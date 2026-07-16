Perú

El gobierno peruano decreta el estado de emergencia por 60 días en cinco distritos de Pisco: todos los detalles

La medida rige en Pisco, San Andrés, Paracas, San Clemente y Túpac Amaru Inca, tras reportes reservados de la PNP sobre bandas, homicidios y extorsiones con apoyo militar

Guardar
Google icon
Fuerzas Armadas asumirán control del orden interno durante prórroga del estado de emergencia en cuatro regiones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/El Peruano)
El Gobierno de Perú declaró el Estado de Emergencia por 60 días en cinco distritos de Pisco, en Ica, ante el aumento de la criminalidad y la violencia. (Andina)

El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por sesenta días en cinco distritos de la provincia de Pisco, implementando restricciones a derechos fundamentales y reforzando las acciones de seguridad tras un incremento de la criminalidad y la violencia.

El Decreto Supremo N° 105-2026-PCM, firmado por el presidente José María Balcázar Zelada, establece la medida en los distritos de Pisco, San Andrés, Paracas, San Clemente y Túpac Amaru Inca, ubicados en la provincia de Pisco del departamento de Ica.

La decisión se fundamenta en informes reservados de la Policía Nacional del Perú (PNP) que advierten sobre la afectación del orden interno y la seguridad ciudadana por el accionar de bandas criminales, homicicidios, extorsiones y otras modalidades delictivas.

PUBLICIDAD

La policía y personal forense procesan la escena de un crimen. Un cuerpo en bolsa negra yace en el suelo cerca de un mototaxi. Hay cinta policial amarilla y curiosos
La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno en Pisco con apoyo de las Fuerzas Armadas y define las zonas de intervención según inteligencia policial y mapas del delito. (Exitosa)

La intervención fue solicitada por la Comandancia General de la Policía Nacional mediante el Oficio N° 665-2026-CG PNP/SEC., con base en análisis y reportes de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y la Región Policial Ica.

El decreto precisa que la PNP mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y que las zonas de intervención serán determinadas según inteligencia policial, indicadores y mapas del delito.

Durante el estado de emergencia, quedan restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a la Constitución Política del Perú.

PUBLICIDAD

La realización de actividades masivas de carácter religioso, cultural o deportivo requerirá permisos especiales de las autoridades competentes, mientras que las actividades no masivas podrán efectuarse sin autorización previa.

Estado de Emergencia debería empezar le míercoles 20 de setiembre, de acuerdo a las declaraciones del premier Alberto Otárola. (Agencia Andina)
Las actividades masivas religiosas, culturales o deportivas en los distritos de Pisco bajo Estado de Emergencia requerirán permisos especiales de las autoridades competentes.(Andina)

Organización y coordinación

El dispositivo establece la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Jefe de la Región Policial Ica e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, autoridades locales y Defensa Civil. Además, se conforman comités especializados: el Comité de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE).

El CCO lidera las acciones integradas para restablecer el orden interno y reducir la criminalidad, fijando objetivos y metas para la región y coordinando operativos, patrullajes y análisis de datos. Las municipalidades y el Gobierno Regional deben poner a disposición la infraestructura y recursos logísticos para apoyar las tareas de seguridad.

Las fuerzas integradas, conformadas por la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, ejecutarán control territorial en zonas críticas, resguardarán instituciones públicas y establecerán puestos de comando temporales.

El decreto detalla la realización de patrullajes permanentes a pie y motorizados, así como operativos masivos para decomisar armas, municiones, explosivos ilegales y productos pirotécnicos, con la participación de la Fiscalía de la Prevención del Delito.

Operativo en centro juvenil de Lima halló celulares, chips y drogas en pabellones intervenidos. (Foto: MINJUS)
Las actividades masivas religiosas, culturales o deportivas en los distritos de Pisco bajo Estado de Emergencia requerirán permisos especiales de las autoridades competentes.(Ministerio de Justicia)

Se autorizan operativos de control de identidad en inmuebles, vías públicas y unidades de transporte, con el objetivo de buscar y capturar requisitoriados. El control y fiscalización se extienden a la fabricación y comercialización de pirotécnicos, insumos químicos para drogas y recuperación de espacios públicos vinculados a actividades criminales.

El Comité de Fiscalización ejecutará operativos enfocados en la trata de personas, la comercialización ilegal de drogas, el mercado de armas, la venta informal de tarjetas SIM y equipos celulares, y el mercado ilegal de autopartes. El decreto ordena a la PNP y al OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones) coordinar la suspensión inmediata de líneas telefónicas y chips vinculados a delitos como extorsión y sicariato.

Supervisión, información y financiamiento

Durante la vigencia de la emergencia, el personal involucrado en patrullajes y operativos deberá proteger su identidad en acciones especiales y utilizar canales de comunicación reservados. El CCO implementa un sistema unificado de datos sobre criminalidad y operativos a través de una plataforma digital de interoperabilidad.

Un grupo de agentes del Ejército del Perú resguarda las calles de Lima, tras la disposición de un estado de emergencia en la ciudad capitalina.
Un grupo de agentes del Ejército del Perú resguarda las calles de Lima, tras la disposición de un estado de emergencia en la ciudad capitalina. (Andina)

Al finalizar el periodo de emergencia, el CCO presentará un informe al titular del Ministerio del Interior, con los resultados y recomendaciones, el cual será elevado a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial. El financiamiento de las acciones previstas se realizará con cargo al presupuesto institucional de los sectores involucrados y eventuales asignaciones adicionales gestionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La norma fue refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro del Interior, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el ministro de Transportes y Comunicaciones.

Temas Relacionados

Estado de emergenciaPiscoPolicía Nacional del PerúCriminalidadEjército del Perúperu-noticias

Más Noticias

Pamela López minimiza los regalos de Christian Cueva a Pamela Franco y cierra la puerta a cualquier reconciliación: "No son nada"

La empresaria dice que lo visto en redes no se compara con lo que vivió durante 13 años. Ante Rodrigo González y Gigi Mitre, pone el foco en el impacto sobre sus hijos y marca distancia definitiva

Pamela López minimiza los regalos de Christian Cueva a Pamela Franco y cierra la puerta a cualquier reconciliación: "No son nada"

¿Pensando en el depa? Chorrillos concentra el 90% de la oferta en Lima Sur: desde cuánto puedes encontrar

La venta de viviendas nuevas en Lima Sur creció 49,4% hasta mayo de 2026 y alcanzó 136 unidades colocadas, de acuerdo con CODIP

¿Pensando en el depa? Chorrillos concentra el 90% de la oferta en Lima Sur: desde cuánto puedes encontrar

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Todo está listo para el regreso del campeonato nacional mientras se define al campeón del Mundial 2026: Alianza Lima recibe a Sport Huancayo, Universitario visita a ADT, Sporting Cristal hará lo suyo con Deportivo Garcilaso

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Terror en el Callao: sicarios asesinan a hombre y dejan a tres mujeres heridas, entre ellas una menor de 3 años

Un ataque armado frente a una casa de tres pisos en Santa Rosa provocó la muerte de César Fernández y dejó a tres integrantes de la familia luchando por su vida

Terror en el Callao: sicarios asesinan a hombre y dejan a tres mujeres heridas, entre ellas una menor de 3 años

Se conoció al sorpresivo refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026: “Lo quiere Pablo Guede”

A pocos días del inicio del campeonato nacional, los ‘blanquiazules’ le pusieron la puntería a un jugador con nacionalidad peruana para alcanzar el título nacional. Entérate todos los detalles

Se conoció al sorpresivo refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026: “Lo quiere Pablo Guede”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para encuentro con el presidente José María Balcázar

Keiko Fujimori llamó a la reconciliación nacional en sus discurso luego de recibir credenciales como presidenta: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”

José Jerí no descarta pedir la pensión vitalicia de expresidente: “En su momento lo meditaré”

Diputados del Congreso Bicameral jurarán el próximo 24 de julio

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa

Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa

Ric La Torre contó cómo fue su salida de +QTV y por qué no siguió en Q’Bochinche, ¿qué pasará con Samuel Suárez?

¿Magaly Medina y Gisela Valcárcel juntas? La conductora no descarta un histórico encuentro: “La televisión es una caja de sorpresas”

Magaly Medina sorprendida con el cambio de vida de Sheyla Rojas tras regresar al Perú: “Volvió al rico canje, ya no hay provedor”

¿Ethel Pozo en ATV? Magaly Medina sorprende con inesperada respuesta: “No me molestaría verla en ATV, sería un ‘señito’ reloaded”

DEPORTES

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Se conoció al sorpresivo refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026: “Lo quiere Pablo Guede”

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026

Se filtró el personaje oculto que toma decisiones en Alianza Lima en medio de la incertidumbre dirigencial: “Se están disparando los pies”