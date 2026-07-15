"Clima de locos": usuarios reportan llovizna ligera en algunos distritos de Lima, pero a la vez bochorno en pleno invierno

Peatones caminan visiblemente afectados por el intenso calor en una calle de Lima, con el sol radiante en el cielo y sus rayos cayendo directamente sobre ellos, mostrando el agotamiento en sus rostros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos de distritos costeros de Lima como San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos reportaron este miércoles 15 de julio una llovizna ligera en pleno invierno, mientras experimentan también sensaciones de bochorno y calor inusual durante la noche. Los testimonios se multiplicaron a través de redes sociales y varios coincidieron que se vive en la capital “un clima de locos”.

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), tanto Lima como Callao acumulan 70 noches consecutivas con temperaturas nocturnas elevadas, superando los valores habituales para la temporada.

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En diálogo con Andina, la ingeniera Lourdes Menis explicó que desde el 6 de mayo las temperaturas nocturnas presentan anomalías de hasta 5 y 6 grados Celsius por encima de lo normal. Detalló que la estación del Senamhi ubicada en el aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao, registra temperaturas entre 20 °C y 21,6 °, cuando lo común en julio sería 16 °C.

Usuarios reportaron por redes sociales la presencia de una llovizna ligera de corta duración. (Andina)

La estación meteorológica de Jesús María, en el centro de Lima, ha registrado 64 noches cálidas consecutivas, con valores entre 18 °C y 20,6 °C (64,4 °F y 69,08 °F), frente a un valor habitual de 15,4 °C (59,72 °F). En La Molina, al este de la ciudad, las noches marcan entre 16,4 °C y 19,2 °C (61,52 °F y 66,56 °F), también por encima del promedio esperado de 14 °C (57,2 °F) para esta época.

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El Niño Costero

El origen de este episodio se encuentra en El Niño Costero, fenómeno que afecta desde marzo de 2026 el litoral peruano.

El ingeniero José Mesía, especialista del Senamhi, detalló que “tenemos El Niño Costero, que es justamente lo que está generando todas estas condiciones, porque tenemos anomalías del agua de mar entre 5 o 6 grados por encima de lo normal”.

En la estación de Campo de Marte, donde la temperatura máxima habitual ronda los 19 °C, se registraron hasta 28 °C el 13 de julio, la cifra más alta medida en esa fecha para Lima y Callao.

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Lima tendrá un invierno atípico: SENAMHI prevé temperaturas por encima de lo normal. (Foto composición: Infobae Perú/Senamhi/Andina)

La anomalía no es circunstancial ni breve, según advierten los especialistas. El fenómeno responde a una cadena de mecanismos oceánicos y atmosféricos, como el debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur, que habitualmente actúa como escudo frente a los eventos cálidos. Cuando este sistema pierde fuerza, las aguas calientes del Pacífico occidental se desplazan hacia la costa peruana, acumulando calor frente al litoral central y norte.

Impacto desigual

El Senamhi precisó que las zonas cercanas al mar perciben más el incremento de la temperatura nocturna, debido al efecto termorregulador del océano.

Durante el día, el mar almacena calor y, al caer la noche, lo libera de manera gradual, elevando los valores térmicos en distritos como Callao, San Miguel y Miraflores. En contraste, los distritos más alejados de la costa, como La Molina y Santa Anita, experimentan los picos más altos de temperatura diurna, pues reciben mayor radiación solar y no cuentan con la influencia moderadora del mar.

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El otoño de 2026 en Perú presenta temperaturas superiores a los registros históricos, causando estrés fisiológico por los cambios térmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno ha convertido al invierno de 2026 en el más cálido registrado para la capital, de acuerdo con el Informe Técnico N.° 54-2026 del Senamhi, citado por Infobae Perú. Las temperaturas del aire en la costa norte y central superan los valores normales en al menos 2 °C en promedio, con picos de hasta +5 °C. Eventos extraordinarios previos como los de 1982–1983 y 1997–1998 produjeron anomalías similares, aunque el episodio actual presenta una duración y un inicio más temprano.

Proyecciones y explicaciones técnicas

Especialistas del Senamhi señalan que la persistencia de El Niño Costero podría extender la anomalía térmica al menos hasta el verano de 2027. La ingeniera Grinia Ávalos, directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, explicó a Infobae Perú que el calentamiento no es solo superficial: hasta 200 metros por debajo de la superficie marina se detectan núcleos cálidos de hasta 8 o 9 grados de calentamiento, lo que limita la capacidad de los vientos para modificar el clima costero.

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La diferencia térmica resulta más notoria en la costa central, habitualmente una de las más frías del Perú. Por eso, el aumento de la temperatura del mar provoca un contraste mayor en Lima, donde el agua debería oscilar entre 15 y 16 °C (59 °F y 60,8 °F) y actualmente supera esos valores en 4 o 5 °C.

La inusual lluvia de verano sorprendió a distritos como Miraflores, Santiago de Surco y La Molina, alterando la rutina en Lima Metropolitana. (Senamhi)

Sensación de bochorno

El clima inusual ha generado una sensación térmica de bochorno en varios distritos de la capital, incluso cuando se presentan lloviznas ligeras en zonas cercanas al mar.

Las redes sociales reflejaron la sorpresa de los vecinos, quienes describen amaneceres húmedos y noches cálidas atípicas para la estación. Según Andina, este episodio de calor nocturno comenzó antes que el de 2023, cuando el Callao sumó 142 noches cálidas consecutivas, y se manifiesta con mayor intensidad en la franja costera.

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