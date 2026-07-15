Perú

Fiscal que dio un cabezazo a un policía en Piura fue retirada del cargo: podría enfrentar hasta 12 años de cárcel

La exmagistrada es investigada por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad luego de protagonizar un incidente durante una intervención de tránsito en Castilla. La audiencia para definir su situación se realizaría en las próximas horas

Guardar
Google icon
La investigación quedó a cargo de la Primera Fiscalía Penal Delictiva de Piura, que evaluará las responsabilidades penales de la exfuncionaria por los hechos ocurridos durante un operativo policial. // Video: TVPerú Noticias

La Fiscalía de la Nación retiró del cargo a Johanny Yessenia Lindao Feria, la fiscal adjunta provincial provisional que fue detenida tras agredir a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante una intervención de tránsito en el distrito de Castilla, en Piura. La decisión se produjo luego de que se difundieran las imágenes en las que la entonces magistrada propina un cabezazo a un agente dentro de una dependencia policial. Paralelamente, la investigación penal continúa y en las próximas horas se definirá su situación judicial.

La exfuncionaria es investigada por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad, un ilícito que, según el Código Penal, puede ser sancionado con una pena de entre 8 y 12 años de prisión cuando la agresión se comete contra un policía en el ejercicio de sus funciones. En ese contexto, el defensor legal de la PNP pidió que el caso se resuelva sin privilegios y que se aplique la máxima sanción prevista por la ley, además del pago de una reparación civil en favor del Estado.

PUBLICIDAD

Fiscalía de la Nación dispuso el cese de Johanny Lindao tras el incidente con policías

Fiscal Joani Lindao Feria quedó detenida en su propia fiscalía tras propinarle un cabezazo a un policía en Piura
Fiscal Joani Lindao Feria quedó detenida en su propia fiscalía tras propinarle un cabezazo a un policía en Piura

Mediante una disposición oficial, la Fiscalía de la Nación dio por concluido el nombramiento de Johanny Yessenia Lindao Feria como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Piura, así como su designación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla.

La decisión se conoció días después de que la funcionaria fuera detenida por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad, luego de un operativo de tránsito desarrollado el pasado 11 de julio en el distrito de Castilla.

De acuerdo con la información policial, el vehículo en el que se trasladaba la entonces fiscal fue intervenido porque el conductor realizaba maniobras consideradas temerarias y presentaba aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Durante la diligencia, Lindao Feria se identificó como integrante del Ministerio Público y, según el parte policial, habría solicitado que se favoreciera al conductor.

PUBLICIDAD

Los agentes señalaron además que la funcionaria se negó inicialmente a identificarse conforme al procedimiento establecido y protagonizó momentos de tensión con el personal policial durante la intervención. Posteriormente, fue trasladada a una dependencia policial.

Fue precisamente dentro de esas instalaciones donde ocurrió el hecho que terminó agravando su situación legal. Las cámaras registraron el momento en que la exfiscal se acerca a uno de los efectivos y le propina un cabezazo en el rostro mientras este realizaba diligencias relacionadas con la intervención.

Las imágenes fueron difundidas en medios de comunicación nacionales y pasaron a formar parte de las principales evidencias dentro de la investigación que ahora desarrolla la Primera Fiscalía Penal Delictiva de Piura.

Defensa de la Policía exige la máxima sanción y recuerda penas previstas en el Código Penal

Este reportaje informativo cubre la detención de la fiscal Joani Lindao Feria en Piura. El video muestra la intervención inicial de su vehículo en la zona de Castilla por presuntas maniobras temerarias. Se observan interacciones con efectivos policiales tanto en la carretera como dentro de una dependencia policial. La fiscal fue detenida por el supuesto delito de violencia y resistencia a la autoridad, incluyendo agresiones contra los agentes. El conductor del vehículo permanece bajo investigación.

Tras conocerse la separación de la exfuncionaria, el defensor de la Policía Nacional solicitó públicamente que el proceso se desarrolle sin privilegios y que se aplique la sanción prevista en la legislación peruana para este tipo de delitos.

Según indicó, el caso debe ser evaluado bajo las disposiciones del artículo 367 del Código Penal, que sanciona los delitos de violencia y resistencia a la autoridad cuando la agresión se produce contra efectivos policiales en pleno ejercicio de sus funciones.

“La ley es única para todos los peruanos, sea fiscal, sea juez, quien sea. La ley tiene que aplicarse como corresponde. Si se aplica la ley, ella tendría que ir a la cárcel porque la violencia contra efectivos policiales contempla una pena de entre ocho y doce años de prisión”, manifestó el representante legal durante declaraciones a medios de comunicación.

Asimismo, sostuvo que la conducta atribuida a la exmagistrada ya ocasionó un impacto institucional y consideró que el proceso debe desarrollarse sin ningún tipo de protección corporativa.

“Acá no se puede apañar a nadie. Los policías han sido violentados. Las imágenes muestran que hubo una agresión física contra uno de los efectivos durante el cumplimiento de sus funciones”, señaló.

De acuerdo con lo informado, culminada la investigación policial, el expediente fue remitido a la Primera Fiscalía Penal Delictiva de Piura, despacho que asumió las investigaciones correspondientes y que evaluará las responsabilidades penales de la exfuncionaria.

Además de la posible pena privativa de libertad, el proceso también contempla la eventual imposición de una reparación civil a favor del Estado, en caso se determine responsabilidad penal.

El caso también mantiene un frente administrativo dentro del Ministerio Público, luego de que la institución resolviera dejar sin efecto el nombramiento provisional de Lindao Feria como parte de las medidas adoptadas tras conocerse los hechos.

Temas Relacionados

PiuraFiscalPNPAgresiónperu-noticias

Más Noticias

El virus que puede provocar hospitalizaciones en bebés y que muchas familias aún desconocen

El Ministerio de Salud incorporará la inmunización materna contra el Virus Sincicial Respiratorio como una estrategia para proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida

El virus que puede provocar hospitalizaciones en bebés y que muchas familias aún desconocen

PNP incauta 79 kilos de cocaína, un arma y municiones en Ayacucho durante operativo que causó pérdidas de más de S/317 mil al narcotráfico

El operativo forma parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028

PNP incauta 79 kilos de cocaína, un arma y municiones en Ayacucho durante operativo que causó pérdidas de más de S/317 mil al narcotráfico

Corredor Rojo tendrá desvío temporal este 15 de julio por entrega de credenciales a Keiko Fujimori: ATU anuncia cambios en la ruta

La modificación del servicio comenzará desde el inicio de operaciones de este miércoles y afectará un tramo de la avenida Javier Prado debido a la ceremonia de entrega de credenciales a la presidenta electa

Corredor Rojo tendrá desvío temporal este 15 de julio por entrega de credenciales a Keiko Fujimori: ATU anuncia cambios en la ruta

Alicia Maguiña: 52 composiciones son declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por su aporte a la música tradicional del Perú

Se reconoce su aporte al rescate, investigación, preservación y difusión de la música tradicional peruana

Alicia Maguiña: 52 composiciones son declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por su aporte a la música tradicional del Perú

Universitario oficializó a Juan Manuel Requena como refuerzo para el Torneo Clausura 2026: “Garra, intensidad y carácter”

El volante argentino llega procedente de Unión La Calera de Chile y se convierte en una nueva alternativa para el mediocampo crema. El futbolista de 27 años cuenta con experiencia en Argentina, Venezuela y el fútbol chileno

Universitario oficializó a Juan Manuel Requena como refuerzo para el Torneo Clausura 2026: “Garra, intensidad y carácter”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Informe del JNE propone aceptar la declinación de Rafael López Aliaga al Senado y convocar a su accesitario

Dos denuncias, dos jóvenes, el mismo patrón: el acoso sexual que acorrala al exministro de Trabajo Freddy Solano

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Sorteo de miembros de mesa será el 24 de julio

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

ENTRETENIMIENTO

Reportero de Magaly Medina es acusado de armar ampays a Raymond Manco y Pedro Aquino por modelo hot

Reportero de Magaly Medina es acusado de armar ampays a Raymond Manco y Pedro Aquino por modelo hot

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Magaly Medina celebra apoyo del público tras disputa con Jefferson Farfán: “Las muestras de afecto se intensificaron, me sentí Madonna”

Magaly Medina confirma entrevista con Ethel Pozo en vivo tras su salida de América TV: “Conmigo nunca hay que fiarse”

Guty Carrera y Miguel Arce son los nuevos participantes peruanos del reality ‘Top Chef VIP’ de Telemundo

DEPORTES

“Esperamos que el arbitraje no tire solo para un lado”: el mensaje de la DT de Sporting Cristal previo a la revancha ante Universitario

“Esperamos que el arbitraje no tire solo para un lado”: el mensaje de la DT de Sporting Cristal previo a la revancha ante Universitario

Silvana Alfaro lleva al Perú como bandera en su nuevo reto internacional con la U. de Chile: “Vengo a representar a mi país”

Universitario oficializó a Juan Manuel Requena como refuerzo para el Torneo Clausura 2026: “Garra, intensidad y carácter”

Comenzó la Copa Mundial de Softbol Femenino WBSC Lima 2026: cuántas selecciones participan y qué está en juego

Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026 EN VIVO: así van los partidos que definen la clasificación