Tres andinistas peruanos desaparecen durante expedición en el nevado Huascarán: familiares piden el apoyo de un helicóptero de rescate

Tres andinistas peruanos permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán, en la región Áncash, tras perder contacto durante una expedición en alta montaña, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Áncash). El organismo identificó a los montañistas como Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas Gaytán.

El COER indicó que la presunta desaparición ocurrió en el Parque Nacional Huascarán, en el tramo comprendido entre el Campo 2 y el Campo 1, a una altitud aproximada de 6.000 metros sobre el nivel del mar.

En el operativo participan cerca de 20 especialistas, mientras un primer grupo de rescatistas partió alrededor de la medianoche del martes para iniciar el ascenso hacia el área donde se presume que se encuentran los tres andinistas.

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El COER indicó que la coordinación se realiza con la División de Rescate en Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú, la Asociación de Guías de Montaña del Perú y la Red de Salud Huaylas Norte, entre otras instituciones. El organismo señaló que “se mantiene el monitoreo permanente del evento con el propósito de recopilar información que permita esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el tipo de peligro asociado a esta emergencia”.

Grupo de búsqueda se formó para intentar rescatar a tres andinistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán durante una expedición. (Video: Contrapunto Áncash)

Las labores se desarrollan en condiciones adversas por la altitud, las bajas temperaturas y la dificultad del terreno. Rescatistas y familiares solicitaron con urgencia la disponibilidad de un helicóptero para reforzar la búsqueda y facilitar una eventual evacuación.

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En redes sociales, los familiares llamaron a la ciudadanía a sumarse a una cadena de oración y pidieron respaldo de autoridades, instituciones y medios de comunicación para mantener activa la búsqueda.

Un grupo de búsqueda de aproximadamente 20 personas llegó durante la noche del 14 de julio al último punto en el que los andinistas tuvieron comunicación y ya se inició el trabajo de búsqueda y rescate.

En declaraciones al medio local Áncash Noticias, uno de los voluntarios del grupo de rescate indicó que recibió la llamada de alerta aproximadamente a las 5:00 p.m. del 14 de julio. “Ahí recibí la información de que unos amigos míos están perdidos en la montaña y pues empacamos rapidito y decidimos reaccionar. Son tres personas que están perdidas y ya arriba hay un grupo de dos compañeros míos, más se unieron tres montañistas independientes también a ayudarles”.

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Familiares de Artidoro Salas Gaytán piden ayuda de las autoridades y un helicóptero de rescate para encontrar a su familiar con vida. (Foto: Artidoro Salas)

Infobae Perú logró comunicarse con América Salas, hermana de Artidoro Salas, uno de los andinistas desaparecidos, e indicó que su familia se encuentra en Huaráz a espera de que el grupo de rescate se comunique con ellos.

“Aproximadamente a las 7:00 de la noche nos hemos enterado nosotros porque él tenía que haber regresado (a casa) ayer”, indicó América a este medio. Además, confirmó que de momento no cuentan con el apoyo de un equipo aéreo para la búsqueda.

“El COER confirmó un helicóptero para las 12:00 del día, pero no estamos seguros. Necesitamos urgente un helicóptero, pero tiene que ser ahora, lo más pronto posible porque al mediodía el clima se pone mal y es imposible trasladar también a los rescatistas”, dijo la hermana de Artidoro a este medio.

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