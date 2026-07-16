Terror en el Callao: sicarios asesinan a hombre y dejan a tres mujeres heridas, entre ellas una menor de 3 años

Un hombre de 33 años fue asesinado a balazos en la puerta de su vivienda en la urbanización Santa Rosa, en el Callao. El ataque también dejó a dos mujeres y una niña de tres años heridas, quienes fueron trasladadas a un hospital.| Exitosa Noticias

Un ataque a balazos en la urbanización Santa Rosa, en la provincia constitucional del Callao, provocó la muerte de un hombre y dejó tres mujeres heridas, entre ellas una niña de tres años. El hecho ocurrió la noche del miércoles frente a una vivienda de tres pisos, donde la víctima mortal, identificada como César Fernández Munives, de 33 años. Según reportó Exitosa, minutos después, un vehículo negro arribó a la zona y un hombre descendió disparando varias veces contra Fernández Munives.

Balacera en el Callao, una niña y dos mujeres heridas tras atentado en Santa Rosa| Foto: Radarperu.com (Facebook)

Menor queda herida y dos mujeres

De acuerdo con la información policial, la agresión no solo alcanzó al objetivo del ataque, sino también a tres personas que se encontraban en el primer piso de la vivienda. Leslie Cáceres Vargas, de 35 años, Ruth Cáceres Vargas, de 25, y una menor de tres años recibieron impactos de bala mientras permanecían dentro del domicilio. Las tres fueron trasladadas de urgencia al área de emergencias del Hospital Alberto Barton en el Callao, donde permanecen bajo observación médica.

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Testigos del hecho afirmaron que el ataque fue perpetrado por sujetos armados a bordo de un automóvil Nissan de color negro. El hombre baleado intentó refugiarse en el interior de la casa, pero los atacantes lo siguieron y dispararon nuevamente, hiriendo a las mujeres y a la niña en su intento por rematar a la víctima principal. Según indicó la Policía Nacional del Perú (PNP), Fernández Munives tenía antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

Ataque armado en Santa Rosa deja un muerto y tres heridas en el Callao| Foto: Radarperu.com (Facebook)

Los familiares de las víctimas se acercaron al lugar del crimen, aunque evitaron dar declaraciones sobre los motivos detrás de la agresión o la discusión previa que presenció la víctima antes del ataque. Las autoridades de la comisaría de Dulanto acudieron rápidamente, acordonaron la escena y dieron inicio a las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

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La balacera en Santa Rosa ha generado conmoción en la comunidad, ya que las víctimas colaterales resultaron heridas dentro de su propio hogar, en un hecho de violencia que resultó completamente ajeno a ellas. El caso se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional del Perú, que busca identificar a los responsables y determinar las causas exactas detrás de este ataque armado.

Canales de ayuda

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde a emergencias médicas que se presentan en la vía pública, en domicilios o durante el traslado de pacientes. Marcando el número 106, cualquier persona puede solicitar asistencia médica inmediata.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, accidentes de tránsito, rescates y desastres naturales. El número 116 está disponible las 24 horas para reportar incidentes que pongan en riesgo vidas humanas o bienes materiales, permitiendo la intervención rápida de brigadas especializadas en salvamento y control de siniestros.

La Policía Nacional del Perú (PNP) es responsable de la seguridad ciudadana y la atención de hechos delictivos, violencia doméstica o cualquier situación que comprometa el orden público. Comunicándose al número 105, los ciudadanos pueden denunciar delitos, solicitar patrullaje o pedir apoyo ante amenazas, garantizando la presencia policial y la protección de las personas involucradas.