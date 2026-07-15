Gratificación julio 2026: las 4 nuevas estafas digitales que podrían vaciar tu cuenta bancaria y cómo evitarlas

Una persona recibe billetes de soles peruanos, mientras un individuo encapuchado se concentra frente a una pantalla de computadora en un recuadro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la gratificación por Fiestas Patrias representa uno de los momentos más esperados del año para miles de trabajadores peruanos, quienes reciben un ingreso adicional que suele destinarse a compras, pagos pendientes, ahorro o gastos familiares.

Este beneficio, que las empresas del sector privado deben depositar como fecha máxima hasta hoy, 15 de julio de 2026, puede variar según el régimen laboral del trabajador. En el régimen general, quienes laboraron todo el semestre enero-junio reciben una remuneración mensual completa más una bonificación extraordinaria del 9% si están afiliados a EsSalud o del 6,75% si cuentan con una EPS.

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Precisamente por el incremento de ingresos y el mayor movimiento de dinero durante esta temporada, la gratificación también se convierte en una oportunidad para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan el aumento de compras, pagos y transferencias para desplegar nuevas modalidades de fraude digital y telefónico.

Según cifras del Portal Estadístico del Ministerio Público, entre enero y marzo de 2026 se registraron 11.624 denuncias por delitos informáticos en el Perú, una cifra superior a los 9.193 casos reportados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 26,4%.

Ante este escenario, especialistas advierten que los delincuentes ya no recurren únicamente a correos electrónicos falsos o mensajes masivos, sino que emplean métodos más personalizados para hacer que sus engaños parezcan comunicaciones reales.

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“Los ciberdelincuentes ya no dependen únicamente de correos fraudulentos o mensajes masivos. Hoy utilizan herramientas capaces de personalizar ataques, suplantar identidades y hacer más creíbles sus engaños. Mientras más auténtica parece una comunicación, mayor suele ser el riesgo”, explicó Isabel Lindo Sánchez, coordinadora de la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad de Cibertec.

La especialista identificó cuatro modalidades de fraude que pueden poner en riesgo el dinero de los usuarios durante la campaña de gratificaciones.

1. Caller ID Spoofing: cuando una llamada parece venir de tu banco

Una de las técnicas más utilizadas es el Caller ID Spoofing, una modalidad que permite falsificar el número telefónico desde el que se realiza una llamada para que aparezca en la pantalla del usuario como si perteneciera a una entidad financiera.

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Los delincuentes suelen hacerse pasar por trabajadores del área de seguridad del banco y alertan sobre supuestos movimientos sospechosos en la cuenta. Bajo esa excusa, solicitan claves, códigos de validación u otros datos confidenciales.

Incluso, con el avance de herramientas de inteligencia artificial, los estafadores pueden recurrir a imitaciones de voz para reforzar la apariencia de legitimidad.

¿Cómo evitar caer? Los bancos no solicitan claves, contraseñas ni códigos de seguridad mediante llamadas telefónicas. Si recibe una comunicación sospechosa, lo recomendable es cortar la llamada y comunicarse directamente con la entidad financiera a través de sus canales oficiales.

2. Smishing: el mensaje de texto que busca robar tus datos

El smishing consiste en el envío de mensajes SMS fraudulentos que aparentan provenir de bancos, empresas de mensajería u organizaciones reconocidas.

Estos mensajes suelen incluir alertas urgentes, como supuestos bloqueos de cuentas, problemas con pagos o premios inesperados, junto con enlaces que dirigen a páginas falsas creadas para obtener información personal o financiera.

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¿Cómo evitar caer? Los especialistas recomiendan no ingresar a enlaces recibidos mediante mensajes de texto y verificar cualquier aviso directamente desde la aplicación móvil o página oficial de la empresa involucrada.

3. Quishing: cuidado con los códigos QR falsos

Otra modalidad que viene ganando presencia es el quishing, un fraude que utiliza códigos QR manipulados para llevar a las víctimas hacia páginas web falsas.

Estos códigos pueden aparecer en redes sociales, correos electrónicos, anuncios o incluso espacios físicos. Al escanearlos, el usuario puede ser dirigido a sitios diseñados para capturar datos bancarios, contraseñas u otra información sensible.

¿Cómo evitar caer? Antes de escanear un código QR, es importante verificar su procedencia y revisar que la página web a la que dirige corresponda a un sitio oficial y seguro.

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4. Wangiri: llamadas perdidas que generan cobros elevados

Representación visual de Wangiri, quishing y caller ID spoofing, las estafas digitales que expertos en ciberseguridad identifican como las más preocupantes en la actualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El wangiri es una modalidad basada en llamadas de uno o pocos timbres realizadas desde números desconocidos, generalmente internacionales.

El objetivo de los delincuentes es que la persona devuelva la llamada, momento en el que puede ser conectada a líneas con tarifas especiales que generan cobros elevados.

¿Cómo evitar caer? Se recomienda no devolver llamadas a números desconocidos del extranjero sin verificar previamente su origen.

La urgencia es la principal herramienta de los estafadores

Para Isabel Lindo Sánchez, los ciberdelincuentes ya no atacan únicamente sistemas tecnológicos, sino también las decisiones de las personas.

“Su principal herramienta es la urgencia. Cuando alguien presiona para actuar sin verificar la información o tomar decisiones apresuradas relacionadas con dinero, probablemente se trata de un intento de manipulación”, señaló.

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Por ello, durante la temporada de gratificaciones, los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier comunicación relacionada con dinero que exija actuar de inmediato, evitar ingresar a enlaces desconocidos, verificar siempre la identidad de quien solicita información y nunca compartir claves ni códigos de seguridad.

Además, sugieren activar mecanismos adicionales de protección, como la autenticación en dos pasos, y ante cualquier sospecha de fraude comunicarse inmediatamente con la entidad financiera, bloquear accesos comprometidos, cambiar contraseñas y conservar evidencias para realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades.