El parásito que causa ‘diarrea explosiva’ se extendió a 34 estados de EEUU: qué es la ciclosporiasis y por qué preocupa a América Latina

El infectólogo mexicano Alejandro Macías advierte que esta infección intestinal, causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, ya ha sido detectada en algunos pacientes en México y podría extenderse a otros países de América Latina, como el Perú
Un brote de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, donde ya se han confirmado casos en 34 estados. Mientras los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan el origen del contagio, el infectólogo mexicano Alejandro Macías señaló que ya ha detectado algunos casos en México y advirtió que la enfermedad que se manifiesta con una “diarrea explosiva” podría extenderse a otros países de América Latina, incluido el Perú.
Según explicó el especialista en un video difundido en su red social X (antes Twitter), este parásito no se transmite de persona a persona, sino que suele propagarse a través de agua de riego que pueden contaminar a algunos alimentos, especialmente verduras de hoja verde las cuales son difícil de limpiar. Ante este escenario, pidió a la población y al personal de salud mantenerse vigilantes.
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¿Qué es la ciclosporiasis?
De acuerdo con los CDC, la ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el protozoo Cyclospora cayetanensis. Las personas se infectan al consumir alimentos o agua contaminados, principalmente frutas y verduras frescas, mientras que el contagio directo entre personas es extremadamente improbable porque el parásito necesita permanecer varios días en el ambiente antes de volverse infeccioso.
Cada año, los casos suelen aumentar durante la primavera y el verano en Estados Unidos, y muchos brotes han sido relacionados con productos frescos como cilantro, albahaca, lechuga, mezclas de ensaladas y otras hortalizas de hoja verde.
Brote en Estados Unidos
Los CDC informaron que, desde el inicio de la temporada de transmisión este año, han recibido reportes de 1.645 casos confirmados adquiridos dentro de Estados Unidos, además de más de 5.100 casos adicionales que aún se encuentran bajo investigación, con presencia de la enfermedad en 34 estados. La agencia considera que la cifra real probablemente sea mayor debido a que muchas personas con síntomas leves no buscan atención médica ni se realizan pruebas diagnósticas.
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Hasta el momento, las investigaciones continúan para identificar el alimento responsable del brote. Las autoridades sospechan de distintos productos frescos, pero aún no han determinado un único origen común.
¿Cuáles son los síntomas?
Macías alertó que uno de los signos más característicos es una diarrea acuosa muy intensa o “explosiva”, es decir, un cuadro de tal intensidad que puede dificultar llegar a tiempo al baño y que, si no recibe el tratamiento adecuado, puede prolongarse durante varias semanas.
Los CDC indican que los síntomas más frecuentes incluyen:
- Diarrea acuosa frecuente.
- Pérdida del apetito.
- Cólicos abdominales.
- Distensión abdominal.
- Náuseas.
- Fatiga.
- Pérdida de peso.
- En algunos casos, fiebre baja o vómitos.
Las personas con el sistema inmunológico debilitado, pacientes con cáncer, VIH u otras enfermedades crónicas pueden desarrollar cuadros más prolongados y presentar un mayor riesgo de deshidratación y complicaciones.
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¿Por qué el diagnóstico puede pasar desapercibido?
El infectólogo explicó que la Cyclospora no suele detectarse en un examen rutinario de heces, por lo que el médico debe solicitar específicamente la búsqueda del parásito mediante técnicas especiales de laboratorio.
“Si alguien tiene una diarrea explosiva, debe comentárselo a su médico para que indique al laboratorio que busque específicamente este parásito”, señaló.
Los CDC también indican que el diagnóstico requiere pruebas específicas y que existe un tratamiento eficaz, por lo que identificar correctamente la infección es fundamental para evitar complicaciones.
Macías advirtió además que algunos pacientes reciben inicialmente antibióticos que no son efectivos contra este parásito, retrasando así el tratamiento adecuado.
¿Cómo prevenir la infección?
Las autoridades sanitarias recomiendan disminuir el riesgo mediante medidas de higiene alimentaria, aunque reconocen que eliminar completamente el parásito de algunos vegetales puede resultar difícil cuando ya vienen contaminados desde el origen.
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Entre las principales recomendaciones figuran:
- Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas.
- Pelar los alimentos cuando sea posible.
- Cocinar los vegetales cuando la preparación lo permita.
- Beber agua potable segura.
- Buscar atención médica si aparece una diarrea intensa o persistente, especialmente después de consumir alimentos frescos.
Aunque Macías señaló que ha observado algunos casos en México, aclaró que no existe evidencia de un brote nacional en ese país. Sin embargo, consideró posible que la enfermedad llegue a otros países de América Latina, por lo que llamó a fortalecer la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico oportuno.
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