Perú

Callao: chofer de combi sobrevive a ocho disparos durante ataque extorsivo antes de iniciar su jornada

El ataque se suma a una serie de amenazas y agresiones contra esta compañía de transporte, que ya habría sido blanco de cobros extorsivos y atentados previos

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El gremio denuncia que no sería el primer atentado contra esta compañía, que ya habría recibido amenazas y agresiones anteriores (Créditos: América)

Un conductor de transporte público sobrevivió a un ataque armado registrado durante la madrugada en el Callao, luego de recibir ocho disparos cuando se disponía a iniciar su jornada laboral. El hecho ocurrió en una cochera donde varias unidades de una empresa que cubre la ruta Callao-Centro de Lima permanecen antes de salir a brindar servicio.

De acuerdo con información de Latina, la víctima fue identificada como Néstor Eduardo Quintero Hernández, de nacionalidad venezolana, quien fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece bajo atención médica tras resultar herido en las piernas. Según el reporte periodístico, el ataque ocurrió aproximadamente a las 5:15 de la mañana, cuando el conductor había retirado su vehículo del estacionamiento y regresó para cerrar el portón del local.

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En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta aparecieron en la zona y dispararon directamente contra el trabajador. Los proyectiles impactaron en sus extremidades, por lo que pudo ser auxiliado por personas cercanas y llevado a un centro de salud.

Tras el atentado, una organización criminal que se identificó como “Los Pirañas” envió un mensaje extorsivo a uno de los transportistas de la empresa. En la comunicación, los delincuentes exigían “recoger al primero”, en referencia al ataque cometido contra el conductor, lo que evidenciaría una nueva amenaza contra los trabajadores de esta compañía.

La víctima fue atacada por dos sujetos en motocicleta dentro de una cochera donde permanecen unidades de una empresa que cubre la ruta Callao-Centro de Lima - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La víctima fue atacada por dos sujetos en motocicleta dentro de una cochera donde permanecen unidades de una empresa que cubre la ruta Callao-Centro de Lima - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El caso ha generado preocupación entre los integrantes del gremio, debido a que no sería el primer atentado contra esta empresa de transporte. De acuerdo con la información difundida, los criminales ya habrían realizado anteriores ataques y amenazas, incluyendo agresiones contra unidades de la misma línea.

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Las autoridades policiales vienen recopilando evidencias para identificar a los responsables. Entre las diligencias se contempla el recojo de huellas y la revisión de cámaras de seguridad cercanas. Sin embargo, en el punto exacto donde ocurrió el atentado no se habrían encontrado dispositivos de videovigilancia, por lo que se busca acceder a registros de zonas próximas.

El ataque ocurrió cerca de un Juzgado de Paz y una parroquia del Callao, en un sector donde existe presencia constante de unidades de transporte público y viviendas alrededor. Esta situación ha incrementado la preocupación de los vecinos y trabajadores, quienes cuestionan la capacidad de respuesta frente a este tipo de hechos.

La Policía Nacional inició diligencias para identificar a los responsables mediante la recopilación de evidencias y revisión de cámaras cercanas al lugar - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La Policía Nacional inició diligencias para identificar a los responsables mediante la recopilación de evidencias y revisión de cámaras cercanas al lugar - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Según el reporte, los delincuentes habrían realizado un seguimiento previo a la víctima para ejecutar la agresión. La modalidad coincide con otros casos de extorsión registrados contra transportistas, donde bandas criminales identifican a sus objetivos antes de efectuar ataques armados o enviar mensajes intimidatorios.

Asimismo, se informó que esta empresa ya habría sido víctima de cobros extorsivos atribuidos a una organización vinculada a alias Tito, un presunto integrante del crimen organizado investigado por la Policía Nacional. Las autoridades no descartan que los remanentes de dicha agrupación estén relacionados con recientes atentados en la zona.

Pese al ataque ocurrido durante la madrugada, varias unidades continuaron saliendo desde la cochera para cumplir con sus recorridos habituales. Algunos conductores decidieron mantener sus actividades debido a la necesidad económica y la obligación de sostener a sus familias.

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