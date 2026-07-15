Colegios de Huaycán que fueron viral en TikTok vuelven este 29 de julio para el Desfile Militar 2026

Este reportaje periodístico cubre la preparación de la banda escolar del Colegio Manuel González Prada en Huaycán. Un grupo de aproximadamente 120 estudiantes, con edades entre los 6 y 17 años, ensaya para el desfile de Fiestas Patrias del 28 y 29 de julio. Los jóvenes músicos visten uniformes de colores azul, amarillo y blanco, y tocan diversos instrumentos musicales como tambores y saxofones. Se observan entrevistas a un profesor y a algunos alumnos, quienes demuestran parte de su repertorio musical. El evento se desarrolla en una cancha techada con decoraciones festivas.

La banda escolar del Colegio Bicentenario Manuel González Prada de Huaycán se prepara para su regreso a la Gran Parada Militar este 29 de julio, luego de haber alcanzado notoriedad en TikTok durante las Fiestas Patrias de 2024. Según informó Latina Noticias, 120 estudiantes de primaria y secundaria integran la agrupación musical, con edades que van desde los seis hasta los 17 años, y se presentan como uno de los principales atractivos para desfilar por la avenida Brasil.

Estudiantes del centro educativo Manuel González Prada ultiman detalles para presentarse ante el público nacional, luego de que su banda escolar obtuviera reconocimiento en plataformas digitales durante las celebraciones patrias de 2024| Presidencia

Preparación y disciplina para el desfile

El profesor César Castillares, responsable de la banda, explicó que los estudiantes inician su preparación desde marzo, coincidiendo con el comienzo del año escolar, para presentar un repertorio amplio y variado durante las celebraciones del 28 y 29 de julio.

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“Somos una banda integrada por niños de primaria y secundaria. Son ciento veinte integrantes desde los seis o siete años de edad en adelante con los chicos de secundaria y ahora trabajando con un amplio repertorio para nuestra comunidad de Huaycán”, afirmó Castillares.

El compromiso de la agrupación ha convertido los ensayos en una tradición anual. Los alumnos, motivados por la oportunidad de participar en un evento de alcance nacional, muestran un alto nivel de disciplina y entusiasmo. Para muchos de ellos, las Fiestas Patrias representan un vínculo con la identidad nacional y la posibilidad de rendir homenaje a su comunidad a través de la música.

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Banda escolar de Huaycán desfilará en la Parada Militar 2026, tras éxito en TikTok| Foto: Andina/ Prensa Presidencia

Impacto viral y conexión con las tradiciones

La banda del Colegio Bicentenario Manuel González Prada se volvió viral en TikTok hace dos años, al interpretar canciones populares durante los desfiles escolares. Su éxito en redes sociales permitió que sus presentaciones trascendieran Huaycán, conectando con personas de diferentes regiones del país.

Además, fueron invitados hasta en dos oportunidades en el desfile central. María, una de las integrantes, explicó que el uniforme de la banda utiliza colores representativos del colegio y que los instrumentos, como las baquetas, requieren práctica para dominar su uso: “cuestión de costumbre”, aseguró la estudiante.

¿Cuándo y dónde será la Parada Militar?

El desfile cívico-militar de 2026 tendrá lugar el miércoles 29 de julio en la avenida Brasil, vía emblemática que atraviesa los distritos de Pueblo Libre, Breña y Jesús María. El evento, coordinado por el Ministerio de Defensa, marca el acto central de las Fiestas Patrias y congrega a delegaciones escolares, instituciones armadas y público en general para conmemorar la independencia nacional.

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Desde la madrugada, e incluso desde el día previo, numerosos asistentes se congregan a lo largo de la avenida Brasil con el objetivo de asegurarse un lugar privilegiado y disfrutar de una mejor vista del desfile y de las delegaciones que participan.

Familias enteras, grupos de amigos y visitantes de diferentes regiones del país ocupan espacios en aceras y veredas, llevando consigo sillas, mantas y provisiones para aguardar el inicio del evento. Este año, se tendrá la presencia de la presidenta electa Keiko Fujimori. Se prevé que acuda acompañada de su equipo técnico y familiares, sumándose así a las autoridades civiles y militares que participan en la ceremonia central de las Fiestas Patrias.

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