Campaña veterinaria gratis durante julio: conoce el lugar, el horario y los servicios disponibles

Las jornadas ofrecerán consultas médicas, vacunación, desparasitación, tratamientos antipulgas e inyectables para las mascotas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Independencia anunció la organización de una campaña veterinaria gratuita que se realizará durante todos los miércoles de julio, con el objetivo de brindar atención y prevención en salud para las mascotas de los vecinos del distrito. La jornada se desarrollará en la Veterinaria Municipal y atenderá en un horario continuo, desde la mañana hasta la tarde.

De acuerdo con la información difundida por la comuna, la iniciativa busca facilitar el acceso a servicios básicos para perros y gatos, como consultas, vacunación y control antiparasitario. Además, se incluirán tratamientos complementarios orientados al cuidado cotidiano de los animales de compañía, en un punto fijo y con atención durante toda la jornada.

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La campaña también contempla un incentivo adicional para quienes acudan con sus animales caracterizados: habrá regalo para mascota disfrazada, según se indicó en el anuncio municipal. La medida apunta a promover la participación vecinal y reforzar la tenencia responsable mediante actividades accesibles y de carácter preventivo.

Las jornadas ofrecerán consultas médicas, vacunación, desparasitación, tratamientos antipulgas e inyectables para las mascotas - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Los servicios disponibles durante los miércoles de julio incluyen:

Consulta médica: evaluación general del estado de salud del animal, con orientación sobre cuidados básicos y señales de alerta.

Vacunas: aplicación de dosis preventivas para reducir riesgos de enfermedades frecuentes, según el esquema recomendado en cada caso.

Desparasitación interna y externa (spray): tratamiento para el control de parásitos internos y eliminación de agentes externos mediante aplicación en aerosol.

Inyectables: administración de medicamentos por vía inyectable, de acuerdo con la indicación veterinaria.

Antipulgas: productos o tratamientos para el control y prevención de pulgas, enfocados en el bienestar del animal y su entorno.

Y más: atención complementaria vinculada a higiene, prevención y manejo sanitario, según disponibilidad del servicio.

La Brigada PET brindará consultas veterinarias, desparasitación, charlas sobre tenencia responsable y orientación para el registro de perros y gatos - Créditos: Magnific.

Campaña veterinaria para este martes 21 de julio

La Municipalidad de Lima anunció una nueva jornada gratuita de la Brigada PET dirigida a vecinos que conviven con perros y gatos. La actividad se realizará el martes 21 de julio, de 9 a. m. a 12 m., en el pasaje Capitán Pedro Ruiz, cuadra 12, en el cruce de los jirones Áncash con Manuel Pardo, en Barrios Altos (Cercado de Lima).

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El punto de atención será la Casa Municipal Vecinal n.° 4, donde personal municipal brindará servicios preventivos y orientación vinculada al cuidado de animales de compañía. Según el anuncio, el objetivo es acercar atenciones básicas a quienes asistan dentro del horario establecido, con énfasis en la prevención y la promoción de prácticas de convivencia responsable.

Durante la mañana se ofrecerán prestaciones médico-veterinarias, desparasitación y espacios informativos para los propietarios. La lista difundida por la comuna incluye cuatro ejes principales. El primero son las consultas médico-veterinarias, enfocadas en una revisión básica para orientar a los dueños sobre el estado general de sus mascotas y sobre cuidados preventivos. El segundo es la desparasitación interna y externa, con aplicación de tratamiento para el control de parásitos, planteado como una medida preventiva para perros y gatos.

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El tercer componente es una charla de sensibilización sobre tenencia responsable, orientada a reforzar prácticas de cuidado y convivencia, tanto en el hogar como en el espacio público. Finalmente, se brindará orientación sobre el registro de canes y felinos, con información sobre los pasos vinculados al registro municipal de mascotas.