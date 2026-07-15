Corredor Rojo tendrá desvío temporal este 15 de julio por entrega de credenciales a Keiko Fujimori: ATU anuncia cambios en la ruta

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Si viajas por la avenida Javier Prado, toma tus precauciones. Este miércoles 15 de julio, debido a la ceremonia de entrega de credenciales a la presidenta electa Keiko Fujimori y a los integrantes de su fórmula presidencial en el Gran Teatro Nacional, el Corredor Rojo tendrá un desvío temporal en parte de su recorrido habitual.

Según informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la modificación se aplicará desde el inicio de operaciones y comprende un tramo de la avenida Javier Prado, donde los buses circularán por una ruta alterna a través de la Vía Expresa Javier Prado en dirección hacia San Miguel. Durante este periodo, el paradero La Cultura dejará de ser atendido, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes.

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El cambio en el servicio responde al operativo previsto por la ceremonia solemne organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se entregarán las credenciales oficiales a la fórmula presidencial ganadora de las Elecciones Generales 2026. El acto se desarrollará desde las 11:30 a. m. en el distrito de San Borja.

Keiko Fujimori sonríe con el acta de proclamación por el JNE como presidenta electa de Perú para el periodo 2026-2031, junto a la bandera nacional.

¿Cuál será el desvío del Corredor Rojo este miércoles 15 de julio?

Durante la restricción temporal, los buses del Corredor Rojo modificarán su recorrido habitual por la avenida Javier Prado. Las unidades tomarán la Vía Expresa Javier Prado como ruta alterna para continuar su desplazamiento hacia San Miguel.

El tramo afectado comprende la zona señalada por la ATU, donde los vehículos de transporte público dejarán de utilizar temporalmente la vía habitual mientras se desarrolla el operativo por la ceremonia oficial.

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Un mapa infográfico de Lima muestra el desvío temporal del Corredor Rojo en la avenida Javier Prado, con un autobús en la ruta alterna por la Vía Expresa Javier Prado. (Foto: ATU)

Entre las principales modificaciones para los usuarios se encuentran:

El paradero La Cultura quedará sin atención durante el periodo del desvío.

Los buses mantendrán el sentido hacia San Miguel mediante la ruta alterna establecida.

El servicio retomará su recorrido habitual una vez que finalice la restricción temporal.

La ATU pidió a los pasajeros considerar posibles variaciones en sus tiempos de traslado y tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos por la zona.

Ceremonia de entrega de credenciales a presidenta electa se realizará en el Gran Teatro Nacional

El cambio de ruta del Corredor Rojo se debe a la ceremonia de entrega de credenciales que realizará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la presidenta electa Keiko Fujimori, quien asumirá el cargo para el periodo 2026-2031.

Durante la sesión solemne también recibirán sus credenciales los integrantes de su fórmula presidencial: Luis Galarreta, como primer vicepresidente de la República, y Miguel Torres, como segundo vicepresidente.

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La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, asiste a una rueda de prensa en Lima, Perú, el 6 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

La ceremonia contará con la participación del presidente del JNE, Roberto Burneo, quien encabezará la mesa de honor junto con los integrantes del pleno del organismo electoral. El acto incluirá la lectura de la resolución de proclamación que sustenta la elección de la fórmula ganadora y la entrega física de los documentos que acreditan a las autoridades electas.

El JNE proclamó el pasado 3 de julio a Keiko Fujimori como presidenta electa de la República, junto a Luis Galarreta y Miguel Torres, tras concluir el proceso electoral correspondiente a las Elecciones Generales 2026.

Una vez culminada la ceremonia y levantadas las restricciones previstas, los buses del Corredor Rojo volverán a operar por su recorrido habitual, informó la ATU.

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