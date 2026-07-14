Ignacio Buse cayó ante Stefanos Tsitsipas en el ATP 250 de Gstaad y quedó eliminado en primera ronda

Ignacio Buse vuelve a encontrarse con un viejo desafío: Stéfanos Tsitsipás, ex Top 10, en el ATP 250 de Gstaad. Crédito: VisualesIA ScribNews.

El tenista peruano, Ignacio Buse, número 33 del ranking ATP, cayó por 6-4 y 6-4 ante el griego Stefanos Tsitsipas en la primera ronda del ATP 250 de Gstaad, disputado este martes 14 de julio sobre polvo de ladrillo en la Roy Emerson Arena de Suiza, en un partido que se extendió por una hora y 37 minutos.

El encuentro fue parejo en varios tramos, pero Tsitsipas, ubicado en el puesto 85 del escalafón mundial, mostró mayor solidez en los momentos de mayor tensión de cada set. El griego supo imponer su agresividad desde el fondo de la cancha para cerrar ambas mangas con el mismo marcador y avanzar a los octavos de final del certamen suizo.

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Buse buscó imponer su juego a lo largo del partido, pero no encontró las respuestas necesarias para quebrar el saque del europeo en los pasajes decisivos. La diferencia entre ambos se mantuvo estrecha durante gran parte del duelo, aunque el griego tuvo mayor precisión en los momentos que definieron cada set.

Ignacio Buse regresa al ATP 250 de Gstaad, el torneo de su irrupción en la élite del tenis. Crédito: Facebook ATP Gstaad.

El historial entre los dos jugadores quedó igualado tras este resultado. Fue el segundo cruce entre ambos en el circuito profesional de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), y el primer triunfo para el griego en el cara a cara.

La revancha de Tsitsipas tras Mallorca

El antecedente entre ambos jugadores favorecía al peruano. El pasado mes de junio, Buse protagonizó uno de los resultados más llamativos de su carrera al derrotar a Tsitsipas por 7-6 (4) y 6-3 en la primera ronda del ATP 250 de Mallorca, un triunfo que sorprendió al circuito y lo catapultó a la atención internacional.

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Ignacio Buse, orgullo peruano en circuito ATP. - Crédito: AFP

Aquella victoria en España fue la primera del peruano frente al ex número 3 del mundo y se convirtió en uno de los marcadores de su ascenso en el escalafón. Esta vez, el griego llegó con la experiencia de ese encuentro y no dejó margen para una nueva sorpresa.

Un año de consolidación en la élite

La derrota en Gstaad no opaca el rendimiento de Buse a lo largo de la temporada 2026. El tenista peruano acumula un registro de 15 victorias y 12 derrotas en 27 partidos durante el año, con un título conquistado en Hamburgo y apariciones en dos semifinales y una final. Su porcentaje de victorias en arcilla es del 60%, la superficie sobre la que disputó este partido.

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Ignacio Buse mide fuerzas con Stefanos Tsitsipas en su debut en el ATP de Mallorca 2026. Crédito: Agencias

Previo al torneo suizo, Buse cerró una participación positiva en Wimbledon 2026, donde alcanzó la segunda ronda tras vencer al estadounidense Emilio Nava en su debut —su primera victoria en el cuadro principal del Grand Slam londinense— antes de caer ante el también estadounidense Jenson Brooksby por 6-2, 6-2 y 6-3. Ese resultado le permitió ascender al puesto 33 del ranking ATP, su mejor posición hasta la fecha, con 1.413 puntos acumulados.

El próximo desafío: Kitzbühel

La gira europea del tenista peruano continúa. Buse tiene previsto competir en el ATP 250 de Kitzbühel, torneo que se disputará del 20 al 26 de julio de 2026 sobre arcilla en Austria, donde buscará sumar puntos para consolidar su posición en el ranking mundial.

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Ignacio Buse se metió a los cuartos de final del ATP de Gstaad 2025. Crédito: IPD

El calendario de la temporada le ofrece al peruano nuevas oportunidades en una superficie que le resulta favorable. Con 22 años y una progresión sostenida en el circuito profesional, Buse se perfila como uno de los tenistas con mayor proyección de la región en el tramo final de la temporada.