Gino Vegas analizó su gestión en la FPV y respondió sobre una nueva reelección: “Evité la quiebra de la federación”

El titular de la federación aseguró que la ley no le permite extender su mandato por un periodo más. (Video: Radio Ovación)

Gino Vegas realizó un balance de su gestión al frente de la Federación Peruana de Vóleibol (FPV) y habló sobre su futuro en la institución. El dirigente, quien asumió la presidencia en 2021 y fue reelegido en octubre de 2024 para un segundo periodo, aseguró que uno de los principales logros de su administración fue evitar la quiebra del organismo deportivo.

Durante una entrevista con Gino Pomar para Radio Ovación, Vegas recordó que cuando llegó al cargo tenía como objetivo impulsar una serie de cambios en el vóley peruano, aunque reconoció que los primeros años fueron complicados por la situación que atravesaba la FPV.

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“Mi ilusión cuando yo empiezo al 2021 era poder lograr una serie de cosas que todavía están pendientes. Algunas sí se han logrado. Yo lo que más anhelo hablando de vóley femenino, es que Perú vuelva a un Mundial de mayores y a unos Juegos Olímpicos. El camino es largo”, señaló.

Gino Vegas destacó que durante su administración se trabajó en identificar los principales problemas del vóley nacional y establecer una planificación para fortalecer sus diferentes áreas.

“Se ha avanzado definitivamente en el crecimiento que ha tenido la Liga Peruana. Uno tenía que identificar todos los problemas, tener la radiografía completa del voleibol peruano y cómo ir articulando y en qué ir apostando más para que una cosa vaya siendo el pionero de las demás”, explicó.

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Gino Vegas inició su mandato en la FPV en el año 2021 y fue reelegido en el 2024. Crédito: FPV

Vegas destacó que evitó la quiebra de la FPV

El presidente de la Federación evitó calificar su trabajo como la mejor gestión en la historia y aseguró que será el tiempo el encargado de evaluar los resultados. “Yo no puedo juzgar si esta es la mejor gestión en la historia de la FPV. No soy el indicado. El tiempo lo dirá”, afirmó.

Asimismo, recordó que sus primeros años estuvieron marcados por dificultades que impidieron cumplir varios de los objetivos planteados inicialmente.

“Los tres primeros años fueron muy difíciles y de lo que había ofrecido en mi campaña no pude hacer nada. Quizás parte de que yo esté en este segundo mandato es porque pedí que me dieran la oportunidad de poder cumplir algo”, agregó.

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Al hacer un balance de su paso por la Federación, Vegas resaltó como principal logro un aspecto administrativo antes que deportivo. El dirigente aseguró que logró evitar una crisis económica que habría afectado seriamente al vóley peruano.

“Si algo yo tuviera que destacar de la gestión Gino Vegas, es el primer gran logro, que no tiene nada que ver con la parte deportiva, es haber evitado la quiebra de la federación”, manifestó.

Según explicó, una eventual desaparición de la FPV habría generado un largo proceso de reconstrucción. “Porque la quiebra hubiera implicado el deshacer esa federación y crear una nueva, lo que significan tres a cuatro años de estancamiento”, sostuvo.

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El diálogo se centra en la gestión de la Federación Peruana de Voleibol (FPV), con menciones a la situación económica de la federación, el crecimiento de la liga, la participación en mundiales de categorías juveniles y el vóley playa. (Video: Radio Ovación)

Su futuro en la FPV: ¿Apunta a una nueva reelección?

Sobre la posibilidad de continuar al frente de la FPV luego de su actual mandato, Gino Vegas fue claro y explicó que la normativa no le permite postular nuevamente. “No puedo reelegirme. Por ley soy impedido. Solo son dos periodos como máximo”, indicó.

De esta manera, su gestión culminará en diciembre de 2028, cuando deberá realizarse un nuevo proceso electoral para elegir al próximo presidente de la Federación.

En ese sentido, Vegas señaló que espera que la persona que asuma el cargo pueda continuar con el trabajo iniciado y mejorar los aspectos que sean necesarios.

“La idea es que quien venga después siga la ruta que se está marcando y que mejore lo que haya que mejorar, porque todo siempre es susceptible de mejorarse. Pero que el norte sea ese, el de volver a poner el vóley femenino en el lugar donde estuvo. Y trabajar con el vóley masculino y el vóley playa”, concluyó.

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