Familia Fujimori Higuchi: la creación de Cambio 90, el ascenso a Palacio de Gobierno y algunos episodios sufridos durante el gobierno fujimorista

Este video presenta una entrevista con Keiko Fujimori, quien conversa sobre la historia de su familia. Las imágenes muestran a Fujimori sentada al aire libre junto a su hermana Sachi. La conversación aborda los orígenes familiares antes del periodo en el Palacio de Gobierno.

La decisión de Alberto Fujimori de ingresar a la política transformó de manera radical la vida de su familia, según el testimonio de sus hijas Keiko y Sachi Fujimori. Ambas reconstruyeron el proceso que llevó al expresidente a fundar Cambio 90, así como las consecuencias personales y familiares de aquella etapa, marcada por amenazas, atentados y una disciplina estricta que buscaron mantener incluso en los momentos más adversos.

Antes de la incursión política de Alberto Fujimori, la vida familiar transcurría entre veranos dedicados al estudio y actividades deportivas. Keiko Fujimori relató que su madre, Susana Higuchi, organizaba cursos de matemáticas, mientras los hijos asistían a clases de natación, judo y tenis, y recorrían diversos lugares del Perú. La rutina incluía excursiones a la chacra y actividades prácticas, en un ambiente que combinaba disciplina y participación constante.

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La tranquilidad familiar se vio alterada cuando los padres de Keiko y Sachi comunicaron a sus cuatro hijos la intención de mudarse del país. El temor al terrorismo motivaba la decisión, aunque Alberto Fujimori propuso hacer “un último esfuerzo” para retribuir al país lo recibido. Ese esfuerzo se tradujo en la creación de Cambio 90, partido político que marcó el inicio de una etapa de exposición pública y riesgo constante.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Perú, en una entrevista, con un retrato familiar que incluye a su padre, Alberto Fujimori, y sus hijas en el fondo. (AFP)

Recolección de firmas y la campaña desde cero

El proceso de formación de Cambio 90 comenzó con la recolección de firmas en las calles y paraderos universitarios. Keiko Fujimori recordó acompañar a su padre en la esquina de las avenidas Aviación y Javier Prado, mientras su hermana Sachi, por su edad, ya podía participar en la búsqueda de adhesiones junto a sus primos. Familiares, vecinos, profesores y decanos de la Universidad Agraria se sumaron a la iniciativa, así como grupos de pastores.

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El vehículo de campaña fue un camión de la chacra familiar, adaptado y conocido como el “fujimóvil”. La música de la tuna agraria acompañaba los recorridos y mítines, lo que aportaba cercanía con los simpatizantes. La austeridad y el contacto directo caracterizaban una campaña que, según las hijas del expresidente, conservaba un fuerte componente familiar.

Alberto Fujimori y su hija Keiko Fujimori Foto: GETTY IMAGES

Propaganda casera y el seguimiento de las encuestas

La elaboración de la propaganda electoral se realizó de manera artesanal. En la vivienda familiar, bajo la dirección de Susana Higuchi y con la ayuda de sus hijas, se montó un taller de carpintería. Se fabricaron entre 15 y 20 paneles metálicos, pintados a mano después de la jornada escolar. La instalación del primer panel en Javier Prado quedó grabada en la memoria de las hermanas como un hito del inicio de la campaña.

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Previo a la primera vuelta electoral, una encuesta otorgaba a Alberto Fujimori apenas el 1,5% de intención de voto, aunque él percibía un respaldo mayor por la presencia creciente de periodistas en los alrededores de la casa. “Ya había periodistas esperando afuera, y nosotros les llevábamos sándwiches y jugo”, recordó Keiko Fujimori. La intensidad del movimiento en las calles y la concurrencia a los mítines fueron señales de que la candidatura comenzaba a ganar fuerza.

Elecciones Peru: Keiko y Alberto Fujimori en las elecciones del 2000

Del balotaje a la vida bajo amenaza en Palacio de Gobierno

El avance hacia el balotaje frente a Mario Vargas Llosa generó alegría y orgullo en la familia. Según las hermanas Fujimori, el “boca a boca” y el uso de la música contribuyeron al crecimiento de la candidatura. El triunfo no solo significó la llegada a la presidencia, sino también un cambio drástico en la vida cotidiana.

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La residencia presidencial sufrió tres atentados, incluido el impacto de un misil que no llegó a explotar. Keiko recordó que, tras ese episodio, se instalaron blindajes y estructuras de fierro en las ventanas del área familiar, lo que redujo la entrada de luz. Durante los días de mayor riesgo, las hijas dormían en el gimnasio del sótano, en camillas, antes de asistir al colegio.

Foto tomada en junio de 1995 en Lima, de la ingeniera Susana Higuchi (I), ex-esposa del presidente Alberto Fujimori, acompañada de su hija Keiko y actual primera Dama de Peru. Higuchi podria ser candidata presidencial en Peru encabezando la plancha del Frente Independiente Moralizador (FIM). Higuchi divorcio de Alberto Fujimori en 1995, a raiz de una declaracion que la ex-primera dama hiciera contra los familiares de Fujimori a quienes acusó de "traficar" con ropa donada por Japón para familias pobres de Peru. AFP PHOTOS/Jaime RAZURI (Photo by MARIE HIPPENMEYER / AFP)

Rutina, disciplina y adaptación a los riesgos

Pese a las amenazas, la familia mantuvo una rutina que incluía desayuno y loncheras preparados por Alberto Fujimori, quien además habilitó una cocina en el segundo piso para preservar la vida doméstica. La práctica de montar bicicleta en la Plaza de Armas y la insistencia en la asistencia escolar, incluso tras noches de alarma, buscaban demostrar que la vida seguía a pesar de la violencia.

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Keiko Fujimori describió a su padre como estricto y metódico, aunque nunca les alzó la voz. “Él nos castigaba con su mirada o con su silencio”, afirmó. Tanto Alberto Fujimori como Susana Higuchi supervisaban las tareas escolares y adquirían los libros para el año siguiente apenas concluía el ciclo lectivo.

Keiko Fujimori narró en una entrevista que el famoso tractor de Cambio 90 fue el tractor familiar que lo usaban en su chacra a las afueras de Lima

El costo personal y el legado familiar

En la conversación entre las hermanas, Sachi Fujimori expresó su deseo de que Keiko dejara la política, argumentando que el costo familiar había sido demasiado alto. Keiko Fujimori respondió que siente la responsabilidad de dirigir el legado político de su padre, mientras su hermana desarrolla su propia editorial.

El diálogo se dio en el contexto cercano al primer aniversario del fallecimiento de Alberto Fujimori, momento en el que ambas reflexionaron sobre el sentido de la herencia familiar, asociada a la idea de paz, estabilidad económica y trabajo por los sectores más desprotegidos del país.

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La reivindicación del legado de Alberto Fujimori fue uno de los ejes centrales de la campaña de Fuerza Popular en la primera vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sobre todo los días que han intentado parar nuestras vidas, es cuando la familia tiene que demostrar que la vida continúa”, fue la frase que Keiko Fujimori atribuyó a su padre para resumir una etapa en la que la vida familiar, el compromiso público y la amenaza constante se entrelazaron en el centro del poder político del Perú.