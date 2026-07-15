Roberto Sánchez no igualó a Pedro Castillo en nueve regiones: casi 87 mil votos menos le costaron la presidencia

El candidato presidencial Roberto Sánchez y el expresidente Pedro Castillo, ambos con sombrero tradicional, ilustran la base de su respaldo electoral en Perú. (INFOBAE PERÚ/ANDINA NOTICIAS)

Desde que se oficializaron los resultados de la segunda vuelta presidencial de 2026, gran parte de los análisis atribuyeron la derrota de Roberto Sánchez al voto de los peruanos residentes en el extranjero, donde Keiko Fujimori obtuvo una amplia ventaja que terminó siendo determinante para revertir el resultado nacional. La diferencia final entre ambos candidatos fue de 49.641 votos, una de las más ajustadas en la historia reciente del país.

Sin embargo, una revisión realizada por Infobae Perú de los resultados oficiales publicados por la ONPE muestra que el desempeño electoral de Sánchez también estuvo condicionado por lo ocurrido dentro del territorio nacional. Al comparar su votación con la obtenida por Pedro Castillo en la segunda vuelta de 2021, se observa que el candidato de Juntos por el Perú no logró igualar el respaldo alcanzado por el exmandatario en varias regiones donde la izquierda había obtenido una amplia ventaja cinco años antes.

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Los datos evidencian que Roberto Sánchez obtuvo 86.686 votos menos que Pedro Castillo en nueve regiones del país. Esa diferencia supera ampliamente el margen con el que Keiko Fujimori ganó la elección, por lo que la pérdida de respaldo en esos departamentos terminó siendo un factor determinante en el desenlace de la contienda presidencial.

Sánchez convoca a jornada nacional tras cuestionar ventaja de Fujimori | Foto: Facebook de Roberto Sánchez

Roberto Sánchez perdió votos en nueve regiones

Desde el inicio del proceso electoral, Roberto Sánchez se presentó como el heredero político del golpista Pedro Castillo. Sin embargo, ponerse el tradicional sombrero que caracterizó al expresidente durante la campaña no fue suficiente para igualar el respaldo electoral que este obtuvo en nueve regiones del interior del país en las elecciones de 2021.

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Una tabla compara los votos obtenidos por Roberto Sánchez en 2026 y Pedro Castillo en 2021, señalando una pérdida de 86.686 sufragios para Sánchez en nueve regiones de Perú. (Infobae Perú)

En conjunto, estas nueve regiones representan una pérdida de 86.686 votos respecto al caudal electoral que Pedro Castillo consiguió en la segunda vuelta de 2021.

Caída en Puno, Cajamarca y Cusco

El mayor retroceso se registró en Puno, donde Roberto Sánchez obtuvo 32.532 votos menos que Pedro Castillo. Este departamento había sido uno de los principales bastiones electorales del expresidente y volvió a otorgar la mayoría al candidato de Juntos por el Perú, aunque con un respaldo considerablemente menor.

La segunda mayor diferencia se produjo en Cajamarca, región natal de Castillo, donde Sánchez quedó 15.693 votos por debajo del resultado alcanzado en 2021. A ello se suma Cusco, con una reducción de 13.900 sufragios, consolidando a estas tres regiones como las que concentraron la mayor pérdida de apoyo para la candidatura oficialista.

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En conjunto, Puno, Cajamarca y Cusco concentran una reducción de 62.125 votos respecto a la elección anterior, lo que equivale a cerca del 72% de la pérdida registrada en las nueve regiones analizadas. De haber igualado en esos departamentos la votación obtenida por Pedro Castillo en 2021, esa diferencia habría sido suficiente para superar el margen con el que Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta.

El candidato presidencial de izquierdas de Perú, Roberto Sánchez, utiliza un megáfono para dirigirse a sus seguidores durante una manifestación, tras denunciar irregularidades en la autoridad electoral, en Lima (Perú), el 19 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque TPX IMÁGENES DEL DÍA

Los votos que le costaron la Presidencia

Aunque Roberto Sánchez consiguió aumentar la votación obtenida por Pedro Castillo en otras regiones del país, el retroceso registrado en estos nueve departamentos terminó teniendo un peso decisivo en el resultado nacional.

La diferencia acumulada de 86.686 votos supera ampliamente el margen final de 49.641 sufragios con el que Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa por el JNE. Esto significa que, de haber igualado el respaldo obtenido por Pedro Castillo en esas nueve regiones, el desenlace de la segunda vuelta habría sido distinto.

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Los resultados oficiales de la ONPE muestran así que la derrota de Roberto Sánchez no puede explicarse únicamente por el voto emitido en el extranjero. La reducción de su caudal electoral en antiguos bastiones de la izquierda también fue un factor determinante en su derrota.

Keiko Fujimori se impone a Roberto Sánchez y es la virtual presidente del Perú, según conteo al 100% de la ONPE. (Foto: ONPE)