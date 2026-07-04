Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV confirmado del clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

La Liga 1 reanudará sus actividades de manera inmediata tras la conclusión del Mundial 2026. La organización ha publicado la programación de las próximas fechas del Torneo Clausura, incluyendo la jornada 4, donde Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentarán en un nuevo clásico. A continuación, los detalles sobre este esperado duelo y el calendario confirmado.
Universitario vs Sporting Cristal: día y hora del clásico
Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán nuevamente en el Torneo Clausura. El partido está programado para el viernes 7 de agosto a las 20:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate.
En otros países, el encuentro dará inicio a las 19:00 horas en México; a las 20:00 horas en Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos; y a las 22:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
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Esta edición del clásico coincidirá con el aniversario de Universitario, club fundado el 7 de agosto de 1924. Se prevé que el estadio Monumental presente un lleno total para este compromiso especial.
Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal: canal TV
El encuentro entre Universitario y Sporting Cristal será transmitido en directo y en exclusiva por L1 Max, canal que posee los derechos de todos los partidos de la jornada 4.
L1 Max está disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción del país, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.
Para quienes prefieren alternativas digitales, el partido podrá verse a través de la aplicación Liga 1 Play, que ofrece la transmisión en línea desde dispositivos móviles y computadoras.
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Infobae Perú realizará una cobertura especial del duelo, con información previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas y reacciones posteriores, para mantener a los aficionados informados sobre todos los detalles de la jornada.
Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026
Jueves 6 de agosto
- Alianza Atlético vs Cienciano (15:00 horas / estadio Campeones del 36)
Viernes 7 de agosto
- Sport Huancayo vs Los Chankas (13:00 horas / estadio IPD Huancayo)
- Comerciantes Unidos vs Cusco FC (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra)
- Universitario vs Sporting Cristal (20:00 horas / estadio Monumental)
Sábado 8 de agosto
- UTC vs ADT (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón)
- Juan Pablo II vs Atlético Grau (15:30 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II)
- Sport Boys vs Alianza Lima (20:00 horas / por confirmar)
Domingo 9 de agosto
- Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)
- Melgar vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Monumental UNSA)
¿Cómo quedó el Universitario vs Cristal en el Apertura 2026?
Universitario protagonizó un intenso empate 2-2 ante Sporting Cristal en la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo dirigido en ese entonces por Javier Rabanal impuso condiciones en la primera mitad, con un dominio claro sobre el campo. José Carabalí abrió el marcador tras una asistencia de Lisandro Alzguaray y, poco después, Alex Valera amplió la diferencia desde el punto penal.
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En el complemento, Sporting Cristal equilibró el trámite y logró igualar el resultado. Leandro Sosa descontó tras una jugada por derecha asistida por Irven Ávila, y Yoshimar Yotún selló el empate definitivo con un penal ejecutado con precisión. El duelo se definió sobre el final, dejando a Universitario con un punto tras un primer tiempo destacado y un cierre intenso.
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