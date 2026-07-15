“Encontramos biotipos interesantes”: Marcos Blanco reveló los primeros resultados de la búsqueda de talentos para el vóley masculino

Marcos Blanco reveló los primeros resultados de la búsqueda de talentos para el vóley masculino. Crédito: FPV

Desde que asumió la dirección técnica de la selección peruana masculina de vóley este año, Marcos Blanco ha puesto en marcha un ambicioso plan para ampliar la base de jugadores del combinado nacional. Además de trabajar con el plantel absoluto, el entrenador viene recorriendo distintas regiones del país con el objetivo de identificar nuevos talentos que puedan integrar los procesos de combinados nacionales.

Una de las paradas ha sido Arequipa, donde el comando técnico realizó una masiva jornada de observación que dejó un balance positivo. Según explicó Blanco, las visorías permitieron conocer de cerca el nivel del vóley masculino en la región y detectar jugadores con condiciones para vestir la camiseta peruana.

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“Pudimos ver a 140 jugadores y además ver dos partidos del vóley masculino, así que la verdad que recabamos mucha información del vóley de Arequipa. Encontramos biotipos interesantes, ya sea por perfiles físicos o técnicos, dentro de lo que estamos buscando en selección”, comentó al respecto.

Marcos Blanco destacó que uno de los aspectos que más llamó la atención del comando técnico fue la cantidad de jóvenes con características físicas y técnicas que podrían proyectarse al alto rendimiento. “Encontramos muy jóvenes, la verdad que contento con lo que comenzamos a ver. Y ahora en Huánuco, la idea es poder ver la mayor cantidad de jugadores posible”, agregó.

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El técnico de la selección peruana reveló que las primeras visorías en el interior del país permitieron identificar jóvenes con condiciones físicas y técnicas para integrar futuros procesos nacionales. (Video: FPV)

El objetivo es fortalecer las selecciones nacionales

Las visorías en el interior del Perú no solo apuntan a encontrar refuerzos para la selección mayor. El entrenador explicó que el propósito es construir una base sólida para las categorías menores y dar continuidad al trabajo de formación.

“Luego de un par de visorías que hagamos en lo que queda del año, poder comenzar a armar una preselección para la Sub 17. También aquellos jugadores que hemos visto de edad de la Sub 19, poder citarlos a la brevedad para que formen parte de un proceso de selección y que entrenen con sus compañeros”, indicó.

Asimismo, Blanco precisó que algunos jugadores de mayor edad también despertaron el interés del comando técnico y podrían ser convocados para entrenar con el equipo absoluto. “También hemos visto algunos jugadores mayores, de categoría de plantel superior, así que también estamos invitándolos para que entrenen con el equipo”, sostuvo.

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El estratega también resaltó la respuesta de las ligas regionales y el entusiasmo mostrado por los deportistas durante las jornadas de observación.

“Contento porque hemos visto mucho entusiasmo de parte de las ligas que nos han acompañado en Arequipa y ahora de la que se viene de Huánuco. Y también con la predisposición de los chicos, porque la verdad que han entrenado y se han esforzado”.

Finalmente, reconoció que el siguiente reto será integrar a esos talentos dentro de un proceso permanente de trabajo en la capital. “El entusiasmo de que la selección esté cerca de provincia es muy importante y ahora viene la parte más difícil, que es comenzar a diagramar el plan de cómo contenerlos y tenerlos acá en Lima entrenando con selección”, afirmó.

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La selección peruana masculina de vóley atraviesa una nueva etapa bajo la dirección técnica de Marcos Blanco. Crédito: FPV

La selección también se prepara para la Copa Sudamericana

En paralelo a las visorías, Marcos Blanco continúa trabajando con la selección mayor de cara a la Copa Sudamericana Masculina 2026 que se disputará en Bolivia, el primer torneo oficial que afrontará desde su llegada al banquillo nacional.

“Estamos trabajando muy fuerte, muy intenso. Muchas horas de trabajo, tanto en el gimnasio como acá en la cancha con la parte de pelota. Es un trabajo al principio de ponerlo a punto al equipo y en esta etapa ya buscando el equipo para la primera competencia que es la Copa Sudamericana en Bolivia”, explicó.

El técnico también reveló que la Federación trabaja para incorporar al plantel a Alexander Owens, un jugador que considera cuenta con importantes condiciones físicas.

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“La verdad que estoy contento con el trabajo que viene haciendo el grupo, la exigencia con la que se están autoentrenando ellos. Y estamos ahí con la posibilidad de incorporar a un jugador, Alexander Owens, que tiene unas condiciones físicas interesantes. Estamos trabajando para poder incorporarlo al equipo a la brevedad”, concluyó.