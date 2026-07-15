Familia Fujimori Higuchi: la creación de Cambio 90, el ascenso a Palacio de Gobierno y algunos episodios sufridos durante el gobierno fujimorista

La decisión de Alberto Fujimori de ingresar a la política transformó de manera radical la vida de su familia, según el testimonio de sus hijas Keiko y Sachi Fujimori. Ambas reconstruyeron el proceso que llevó al expresidente a fundar Cambio 90, así como las consecuencias personales y familiares de aquella etapa, marcada por amenazas, atentados y una disciplina estricta que buscaron mantener incluso en los momentos más adversos.
Antes de la incursión política de Alberto Fujimori, la vida familiar transcurría entre veranos dedicados al estudio y actividades deportivas. Keiko Fujimori relató que su madre, Susana Higuchi, organizaba cursos de matemáticas, mientras los hijos asistían a clases de natación, judo y tenis, y recorrían diversos lugares del Perú. La rutina incluía excursiones a la chacra y actividades prácticas, en un ambiente que combinaba disciplina y participación constante.
PUBLICIDAD
La tranquilidad familiar se vio alterada cuando los padres de Keiko y Sachi comunicaron a sus cuatro hijos la intención de mudarse del país. El temor al terrorismo motivaba la decisión, aunque Alberto Fujimori propuso hacer “un último esfuerzo” para retribuir al país lo recibido. Ese esfuerzo se tradujo en la creación de Cambio 90, partido político que marcó el inicio de una etapa de exposición pública y riesgo constante.
Recolección de firmas y la campaña desde cero
El proceso de formación de Cambio 90 comenzó con la recolección de firmas en las calles y paraderos universitarios. Keiko Fujimori recordó acompañar a su padre en la esquina de las avenidas Aviación y Javier Prado, mientras su hermana Sachi, por su edad, ya podía participar en la búsqueda de adhesiones junto a sus primos. Familiares, vecinos, profesores y decanos de la Universidad Agraria se sumaron a la iniciativa, así como grupos de pastores.
PUBLICIDAD
El vehículo de campaña fue un camión de la chacra familiar, adaptado y conocido como el “fujimóvil”. La música de la tuna agraria acompañaba los recorridos y mítines, lo que aportaba cercanía con los simpatizantes. La austeridad y el contacto directo caracterizaban una campaña que, según las hijas del expresidente, conservaba un fuerte componente familiar.
Propaganda casera y el seguimiento de las encuestas
La elaboración de la propaganda electoral se realizó de manera artesanal. En la vivienda familiar, bajo la dirección de Susana Higuchi y con la ayuda de sus hijas, se montó un taller de carpintería. Se fabricaron entre 15 y 20 paneles metálicos, pintados a mano después de la jornada escolar. La instalación del primer panel en Javier Prado quedó grabada en la memoria de las hermanas como un hito del inicio de la campaña.
PUBLICIDAD
Previo a la primera vuelta electoral, una encuesta otorgaba a Alberto Fujimori apenas el 1,5% de intención de voto, aunque él percibía un respaldo mayor por la presencia creciente de periodistas en los alrededores de la casa. “Ya había periodistas esperando afuera, y nosotros les llevábamos sándwiches y jugo”, recordó Keiko Fujimori. La intensidad del movimiento en las calles y la concurrencia a los mítines fueron señales de que la candidatura comenzaba a ganar fuerza.
Del balotaje a la vida bajo amenaza en Palacio de Gobierno
El avance hacia el balotaje frente a Mario Vargas Llosa generó alegría y orgullo en la familia. Según las hermanas Fujimori, el “boca a boca” y el uso de la música contribuyeron al crecimiento de la candidatura. El triunfo no solo significó la llegada a la presidencia, sino también un cambio drástico en la vida cotidiana.
PUBLICIDAD
La residencia presidencial sufrió tres atentados, incluido el impacto de un misil que no llegó a explotar. Keiko recordó que, tras ese episodio, se instalaron blindajes y estructuras de fierro en las ventanas del área familiar, lo que redujo la entrada de luz. Durante los días de mayor riesgo, las hijas dormían en el gimnasio del sótano, en camillas, antes de asistir al colegio.
Rutina, disciplina y adaptación a los riesgos
Pese a las amenazas, la familia mantuvo una rutina que incluía desayuno y loncheras preparados por Alberto Fujimori, quien además habilitó una cocina en el segundo piso para preservar la vida doméstica. La práctica de montar bicicleta en la Plaza de Armas y la insistencia en la asistencia escolar, incluso tras noches de alarma, buscaban demostrar que la vida seguía a pesar de la violencia.
PUBLICIDAD
Keiko Fujimori describió a su padre como estricto y metódico, aunque nunca les alzó la voz. “Él nos castigaba con su mirada o con su silencio”, afirmó. Tanto Alberto Fujimori como Susana Higuchi supervisaban las tareas escolares y adquirían los libros para el año siguiente apenas concluía el ciclo lectivo.
El costo personal y el legado familiar
En la conversación entre las hermanas, Sachi Fujimori expresó su deseo de que Keiko dejara la política, argumentando que el costo familiar había sido demasiado alto. Keiko Fujimori respondió que siente la responsabilidad de dirigir el legado político de su padre, mientras su hermana desarrolla su propia editorial.
El diálogo se dio en el contexto cercano al primer aniversario del fallecimiento de Alberto Fujimori, momento en el que ambas reflexionaron sobre el sentido de la herencia familiar, asociada a la idea de paz, estabilidad económica y trabajo por los sectores más desprotegidos del país.
PUBLICIDAD
“Sobre todo los días que han intentado parar nuestras vidas, es cuando la familia tiene que demostrar que la vida continúa”, fue la frase que Keiko Fujimori atribuyó a su padre para resumir una etapa en la que la vida familiar, el compromiso público y la amenaza constante se entrelazaron en el centro del poder político del Perú.
Más Noticias
Constitucionalista sobre posible liberación de Pedro Castillo: “Ni el indulto ni la gracia presidencial son viables”
El abogado Luis Roel analizó los pedidos de excarcelación del expresidente peruano y advirtió que quienes firmen una gracia sin respaldo legal podrían enfrentar acusaciones por infracción a la Constitución y delitos de función
A qué hora juega Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026
Argentinos e ingleses se ven las caras en un partidazo donde el único objetivo es llegar a la final de la Copa del Mundo, donde ya espera España, que viene de eliminar a Francia. Conoce los horarios del cotejo
Luis Advíncula contó el inesperado plan que ideó para conseguir la camiseta de Lionel Messi: “Ya aseguré mi vejez”
El defensor peruano recordó la estrategia que utilizó para conseguir una camiseta del astro argentino y reveló que su colección también incluye reliquias de Kylian Mbappé y Luka Modric
El mismo wedding planner de Ethel Pozo prepara ahora la renovación de votos de Magaly Medina y Alfredo Zambrano
La conductora de ATV se enteró durante la entrevista con la hija de Gisela Valcárcel que Carlos Andrés Luna, el organizador del matrimonio de Ethel en 2022, es el mismo que prepara su renovación de votos por los diez años de casada con Alfredo Zambrano
Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de julio
La divisa estadounidense registró un avance respecto a la jornada anterior
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD