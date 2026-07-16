Se conoció al sorpresivo refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026: “Lo quiere Pablo Guede”

Se conoció al sorpresivo refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)

A pocos días de arrancar el Torneo Clausura 2026, Alianza Lima no solo se concentra en su debut frente Sport Huancayo, también está en la búsqueda de su próximo refuerzo. Se conoció que los ‘blanquiazules’ están cerca sumar un nuevo jugador para asegurar el título nacional tras ganar el Apertura.

Pablo Guede eligió a su primer fichaje pese a que se rumoreó que no habrían nuevas incorporaciones debido al cambio dirigencial.

“Quien está en negociaciones con Alianza Lima es el peruano Jhair Soto, de ADT, de Tarma. El futbolista es un nombre que quiere el cuerpo técnico de Alianza Lima, y yo he contrastado que hay negociaciones desde hace una semana. Hay negociaciones entre club y club, Alianza Lima y ADT, por lograr que Jhair Soto se una a las filas de Alianza Lima“, informó José Varela en el programa ‘Modo Fútbol’.

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Además, el periodista dio detalles de la transacción para concretar la llegada de Soto, quien tiene contrato vigente con el ‘vendaval celeste’: “Hay negociaciones, las mismas que están un tanto complejas porque tiene contrato vigente. Ya se negocia con ADT y en las próximas horas podrían haber novedades, porque Alianza Lima quiere al defensa, que puede jugar como central, y lateral por derecha. Es un jugador con muchísima proyección, tiene 23 años de edad, es un jugador que ha tenido regularidad”, añadió.

¿Quién es Jhair Soto, el primer refuerzo de Alianza Lima?

La situación de Jhair Soto, defensor de 23 años, genera expectativa en Alianza Lima, que busca reforzar su zaga antes del inicio del Torneo Clausura. El futbolista tiene contrato vigente con ADT hasta fines de 2027, factor que complica las negociaciones actuales. Sin embargo, en el club victoriano mantienen el optimismo y consideran que pueden llegar a un acuerdo con la directiva tarmeña.

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En La Victoria, la necesidad de sumar un zaguero responde a los requisitos establecidos por Pablo Guede y su equipo técnico, quienes han evaluado el perfil de Soto y lo ven como una opción válida para fortalecer la defensa. El jugador, nacido el 1 de enero de 2003, acumula 13 partidos disputados en la temporada, siendo titular en 12 de ellos.

Jhair Soto juega por ADT de Tarma.

Soto destaca por su temperamento y su capacidad para imponerse en el juego aéreo, virtudes que han llamado la atención pese a su juventud. No obstante, presenta dificultades en la salida con balón desde el fondo, aspecto que deberá trabajar si se concreta su llegada a Alianza Lima.

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Ante la posibilidad de sumarse al conjunto blanquiazul, las proyecciones indican que inicialmente ocuparía un lugar como suplente, a la espera de ganarse la confianza del cuerpo técnico y un puesto en el once titular. La negociación entra en una fase decisiva, ya que el Torneo Clausura está por comenzar y el tiempo apremia para ambas partes.

¿Cuándo es el debut de Alianza Lima con Sport Huancayo?

La apertura del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tendrá como atractivo principal el duelo entre Alianza Lima y Sport Huancayo, un partido que genera alta expectativa entre los seguidores blanquiazules. El encuentro representa el inicio del camino hacia el objetivo máximo del club: conquistar el título nacional.

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El equipo de Pablo Guede vuelve a la competencia doméstica tras quedarse con el trofeo del Apertura, situación que eleva el nivel de exigencia y el interés por ver si el equipo será capaz de mantener el rendimiento. Para la hinchada, el debut en casa es más que un simple partido; es la oportunidad de consolidar la superioridad demostrada en la primera mitad del año y dar un paso firme hacia la consagración en la temporada.

El partido está programado para el domingo 19 de julio a las 19:00 (hora peruana), una decisión de la organización que busca facilitar la experiencia de los aficionados. El horario fue fijado para que el inicio del Clausura no se cruce con la final del Mundial 2026, permitiendo así que el público disfrute ambos espectáculos sin tener que elegir entre uno u otro.

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Alianza Lima se medirá con Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)