Reniec aclara quiénes pueden recoger el DNI electrónico y cuáles son las reglas según la edad

El DNI electrónico es de recojo personal para los ciudadanos de 17 años a más (Andina)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que el recojo del documento nacional de identidad electrónico (DNIe) y el procedimiento para renovarlo varían según la edad del titular, debido a las características de seguridad del documento.

La entidad precisó que las reglas no son iguales para quienes tienen 17 años a más y para menores de edad, por lo que recomendó revisar el esquema aplicable antes de acudir a una oficina.

Ciudadanos de 17 años a más

En el caso de los ciudadanos de 17 años a más, el recojo del DNIe es estrictamente personal. La institución explicó que, durante la entrega, se incorporan certificados digitales al documento y el titular registra una clave secreta que le permitirá utilizar sus funcionalidades digitales.

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El DNI electrónico es retirado de forma obligatoria por el titular cuando tiene 17 años o más (Reniec).

Por ese motivo, el Reniec remarcó que el DNI electrónico para este sector no puede ser recogido por otra persona en representación del ciudadano. La entidad sostuvo que la presencia del titular es indispensable en el momento de la entrega, debido a los pasos asociados a la activación de los componentes digitales.

¿Cómo funciona el recojo del DNI de menores de edad?

Cuando el trámite corresponde a un menor de edad, el DNIe es recogido por el padre, la madre o el tutor que suscribió la solicitud del trámite, según detalló el Reniec. En estos casos, el menor no necesita acudir a la oficina para retirar el documento.

La institución añadió que, si el adulto autorizado no puede asistir, podrá designar a otra persona mediante una carta poder simple. De acuerdo con lo señalado, ese escrito deberá estar firmado e incluir la huella dactilar del adulto para autorizar el recojo del DNI del menor.

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En el caso de los menores de edad, el padre, la madre o el tutor que realizó el trámite puede recoger el DNI sin que el menor deba acudir a la oficina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Reniec insistió en que este procedimiento aplica cuando el trámite fue gestionado para un menor de edad y que la entrega se realiza conforme a la solicitud suscrita por el padre, la madre o el tutor. Por ello, recomendó que la persona que acuda a la oficina tenga la autorización correspondiente cuando el recojo no sea efectuado por el adulto que firmó el trámite.

Renovación del DNI y verificación previa

Respecto a la renovación del DNI, el Reniec informó que no es necesario sacar una cita previa. Antes de acudir a una oficina, los ciudadanos deben verificar que su documento se encuentre listo para ser entregado a través de los canales oficiales de la institución.

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Con esa verificación previa, los usuarios podrán realizar el recojo del DNIe de forma rápida y segura, además de evitar desplazamientos innecesarios. La entidad sostuvo que esta revisión permite que el trámite se ejecute con mayor fluidez y que el ciudadano acuda solo cuando el documento ya figure disponible.

El Reniec reiteró que las condiciones de entrega dependen de la edad del titular y de los pasos vinculados a la seguridad del DNI electrónico, como la incorporación de certificados digitales y el registro de una clave secreta en el acto de entrega para mayores de 17 años.

Funciones del Reniec

Identificar a los ciudadanos y administrar el registro del estado civil.

Inscribir nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones.

Emitir y renovar el documento nacional de identidad (DNI).

Emitir y renovar el documento nacional de identidad electrónico (DNIe).

Mantener actualizada la información de identidad y los datos registrales.

Brindar servicios de verificación y certificación de la identidad.

Gestionar trámites y atención en oficinas y canales oficiales.

Orientar a los usuarios sobre procedimientos registrales.