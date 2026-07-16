Educación Inicial gratuita del Minedu: ¿cuántos niños hay inscritos y qué edad deben tener para matricularlos?

Según el Ministerio de Educación, el ingreso al nivel inicial corresponde a niñas y niños con tres años cumplidos hasta el 31 de marzo - Minedu

La educación inicial gratuita del Ministerio de Educación atiende a más de 148.000 niños menores de seis años en todo el país a través de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), con prioridad en zonas rurales, dispersas y de mayor vulnerabilidad.

Según el Ministerio de Educación, el ingreso al nivel inicial corresponde a niñas y niños con tres años cumplidos hasta el 31 de marzo, mientras que los PRONOEI ofrecen atención gratuita a menores de seis años y la matrícula solo exige presentar los DNI correspondientes.

El servicio busca llevar la educación inicial a lugares donde no existe infraestructura escolar tradicional. Para ello, el modelo articula al Estado, la comunidad y la familia en cada entorno local.

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Los PRONOEI operan sobre todo en zonas rurales, dispersas y vulnerables. - Minedu

Cómo funciona la atención de los PRONOEI

Los PRONOEI operan sobre todo en zonas rurales, dispersas y vulnerables. Allí, más de 17.000 promotoras educativas comunitarias acompañan las experiencias de aprendizaje de los niños.

El Ministerio de Educación indicó que estas promotoras pertenecen a las propias comunidades y reciben capacitación especializada. Su trabajo adapta las actividades a las costumbres, la cultura y la lengua materna de cada lugar.

El programa también cuenta con más de 2.000 profesores coordinadores. Estos docentes orientan a las promotoras y organizan espacios de guía para madres y padres con pautas de crianza y aprendizaje en casa.

El ministro de Educación Jorge Marticorena señaló que la etapa inicial es un derecho que no debe tener barreras geográficas. Añadió que los PRONOEI permiten llegar a todo el país desde los primeros años de vida.

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El ministro de Educación Jorge Marticorena señaló que la etapa inicial es un derecho. - Minedu

Qué se necesita para matricular a un niño

El acceso al servicio es gratuito. Las familias pueden acercarse al PRONOEI de su comunidad, contactar a la promotora educativa comunitaria o consultar con la profesora coordinadora.

Para matricular al menor, solo deben presentar los DNI correspondientes. Quienes necesiten más información también pueden acudir a la unidad de gestión educativa local (UGEL) de su provincia o distrito.

El modelo funciona desde el 17 de julio de 1973. De acuerdo con el Ministerio de Educación, cumple 53 años como una alternativa de atención para la primera infancia en el país.

Educación Inicial gratuita del Minedu - Minedu

Por qué el ingreso a inicial es desde los 3 años cumplidos

En una nota del 24 de diciembre de 2025 que el sector mantiene vigente como información complementaria, el Ministerio de Educación ratificó que el ingreso al nivel inicial se realiza desde los tres años cumplidos hasta el 31 de marzo. La cartera señaló que ese corte busca proteger el desarrollo emocional, cognitivo y social de niñas y niños.

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En esa comunicación, el ministro de Educación Jorge Figueroa Guzmán afirmó que la edad cronológica es un criterio protector y no arbitrario. Según explicó, respetar ese límite permite que los niños ingresen al sistema educativo con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse.

La cartera añadió que, en la primera infancia, algunos meses de diferencia pueden marcar cambios en el lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico. También advirtió que cambiar la fecha de corte ampliaría la diferencia de edad dentro del aula hasta en 16 meses.

Según el sector, esa brecha puede exponer a los niños de menor edad a exigencias para las que todavía no están preparados. La posición oficial sostiene que una trayectoria educativa adecuada empieza por respetar cada etapa del desarrollo infantil.

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