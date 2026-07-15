Joven genio hace historia: lleva al Perú al podio mundial de la física con medalla de plata en Olimpiada Internacional

Perú resaltó entre más de 95 países participantes de la Olimpiada Internacional de Física (IPhO 2026) gracias al talento de Ángel Gesú Arrieta Huaringa, el joven estudiante que consiguió una histórica medalla de plata en su primera participación en esta competencia mundial. Su resultado permitió que el país ingrese por primera vez al medallero del certamen más prestigioso para estudiantes de secundaria en esta disciplina.
La hazaña ocurrió durante la edición 56 de la Olimpiada Internacional de Física, realizada del 4 al 12 de julio en Bucaramanga, Colombia. En esta cita científica participaron delegaciones de países con amplia trayectoria académica como China, India, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Rusia y Francia, cuyos representantes afrontaron exigentes pruebas teóricas y experimentales.
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Con apenas una participación debutante en la competencia, la delegación peruana logró ubicarse entre los equipos destacados gracias al desempeño de sus estudiantes. Además de la presea obtenida por Ángel Arrieta, el equipo nacional consiguió tres menciones honoríficas, un resultado que marca un nuevo capítulo para la educación científica del país.
Ángel Arrieta, el joven de San Juan de Lurigancho que llevó al Perú al podio mundial de la física
Detrás de la primera medalla peruana en la Olimpiada Internacional de Física se encuentra la historia de un joven que convirtió su dedicación por la ciencia en un reconocimiento internacional. Ángel Arrieta culminó sus estudios secundarios en el colegio Saco Oliveros, donde fortaleció su preparación para participar en competencias académicas de alto nivel.
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El estudiante vive con sus padres en San Juan de Lurigancho y, fuera de sus jornadas de estudio, disfruta jugar fútbol y videojuegos. Sin embargo, gran parte de su tiempo está enfocado en la física y la química, áreas en las que ya cuenta con una trayectoria destacada.
“Estoy muy emocionado por este logro, que representa la primera medalla del Perú en esta competencia internacional de física. Agradezco a mis padres y a mi colegio por brindarme la oportunidad de representar al país y darle una nueva alegría”, declaró Ángel Arrieta a la Agencia Andina.
Este reconocimiento se suma a otros logros internacionales obtenidos durante su formación. En 2025 ganó una medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Química Mendeleev, realizada en Brasil; una medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Física KAIPhO, organizada por Rusia; y una mención honorífica en la Olimpiada Internacional de Química, desarrollada en Dubái.
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Equipo peruano logró menciones honoríficas durante la competencia internacional de física
El desempeño peruano en la IPhO 2026 también estuvo acompañado por los reconocimientos obtenidos por otros integrantes del equipo nacional. Lionel Ortega Huamaní, Alexander Valencia Pampa y Kate Milagros Fashe Terres recibieron menciones honoríficas por su participación en la competencia.
Kate Fashe, quien actualmente cursa el quinto año de secundaria, cuenta además con experiencia en torneos científicos. La estudiante obtuvo una medalla de oro en la primera Olimpiada de Ciencias Físicas, organizada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El equipo peruano también estuvo integrado por Allison Hallasi Pezo, quien tuvo una participación destacada.
Los representantes nacionales enfrentaron dos extensas jornadas de evaluación, con una prueba teórica y otra experimental de hasta cinco horas de duración cada una. Los retos exigieron aplicar conocimientos avanzados, analizar problemas complejos y demostrar habilidades para encontrar soluciones.
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