Los documentos ‘secretos’ de la Independencia del Perú: el AGN revela cartas, informes y decretos que narran la lucha de 1820 a 1824

A pocos días de conmemorarse el 205 aniversario de la independencia del Perú, el Archivo General de la Nación (AGN) abrió para Infobae Perú una muestra documental que reúne piezas históricas correspondientes al periodo comprendido entre 1820 y 1824, años decisivos en los que se desarrolló la campaña libertadora, se produjo la ruptura con el dominio español y se consolidaron las bases de la nueva República.
Los documentos seleccionados —entre informes oficiales, correspondencias, decretos y publicaciones de la época— permiten reconstruir los principales acontecimientos de la independencia desde distintas miradas: tanto del bando patriota como del realista. Más que narrar únicamente los grandes hitos militares y políticos, estas fuentes muestran cómo circulaban las noticias, qué preocupaciones tenían las autoridades y cómo se vivieron esos acontecimientos en distintas regiones del país.
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Celia Soto, coordinadora de procesos del Archivo Histórico del AGN, explicó para este medio que este tipo de documentación permite acercarse a los hechos desde testimonios producidos en el propio contexto histórico.
Los primeros reportes sobre la llegada de San Martín al Perú
Uno de los primeros documentos de la muestra corresponde a 1820 y está relacionado con la llegada de la Expedición Libertadora encabezada por el general José de San Martín. Tras partir desde Valparaíso, las fuerzas libertadoras desembarcaron en la bahía de Paracas, en Pisco, en septiembre de ese año.
El documento expone los informes enviados a las autoridades virreinales sobre el avistamiento de embarcaciones en la costa sur. Según la descripción del AGN, se reportó la presencia de varias naves frente a Paracas, que las autoridades realistas identificaron como parte de las fuerzas insurgentes.
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Soto explicó que esta pieza refleja la tensión que generó la llegada del ejército libertador:
“Este documento, de alguna manera, muestra que sienten ya la presión. Ha llegado (la expedición), observan que en Paracas había buques fondeados y que constaron que había hasta nueve, entre algunos grandes, y que no le quedó duda que eran enemigos que estaban aprovechando justamente la noche para poder virar hacia la costa y acercarse ya para desembarcar en Pisco”.
La funcionaria precisó que este tipo de documentos permite observar la reacción inmediata de las autoridades frente a un acontecimiento que marcaría el inicio de la fase final de la independencia peruana.
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Los recursos del poder virreinal para sostener la guerra
La muestra también incluye documentos relacionados con los esfuerzos económicos del gobierno español para sostener su posición en el Perú. Entre ellos figuran certificaciones vinculadas al empréstito solicitado para auxiliar al Real Erario y financiar las necesidades del ejército realista.
Estas fuentes muestran que, mientras avanzaban las fuerzas patriotas, el gobierno virreinal buscaba obtener recursos para mantener sus operaciones militares y administrativas.
Trujillo y la expansión del movimiento independentista
Otro documento destacado corresponde a la proclamación de independencia de Trujillo, ocurrida en diciembre de 1820, uno de los primeros movimientos independentistas importantes fuera de Lima.
La pieza conservada por el AGN es una correspondencia dirigida al vicario Tomás Diéguez, en la que se comunica el éxito de la proclamación y se celebra el avance de la causa patriota. En la parte superior del documento aparece la expresión “¡Viva la patria!”.
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“Esta documentación, tanto oficial como la documentación de correspondencia, permite conocer un poco estos entretelones de este proceso”, destacó.
La colección de Tomás Diéguez, además, reúne cartas que muestran cómo circulaban las noticias en una época en la que la prensa tenía una presencia limitada fuera de Lima. A través de estos escritos se conocen referencias a la llegada de San Martín, la presencia de Bolívar y las noticias sobre las campañas militares.
La crisis del virreinato: la caída de Pezuela y el ascenso de La Serna
Los documentos del AGN también permiten seguir la crisis interna del gobierno virreinal. Uno de los episodios representados es el Motín de Aznapuquio, ocurrido en 1821, cuando un sector de los jefes militares españoles depuso al virrey Joaquín de la Pezuela y colocó en su lugar al general José de la Serna.
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La muestra incluye documentos relacionados con la renuncia de Pezuela y el juramento de La Serna como nuevo virrey, piezas que evidencian las dificultades del poder español para enfrentar el avance independentista.
La llegada del Ejército Libertador a Lima y la proclamación de independencia
La colección también reúne documentos vinculados con el ingreso de San Martín a Lima en julio de 1821 y los acontecimientos que llevaron a la proclamación de la independencia.
Una de las piezas es una correspondencia enviada a Tomás Diéguez que informa sobre la entrada del libertador a la capital, mientras que otro documento registra la participación de funcionarios en los actos relacionados con la proclamación.
El proceso culminó con la firma del Acta de Independencia y la proclamación pública realizada el 28 de julio de 1821.
El fin del Protectorado y la instalación del Congreso
Entre los documentos posteriores destaca el decreto relacionado con la instalación del Congreso de la República y la salida de San Martín del poder en 1822.
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Tras dejar el cargo de Protector del Perú, San Martín entregó la conducción política al Congreso, en un momento marcado por la necesidad de reorganizar el gobierno y continuar la lucha militar contra las fuerzas realistas.
Los documentos muestran la transición desde el gobierno provisional del Protectorado hacia una nueva etapa política.
Bolívar y la etapa final de la independencia
La muestra también aborda la llegada de Simón Bolívar al Perú en 1823 y el papel que tuvo en la reorganización del ejército patriota durante la etapa final del conflicto.
Entre las piezas figura una invitación dirigida a Francisco Moreyra para una reunión en Palacio con motivo de la llegada del Libertador.
El AGN conserva además documentos vinculados con las noticias de la Batalla de Junín, ocurrida en agosto de 1824, una victoria decisiva para la causa patriota. Cartas de la colección Tomás Diéguez muestran cómo la información sobre el triunfo llegó a otras ciudades y generó celebraciones.
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Documentos que conservan la memoria de la Independencia
Para el Archivo General de la Nación, estas piezas no solo tienen valor histórico por los acontecimientos que registran, sino porque permiten observar la experiencia cotidiana de quienes vivieron ese periodo.
Soto explicó que la conservación de estos documentos requiere condiciones especiales dentro de los repositorios históricos del AGN, donde se controla la temperatura, humedad y manipulación para evitar su deterioro.
“Como ven, ahorita yo estoy con guantes y eso se exhorta a quienes van a manipular los documentos, porque nosotros podemos trasladar nuestra humedad misma al documento y también el documento a nosotros nos puede afectar”, explicó.
A través de informes, cartas y decretos producidos entre 1820 y 1824, el Archivo General de la Nación conserva una memoria documental que permite revisar la independencia peruana desde sus protagonistas: los líderes militares, las autoridades, los funcionarios y también las personas que recibieron y transmitieron las noticias de un país que estaba dejando atrás el dominio colonial para iniciar su vida republicana.
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