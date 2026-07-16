Se filtró el personaje oculto que toma decisiones en Alianza Lima en medio de la incertidumbre dirigencial: “Se están disparando los pies”

A pocas semanas de un cambio crucial en la administración de Alianza Lima, la preocupación se ha instalado entre los hinchas. El club se prepara para disputar el Torneo Clausura 2026 en medio de interrogantes institucionales y el reciente comunicado del Comando Sur —la barra oficial— que ha sumado presión al debate sobre el futuro de la institución.
Una de las figuras en el centro de la controversia es Paolo Guerrero, quien manifestó su intención de comprar acreencias del club, un movimiento que ha sido analizado minuciosamente por el periodista deportivo César Vivar.
“Después del comunicado de Comando Sur, el entorno de Paolo Guerrero se ha comunicado y ha habido una reunión para explicar cuál era la situación desde el punto de vista de una de las partes, que es la de Paolo Guerrero, justamente”, detalló en primera instancia en el programa de YouTube, Doble Punta.
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De acuerdo con el comunicador, el deseo del ‘Depredador’ de comprar acreencias, aunque bien intencionado, destapó una realidad que muchos preferían mantener en reserva: “Paolo seguramente con muy buenas intenciones quería comprar esas acredencias y ahí se activa otro problema, otra situación que hace que en Alianza no estén las cosas como deberían”.
Vivar también analizó el impacto de esta situación en la percepción pública y la confianza de los hinchas. “¿En quién confían más los hinchas? En este fondo, en el anterior fondo, en la posibilidad de que Paolo compra creencias y ahí está un poco lo que lo que se demuestra”.
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Salomón Lerner, el personaje clave detrás de las decisiones en Alianza Lima
En la información de César Vivar, un nombre destaca por encima del resto: Salomón Lerner. Según el periodista, Lerner es el verdadero artífice de las grandes decisiones en Alianza Lima. “Hay un personaje, yo no voy a decir que está en la sombra, porque todo el mundo sabe que es Salomón Lerner el que toma las decisiones y el que va manejando como un negocio esto, porque finalmente nadie compra acreencias porque tiene plata y le da ganas de manejar un club con Alianza. Esto es un negocio y evidentemente metes tu plata, por algo subieron el porcentaje del interés del 2% al 7%”.
El comunicador remarcó que, aunque los movimientos financieros puedan justificarse desde la lógica empresarial, no pueden confundirse con un acto de amor desinteresado por la institución: “Eso no es amor a la institución, es amor a tu inversión y está perfecto que uno lo haga así”.
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“¿Quién se levanta? Con todo derecho, el hincha de Alianza, que ve malos manejos o en todo caso, otros intereses subalternos que no van con lo que quiere el hincha”, agregó.
La advertencia de Vivar es clara: las pugnas entre grupos de poder y la falta de alineamiento con el sentir del aficionado pueden terminar perjudicando a la institución. “Cierto que se están disparando a los pies”, resumió, advirtiendo que el manejo de Alianza Lima como una empresa, sin cuidar la relación simbólica con su gente, puede tener consecuencias duraderas en el futuro deportivo y social del club.
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Salomón Lerner sobre el futuro de Alianza Lima
Consultado sobre el destino de Alianza Lima en febrero de este año, Salomón Lerner describió el horizonte legal y administrativo que enfrenta el club. “De acuerdo con la ley, nosotros terminaremos de pagar todas nuestras deudas en 2031. Eso significa que, en cinco años, los socios volverán a tener el control de Alianza Lima”, dijo para Lo bueno, lo malo y lo feo.
Lerner considera que hasta ese año pueden surgir varias alternativas: “Puede surgir una propuesta de sociedad privada, en la que se valoricen las acciones de todos los socios y alguien pueda asumir ese monto. También existe la opción de formar una sociedad mixta. O esperar hasta 2031 para que, en una junta general de acreedores y socios, se decida cuál será el camino que deberá seguir la institución”.
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Para el dirigente, el futuro de la entidad ‘aliancista’ debe ser gestionado por profesionales, más allá de nombres históricos o pasiones circunstanciales. “En 2031 los socios deben elegir elementos técnicos responsables para manejar el fútbol masculino, femenino y el vóley. Esto tiene que regirse por meritocracia, con gente capacitada en marketing, finanzas, administración y el área deportiva”.
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