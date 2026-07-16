Corte de agua para este sábado 18 de julio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal anunció que para este sábado 18 de julio está programado una interrupción temporal del servicio de agua potable en diferentes zonas de Lima Metropolitana debido a trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema de distribución. La restricción alcanzará a usuarios residenciales y negocios ubicados en los sectores incluidos en la programación de la empresa.
La compañía detalló que el corte se aplicará de forma progresiva, según el cronograma establecido para cada área, por lo que el tiempo de suspensión dependerá del distrito, la zona específica y el horario asignado para las labores. Según indicó, estas intervenciones buscan preservar la operatividad de las redes y fortalecer la continuidad del abastecimiento.
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La institución señaló que los vecinos de los sectores afectados fueron comunicados con anticipación sobre los horarios y lugares donde se ejecutarán los trabajos, y recomendó adoptar medidas preventivas, como reservar agua en recipientes adecuados, para reducir las dificultades durante el periodo de interrupción del servicio.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
- A. H. Huaycán H
- A. H. Huaycán M
- A. H. Huaycán P Ampliación
- A. H. Huaycán S
- A. H. Huaycán T
- A. H. Huaycán J
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Comas
A.H. Año Nuevo, sector Nueva Juventud
Cuadrante:
- Ps. Santa Rosa
- Ps. San Pedro
- Ps. Los Cipreses
- Ps. Micaela Bastidas
- Asoc. José C. Mariátegui
- Ca. Luis Pardo
- Ps. Los Eucaliptos
- Ps. 1ro de Julio
- Ps. Las Gardenias
Hora: 12 m - 8 p. m.
La empresa puso a disposición de los usuarios la línea Aquafono, (01) 317-8000, para atender consultas y registrar reportes sobre cualquier incidencia vinculada a las dificultades generadas por la suspensión del servicio de agua potable.
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Consejos ante el corte de agua
- Revisa si hay fugas: cierra todas las llaves y verifica si el medidor sigue avanzando; repara de inmediato.
- Reduce el tiempo de ducha: procura cinco minutos y cierra el agua al enjabonar.
- Cierra el grifo al cepillarte o afeitarte: usa un vaso y abre solo para enjuagar.
- Usa la lavadora y el lavavajillas con carga completa; elige modo “eco” si está disponible.
- Reutiliza agua: la de lavar frutas y verduras puede servir para limpiar pisos o regar plantas.
- Riega temprano o de noche; si puedes, usa riego por goteo y evita la manguera abierta.
- Lava el auto y el patio con cubeta y trapo, no con manguera.
- No uses el inodoro como basurero; ajusta la descarga si es posible.
- Recoge el agua fría inicial de la ducha en un recipiente y úsala después.
- Cocina con tapa y con la cantidad justa de agua para reducir el consumo.
Funciones de Sedapal
- Produce y potabiliza agua para consumo humano.
- Capta agua de fuentes naturales y la conduce a plantas de tratamiento.
- Almacena el agua en reservorios y la distribuye por redes hacia hogares y negocios.
- Opera y mantiene redes, válvulas, conexiones domiciliarias y equipos de bombeo.
- Realiza mantenimiento preventivo y correctivo para reducir fugas y cortes.
- Recoge, transporta y trata aguas residuales.
- Administra el alcantarillado y atiende emergencias por atoros o aniegos.
- Monitorea la calidad del agua y cumple protocolos sanitarios.
- Informa cortes programados y coordina trabajos en campo.
- Atiende a usuarios: reclamos, consultas, facturación y orientación.
- Ejecuta ampliaciones y mejoras de infraestructura para ampliar cobertura.
- Promueve el uso responsable del agua mediante campañas y recomendaciones.
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