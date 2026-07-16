FIL Lima 2026: Metropolitano, corredores y tren, opciones de transporte para llegar a la Feria Internacional del Libro

Transporte público y rutas autorizadas acercan a los asistentes a la Feria del Libro de Lima 2026| Foto: Andina

La trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) abre sus puertas el 22 de julio y se extenderá hasta el 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, ubicado en Santiago de Surco. Según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), asistentes y visitantes contarán con una serie de opciones de transporte público autorizado para llegar al recinto ferial, que reunirá a escritores nacionales y extranjeros junto a miles de lectores.

Transporte público y rutas autorizadas acercan a los asistentes a la Feria del Libro de Lima 2026| Foto: Andina

Transporte público convencional: rutas y acceso directo

Por la avenida Panamericana Sur, frente a la puerta de ingreso principal al Centro de Exposiciones Jockey, circulan 39 rutas de transporte público. De acuerdo con la ATU, estas rutas conectan a distritos como Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, La Molina, Breña, Lince, Jesús María, La Victoria y Pueblo Libre.

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Los usuarios que elijan este sistema deben descender en el paradero Puerta del Centro, ubicado en ambos sentidos de la Panamericana Sur, justo frente al centro de exposiciones. Entre las principales empresas autorizadas para operar estas rutas figuran ETUL4 SA, E.T.S. El Rápido SA, Transportes Huáscar SA, E.T Pegasso Express SA, E.T. Los Chinos SA, E.T.S Virgen de la Puerta SA, ETSIBOSA, E.T Veintidos SRL y E.T. Sol de Oro SRL.

Feria Internacional del Libro de Lima 2026: cómo llegar en transporte público y tarifas de ingreso| Andina

Corredor Rojo: acceso desde Javier Prado

Otra alternativa para llegar a la FIL Lima 2026 es el corredor Rojo, uno de los sistemas de buses de tránsito rápido de la ciudad. Los buses del corredor Rojo recorren toda la avenida Javier Prado y ofrecen conexiones con distintos puntos de la capital.

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Para quienes viajan desde Ate o La Molina, la recomendación de la ATU es descender en el paradero Evitamiento, cruzar el puente peatonal y caminar algunas cuadras hasta el recinto ferial. Los visitantes provenientes del Callao o San Miguel pueden bajar en el paradero Jockey, próximo al centro de exposiciones.

Metropolitano y Línea 1 del Metro: conexiones claves

La ATU detalló que los usuarios que utilicen el Metropolitano o la Línea 1 del Metro de Lima pueden realizar conexiones con el corredor Rojo en puntos estratégicos. Quienes usen el Metropolitano tienen la opción de enlazar con el corredor Rojo en la avenida Javier Prado a la altura de la Vía Expresa, mientras que los usuarios de la Línea 1 del Metro pueden hacer la conexión en la avenida Aviación.

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Esta integración entre sistemas permite que los visitantes provenientes de zonas más alejadas puedan acceder a la feria mediante un solo transbordo, lo que amplía la cobertura y facilita la llegada al Centro de Exposiciones Jockey.

La ATU recomendó a quienes prefieran movilizarse en taxi que opten exclusivamente por vehículos autorizados.

¿Cuánto es el costo de la entrada a la Feria de Libro?

La FIL Lima 2026 se realizará del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey. El precio de las entradas generales será de S/ 7.50 de lunes a jueves y S/ 10 los viernes, fines de semana y feriados. Docentes, estudiantes y vecinos acreditados de Surco podrán acceder a una tarifa especial. Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma Teleticket.

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