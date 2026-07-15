Brutal ataque en restobar de Piura: hombre terminó con 57 puntos en la cabeza tras ser golpeado por siete sujetos

El agraviado permaneció inconsciente tras la agresión y tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro de salud. En un video, afirmó que sufrió cortes en el cuello y permanece bajo evaluación médica por las fracturas detectadas. // Video: Buenos Días Perú

Un nuevo episodio de violencia ha generado conmoción en la región Piura. Un hombre resultó gravemente herido luego de ser atacado por un grupo de sujetos al interior de un restobar ubicado en el distrito de Catacaos, donde fue golpeado con bancos y mesas de fierro hasta quedar inconsciente. La agresión quedó registrada por testigos y las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales, provocando indignación entre los vecinos de la zona.

La víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un establecimiento de salud debido a la gravedad de sus lesiones. Los médicos le practicaron 57 puntos de sutura en la cabeza, además de someterlo a diversos exámenes para determinar el alcance de las fracturas y heridas que sufrió durante el violento ataque. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a todos los responsables.

PUBLICIDAD

Hombre fue atacado por siete personas dentro de un restobar en Catacaos

Composición: Infobae Perú

El violento hecho ocurrió en un establecimiento nocturno identificado como el Restobar Christian, ubicado en el distrito de Catacaos, en la región Piura. De acuerdo con los testimonios recogidos y las imágenes de las cámaras de seguridad, la víctima, identificada como Gerardo, compartía bebidas junto a dos mujeres y un compañero de trabajo cuando fue sorprendido por uno de los agresores.

Según se aprecia en los registros audiovisuales, el sujeto se acercó hasta la mesa donde se encontraba Gerardo, lo sujetó del cuello y lo arrastró hacia el lugar donde esperaba el resto del grupo. En cuestión de segundos comenzó una brutal golpiza.

PUBLICIDAD

Testigos señalaron que participaron aproximadamente siete hombres, quienes utilizaron los propios muebles del establecimiento para atacar a la víctima. Bancos y mesas de fierro fueron empleados como objetos contundentes para propinarle múltiples golpes en la cabeza y el cuerpo.

La agresión fue de tal intensidad que el hombre terminó tendido en el piso, inconsciente y con abundante sangrado. Además de los golpes, sufrió cortes en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza y el cuello.

Tras ser auxiliado, fue trasladado a un centro médico donde recibió atención especializada. Los profesionales de salud determinaron que presentaba lesiones de consideración, por lo que fue sometido a una intervención para cerrar las heridas con 57 puntos de sutura en la cabeza.

PUBLICIDAD

El caso ha generado preocupación entre los vecinos de Catacaos, quienes cuestionan las condiciones de seguridad del establecimiento. Algunos residentes denunciaron que el local no contaría con vigilancia privada suficiente para controlar situaciones de violencia como la registrada esa noche.

Las imágenes difundidas muestran que, pese a la magnitud de la pelea, no se observa la intervención inmediata de personal de seguridad que pudiera detener la agresión o proteger a los asistentes.

Víctima denuncia que fue atacada sin motivo y asegura que sufrió fractura de cráneo

Cinco pacientes provenientes de Piura, Junín, Cajamarca y Lambayeque fueron traslados a hospitales de alta complejidad.

Luego de recibir atención médica, Gerardo publicó un video en el que relató lo ocurrido y aseguró que nunca provocó a los agresores.

Según su versión, se encontraba compartiendo con compañeros de trabajo cuando el grupo comenzó a observarlo desde otra mesa. Minutos después, uno de ellos se acercó y, sin mediar palabra, inició el ataque.

PUBLICIDAD

“Estaba consumiendo y compartiendo con unos compañeros de trabajo. Sin motivo alguno, un grupo de vándalos vino, me cogió del cuello y me lanzó hacia donde estaban ellos para comenzar a golpearme”, relató.

El hombre afirmó que las lesiones sufridas son de gravedad y que continúa sometiéndose a evaluaciones médicas para determinar el alcance de los daños.

“Me han atacado, me han dejado moribundo, me han cortado el cuello, la cabeza, me han fracturado el cráneo. Me están haciendo tomografías y quieren ver la profundidad de la herida del cuello porque tengo fracturas”, manifestó.

La víctima indicó que cuenta con videos del momento de la agresión, material que espera sea incorporado a la investigación para identificar a cada uno de los responsables.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la Policía continúa realizando las diligencias correspondientes para esclarecer cómo se produjo el ataque y determinar la participación de cada uno de los presuntos agresores.