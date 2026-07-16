Perú

Terror en el Callao: sicarios asesinan a hombre y dejan a tres mujeres heridas, entre ellas una menor de 3 años

Un ataque armado frente a una casa de tres pisos en Santa Rosa provocó la muerte de César Fernández y dejó a tres integrantes de la familia luchando por su vida

Guardar
Google icon
Un hombre de 33 años fue asesinado a balazos en la puerta de su vivienda en la urbanización Santa Rosa, en el Callao. El ataque también dejó a dos mujeres y una niña de tres años heridas, quienes fueron trasladadas a un hospital.| Exitosa Noticias

Un ataque a balazos en la urbanización Santa Rosa, en la provincia constitucional del Callao, provocó la muerte de un hombre y dejó tres mujeres heridas, entre ellas una niña de tres años. El hecho ocurrió la noche del miércoles frente a una vivienda de tres pisos, donde la víctima mortal, identificada como César Fernández Munives, de 33 años. Según reportó Exitosa, minutos después, un vehículo negro arribó a la zona y un hombre descendió disparando varias veces contra Fernández Munives.

Balacera en el Callao, una niña y dos mujeres heridas tras atentado en Santa Rosa| Foto: Radarperu.com (Facebook)
Balacera en el Callao, una niña y dos mujeres heridas tras atentado en Santa Rosa| Foto: Radarperu.com (Facebook)

Menor queda herida y dos mujeres

De acuerdo con la información policial, la agresión no solo alcanzó al objetivo del ataque, sino también a tres personas que se encontraban en el primer piso de la vivienda. Leslie Cáceres Vargas, de 35 años, Ruth Cáceres Vargas, de 25, y una menor de tres años recibieron impactos de bala mientras permanecían dentro del domicilio. Las tres fueron trasladadas de urgencia al área de emergencias del Hospital Alberto Barton en el Callao, donde permanecen bajo observación médica.

PUBLICIDAD

Testigos del hecho afirmaron que el ataque fue perpetrado por sujetos armados a bordo de un automóvil Nissan de color negro. El hombre baleado intentó refugiarse en el interior de la casa, pero los atacantes lo siguieron y dispararon nuevamente, hiriendo a las mujeres y a la niña en su intento por rematar a la víctima principal. Según indicó la Policía Nacional del Perú (PNP), Fernández Munives tenía antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

Ataque armado en Santa Rosa deja un muerto y tres heridas en el Callao| Foto: Radarperu.com (Facebook)
Ataque armado en Santa Rosa deja un muerto y tres heridas en el Callao| Foto: Radarperu.com (Facebook)

Los familiares de las víctimas se acercaron al lugar del crimen, aunque evitaron dar declaraciones sobre los motivos detrás de la agresión o la discusión previa que presenció la víctima antes del ataque. Las autoridades de la comisaría de Dulanto acudieron rápidamente, acordonaron la escena y dieron inicio a las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

PUBLICIDAD

La balacera en Santa Rosa ha generado conmoción en la comunidad, ya que las víctimas colaterales resultaron heridas dentro de su propio hogar, en un hecho de violencia que resultó completamente ajeno a ellas. El caso se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional del Perú, que busca identificar a los responsables y determinar las causas exactas detrás de este ataque armado.

Canales de ayuda

  • El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde a emergencias médicas que se presentan en la vía pública, en domicilios o durante el traslado de pacientes. Marcando el número 106, cualquier persona puede solicitar asistencia médica inmediata.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, accidentes de tránsito, rescates y desastres naturales. El número 116 está disponible las 24 horas para reportar incidentes que pongan en riesgo vidas humanas o bienes materiales, permitiendo la intervención rápida de brigadas especializadas en salvamento y control de siniestros.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) es responsable de la seguridad ciudadana y la atención de hechos delictivos, violencia doméstica o cualquier situación que comprometa el orden público. Comunicándose al número 105, los ciudadanos pueden denunciar delitos, solicitar patrullaje o pedir apoyo ante amenazas, garantizando la presencia policial y la protección de las personas involucradas.

Temas Relacionados

Callaoperu-noticiasCrimen organizadoPolicía Nacional del Perú

Más Noticias

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Ambas selecciones europeas buscarán quedarse con el último lugar del podio y acompañar a España y Argentina entre los tres mejores del torneo. Conoce todos los detalles de este duelo

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Perú elimina el salvoconducto y crea el pasaporte de emergencia para peruanos en el exterior: así funciona

El nuevo instrumento se usará cuando no sea posible obtener la libreta ordinaria y busca asegurar la asistencia consular ante situaciones urgentes, para volver al territorio nacional o al lugar de residencia

Perú elimina el salvoconducto y crea el pasaporte de emergencia para peruanos en el exterior: así funciona

Callao: chofer de combi sobrevive a ocho disparos durante ataque extorsivo antes de iniciar su jornada

El ataque se suma a una serie de amenazas y agresiones contra esta compañía de transporte, que ya habría sido blanco de cobros extorsivos y atentados previos

Callao: chofer de combi sobrevive a ocho disparos durante ataque extorsivo antes de iniciar su jornada

Argentina vs España en pantalla gigante gratis: ¿dónde ver la final del Mundial 2026 en Lima?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se vivirá en Lima con pantallas gigantes en espacios públicos y centros comerciales, ofreciendo a los aficionados opciones gratuitas y alternativas para seguir el partido este domingo desde las 2 p.m.

Argentina vs España en pantalla gigante gratis: ¿dónde ver la final del Mundial 2026 en Lima?

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026

La directiva del club ‘rosado’ se pronunció mediante un comunicado luego de que le restarán dos puntos en la tabla acumulada por incumplimiento de pagos

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para encuentro con el presidente José María Balcázar

Keiko Fujimori llamó a la reconciliación nacional en sus discurso luego de recibir credenciales como presidenta: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”

José Jerí no descarta pedir la pensión vitalicia de expresidente: “En su momento lo meditaré”

Diputados del Congreso Bicameral jurarán el próximo 24 de julio

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa

Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa

Ric La Torre contó cómo fue su salida de +QTV y por qué no siguió en Q’Bochinche, ¿qué pasará con Samuel Suárez?

¿Magaly Medina y Gisela Valcárcel juntas? La conductora no descarta un histórico encuentro: “La televisión es una caja de sorpresas”

Magaly Medina sorprendida con el cambio de vida de Sheyla Rojas tras regresar al Perú: “Volvió al rico canje, ya no hay provedor”

¿Ethel Pozo en ATV? Magaly Medina sorprende con inesperada respuesta: “No me molestaría verla en ATV, sería un ‘señito’ reloaded”

DEPORTES

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026

Se filtró el personaje oculto que toma decisiones en Alianza Lima en medio de la incertidumbre dirigencial: “Se están disparando los pies”

Eddie Fleischman hizo crítico análisis sobre cambios en la directiva de Alianza Lima: “Hay grupos que se sienten cómodos que el club siga endeudado”

Sport Boys sufrió quita de puntos previo al inicio del Torneo Clausura 2026: 2 clubes más también fueron sancionados