¿Por qué Adrián Ugarriza debe volver a Ironi Kiryat Shmona cuando su salida a un club más grande parecía cerca?

El atacante peruano de 29 años sigue en la mira de Beitar Jerusalén, pero la negociación no avanza por la cifra exigida para liberarlo y deberá sumarse a los trabajos de preparación con su club (Ironi Kiryat Shmona)

Adrián Ugarriza, delantero peruano de 29 años cerró la última temporada como principal carta ofensiva del Ironi Kiryat Shmona y, a partir de ese rendimiento, despertó el interés de clubes con mayores objetivos deportivos. Entre ellos aparece Beitar Jerusalén, que pretende potenciar su ataque para la próxima campaña. El avance, sin embargo, quedó condicionado por la diferencia en el valor del traspaso.

Con contrato vigente, Ugarriza deberá presentarse a la pretemporada con su actual equipo mientras las partes intentan acercar posiciones en el mercado de pases. El punto de quiebre está en la cifra solicitada para su liberación: el club dueño de su pase exige un monto que, por ahora, el potencial comprador no planea asumir.

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Un precio que frena la operación

El interés de Beitar Jerusalén por Adrián Ugarriza sigue vigente, pero la negociación permanece detenida. La diferencia económica entre ambos clubes impide avanzar hacia el traspaso. (Ironi Kiryat Shmona)

El nombre de Adrián Ugarriza figura como prioridad en la agenda de Beitar Jerusalén, uno de los equipos más importantes del país. La intención deportiva existe, pero la conversación se estancó por motivos estrictamente financieros.

Ironi Kiryat Shmona pretende recibir un millón de euros para autorizar la salida del atacante. Del otro lado, Beitar Jerusalén considera que ese valor supera el presupuesto que desea destinar para la incorporación y, por esa razón, evitó dar el paso final en las últimas semanas.

La distancia entre lo que pide el club vendedor y lo que está dispuesto a pagar el club interesado mantiene la negociación sin avances concretos. Por ahora, el traspaso permanece en suspenso y no hay señales de un cierre inminente.

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La pretemporada, el contrato y un futuro abierto

El delantero peruano afronta un escenario de incertidumbre. Sin un acuerdo entre los clubes, iniciará la preparación con Ironi Kiryat Shmona mientras espera novedades sobre su futuro. (Ironi Kiryat Shmona)

A la espera de una eventual solución, Ugarriza tiene un escenario inmediato definido: debe reincorporarse al trabajo de pretemporada con Ironi Kiryat Shmona. La situación contractual respalda esa continuidad, ya que el futbolista aún está vinculado a la institución.

Si no aparece una propuesta que cumpla con las condiciones económicas del club propietario de su pase, el delantero continuará en el plantel con el que logró relanzar su carrera en Israel. En ese marco, cualquier cambio de camiseta dependerá de que el mercado acerque posiciones y destrabe la diferencia de montos.

El panorama no descarta movimientos, pero sí marca un límite concreto: la operación solo avanzará si el valor requerido deja de ser un obstáculo para el comprador.

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Los números que explican el interés

Los registros de Adrián Ugarriza respaldan el interés de otros clubes. El atacante firmó la temporada más productiva de su carrera y elevó de manera significativa su valor de mercado. (Ironi Kiryat Shmona)

La temporada reciente de Ugarriza fue la mejor de su trayectoria profesional y eso explica el seguimiento de equipos con aspiraciones más altas dentro de la liga. En un conjunto que pasó gran parte del torneo enfocado en sostenerse en la máxima categoría, el peruano se transformó en la referencia ofensiva.

En la campaña disputó 33 partidos oficiales y acumuló 2.742 minutos en cancha. En ese recorrido firmó 18 goles y aportó tres asistencias, registros que no había alcanzado desde su debut como profesional.

Ese crecimiento también se reflejó en el mercado: en la última actualización del portal Transfermarkt, el delantero alcanzó una valoración de un millón de euros, la cifra más alta de su carrera. Su tope anterior había sido de 575 mil euros en 2022, cuando defendía la camiseta de Cienciano.

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Como se recuerda, el aguerrido delantero también ha defendido diferentes camisetas en su paso profesional al como USMP, Universitario de Deportes, Real Garcilaso, UTC, Alianza Lima, York Football Club (Canadá), Cienciano, Sporting Cristal y el Deportivo Garcilaso, justo antes de dar el salto al fútbol del Medio Oriente.

También supo usar la blanquirroja de la selección nacional en diferentes categorías de menores como en la selección adulta. La última vez fue cuando enfrentó a España, justo antes del Mundial 2026.