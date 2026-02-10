Rafael Guzmán, emocionado por su fichaje por el Real Betis: “Es un gran reto y quiero aprovecharlo al máximo”

Rafael Guzmán fue uno de los mejores prospectos en las categorías menores de Universitario. - Crédito: Difusión

Rafael Guzmán ha dado un paso adecuado en su ascendente trayectoria al aceptar una propuesta del Real Betis para integrar sus canteras. El área deportiva de Universitario de Deportes apreció el contacto, aprobó la oferta y encarriló la negociación en una venta definitiva que dejará importantes réditos a la institución.

El joven deportista, de 18 años, que ha causado gratas sensaciones en la estructura de reserva de la ‘U’ por su loable proyección y cualidades de liderazgo en la zona defensiva, ha compartido su emoción por su primera aventura internacional en un contacto con ‘Hablemos de MAX’ del canal oficial L1MAX.

Rafael Guzmán se quedó con las ansias de hacer su debut en Universitario. - Crédito: Difusión

“Ir allá es un gran desafío y tengo que aprovecharlo al máximo posible. Todo es muy competitivo y la preparación que tuve, sobre todo en lo psicológico, me ayudó mucho para rendir mejor en la cancha”, sostuvo Rafael Guzmán, quien en los próximos días emprenderá el viaje hacia Andalucía, Sevilla.

Al también seleccionado U18 de Perú le atrajo el proyecto deportivo presentado por los ‘béticos’, que sin lugar a dudas le permitirán un crecimiento sustancial dentro de un campeonato exigente y de nivel, en cuyos campos usualmente aparecen los jóvenes talentos que irán a parar a LaLiga.

“Era complicado sumar los minutos que yo quería en la defensa de la U, por eso se evaluó qué era lo mejor para mí. Esta oportunidad llega en el momento justo para seguir creciendo y prepararme mejor”, sostuvo Guzmán.

Acerca de su meta futura fue enfático: “Si en algún momento me toca liderar el recambio [de la selección peruana], estoy preparadísimo. Quiero dejar el nombre del Perú en alto y ojalá, cuando vuelva, poder cumplir ese sueño pendiente con Universitario”.

Rafael Guzmán cierra su etapa en Odriozola. - Crédito: Universitario

Aprobaciones

El traslado confirmado de Rafael Guzmán ha sido celebrado no solo por los simpatizantes de Universitario, también por aquellos que han sido testigos de su encomiable sacrificio y notable evolución. De los más felices por el avance ha sido Manuel Barreto, actual Jefe de Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol.

“Lo quiero mucho, porque yo estuve involucrado para llevarlo a Universitario cuando todavía era jefe de la unidad técnica de menores. Me ha encantado ver la evolución que ha tenido, cómo lo fueron llevando en la U, cómo fue creciendo”, dijo con orgullo Manuel Barreto.

Durante el tiempo que Barreto fue técnico interino de Perú se decidió por la convocatoria de Guzmán bajo una modalidad distinta: “Después, me lo llevé a Rusia en noviembre como parte de la delegación [para disputar dos lances amistosos contra Chile y uno con los anfitriones] y lo hizo muy bien”.

Por su parte, Miguel Calzado, director de la cantera del Real Betis, se rindió ante las aptitudes del central peruano, de 18 años, y explicó que su incorporación a las canteras le permitirá ganar mayor rodaje y experiencia con miras al estreno profesional.

Piero Alva habría preferido ver a Rafael Guzmán en el primer equipo de Universitario de Deportes antes de emigrar al extranjero. Crédito: Universitario.

“Es un chico que tiene buenas condiciones y el plan con él es el mismo que con cualquier otro chico. Se incorporará al sub 19 para que se vaya adaptando a lo que es el club y a una Liga tan competitiva como es la de España. Allí se va a intentar mejorarlo y desarrollarlo, con la idea que pueda dar el salto al futbol profesional”, sostuvo a RPP.

Real Betis impulsa su cantera con una estructura formativa sólida, técnicos especializados y metodología unificada para desarrollar jóvenes talentos. El club organiza campus y academias internacionales, expande su marca global y busca integrar canteranos en los equipos superiores, combinando formación técnica con valores y oportunidades competitivas en España.