Alicia Maguiña: 52 composiciones son declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por su aporte a la música tradicional del Perú

El Ministerio de Cultura entregó a la familia de Alicia Maguiña la resolución que reconoce su obra como Patrimonio Cultural de la Nación.

El Ministerio de Cultura realizó una ceremonia para entregar a la familia de Alicia Maguiña la resolución que reconoce su obra musical como Patrimonio Cultural de la Nación. El acto reunió a autoridades culturales y familiares de la compositora, cuya trayectoria quedó vinculada a la preservación de expresiones tradicionales de la costa y los Andes del Perú.

La declaratoria comprende cincuenta y dos composiciones y reconoce el aporte de la artista al rescate, registro, estudio y difusión de prácticas musicales que forman parte del patrimonio cultural inmaterial del país. El Ministerio de Cultura indicó que estas obras constituyen una contribución relevante para la salvaguardia de géneros y formas musicales tradicionales.

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La ceremonia también sirvió para recordar la trayectoria artística e investigativa de la compositora, cuyo trabajo estuvo ligado a la reivindicación de géneros tradicionales como la marinera, el tondero, el yaraví, la muliza, la tunantada y la canción criolla, varios de ellos reconocidos previamente como Patrimonio Cultural de la Nación.

Reconocimiento oficial a una obra de alcance nacional

La declaratoria quedó establecida mediante la Resolución Viceministerial N.° 000197-2026-VMPCIC/MC. Según el Ministerio de Cultura, las cincuenta y dos composiciones incluidas en el reconocimiento representan un aporte al rescate y difusión de formas musicales tradicionales presentes en distintas regiones del país.

La ministra Fátima Altabás Kajatt afirmó durante la ceremonia: “Hoy reconocemos una obra que ha sabido convertir la memoria, la identidad y la diversidad cultural del Perú en música. Alicia Maguiña no solo preservó nuestras tradiciones, sino que las proyectó al país y al mundo, inspirando a nuevas generaciones a valorar y mantener vivo nuestro patrimonio cultural inmaterial”.

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La autoridad añadió que las composiciones de la artista reflejan una búsqueda permanente por preservar y renovar expresiones musicales tradicionales, y señaló que ese trabajo continúa inspirando a intérpretes, investigadores y ciudadanos dentro y fuera del país.

Una trayectoria vinculada a la música tradicional

El Ministerio de Cultura entregó a la familia de Alicia Maguiña la resolución que reconoce su obra como Patrimonio Cultural de la Nación.

Alicia Maguiña nació el 28 de noviembre de 1938 en Lima y pasó parte de su infancia en Ica, donde cursó estudios primarios antes de trasladarse nuevamente a la capital. Desde temprana edad mostró interés por la composición y por el estudio de la música peruana, en especial de la tradición criolla.

En 1954 ingresó a la academia del guitarrista Óscar Avilés para perfeccionar sus conocimientos musicales. Dos años después compuso Inocente amor, interpretado inicialmente por Los Troveros Criollos y posteriormente grabado por diversos artistas.

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En 1957 dedicó Polka a Gladys Zender a la entonces Miss Universo peruana Gladys Zender. Ese mismo periodo incorporó el huaino a su repertorio y amplió su trabajo hacia otras expresiones musicales andinas.

Uno de los momentos más relevantes de su carrera ocurrió en 1963 con la composición de Indio, considerada su obra más difundida. El tema recibió versiones de intérpretes de distintos países y géneros musicales, entre ellos Daniel Santos, Óscar Avilés y Carmencita Lara.

En 1966 la compositora apareció en la película La Venus maldita, donde interpretó precisamente “Indio” con acompañamiento orquestal. La difusión cinematográfica contribuyó a ampliar el alcance de la canción y consolidó su presencia en el repertorio popular peruano.

El Ministerio de Cultura destacó que este tipo de obras permitió proyectar la música tradicional peruana en escenarios nacionales e internacionales y consolidó a Alicia Maguiña como una de las principales referentes del género.

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Colaboraciones y trabajo en medios públicos

Su repertorio impulsó géneros como la marinera, tondero, yaraví, muliza, tunantada, huaino y canción criolla.

A lo largo de su carrera trabajó con músicos como Carlos Hayre, Filomeno Ormeño, Rafael Amaranto, Paco Maceda, Modesto Pastor y Los Hermanos Velásquez, entre otros. Con Carlos Hayre grabó alrededor de ocho producciones para el sello Iempsa durante una etapa de intensa actividad artística.

También desarrolló una labor de difusión cultural en Radio Nacional del Perú, donde condujo el programa La hora de Alicia Maguiña los fines de semana. El espacio estuvo dedicado a expresiones culturales y artísticas de la costa y de los Andes.

En sus últimos años publicó el libro autobiográfico Mi vida entre cantos con apoyo del Ministerio de Cultura y de la Universidad San Martín de Porres. Alicia Maguiña falleció el 14 de septiembre de 2020 en el Hospital Edgardo Rebagliati a los 81 años.

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Con la entrega de la declaratoria a sus familiares, el Estado peruano incorporó oficialmente su obra musical al patrimonio cultural de la nación y reconoció el papel que sus composiciones desempeñaron en la preservación y difusión de las tradiciones musicales del país.