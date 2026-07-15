Luis Advíncula contó el inesperado plan que ideó para conseguir la camiseta de Lionel Messi: “Ya aseguré mi vejez”

Luis Advíncula ha reunido una valiosa colección de camisetas de algunas de las mayores figuras del fútbol mundial. Sin embargo, confesó que conseguir estos recuerdos no siempre ha sido una tarea sencilla. De hecho, para obtener una de las camisetas más codiciadas del planeta, la de Lionel Messi, tuvo que recurrir a una curiosa estrategia.
Durante su participación en el programa de YouTube ‘La Sustancia’, conducido por Ricardo Gareca, el lateral de Alianza Lima recordó esta divertida anécdota y aseguró, entre risas, que su colección representa una auténtica inversión para el futuro.
“Tengo la camiseta de Mbappé. Eso sí, cuando me quede pelado la voy a vender. Ya, debe de costar algo. La subasto, soy un negro inteligente. Tengo la de Matuidi y algunas otras”, comentó entre bromas.
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No obstante, la verdadera joya de su colección son las tres camisetas que conserva de Lionel Messi: una de la selección argentina y dos de Inter Miami, el club donde actualmente milita el astro argentino. Para Advíncula, estos recuerdos son los más valiosos.
“De Messi tengo tres camisetas, así que aseguro mi vejez. Con Messi me he enfrentado muchas veces porque también tuve la suerte de cruzarnos en LaLiga. Y ves cuando sientes que hay onda, pero no me animaba a pedirle, porque yo soy muy cagón para pedir camisetas”, confesó.
La ayuda de Marcos Rojo para conseguir la camiseta de Messi
Advíncula explicó que aprovechó su amistad con Marcos Rojo, excompañero suyo en Boca Juniors y compañero de Messi en la selección argentina, para romper el hielo antes de un duelo entre Perú y la ‘albiceleste’.
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“Entonces, ahora, ¿qué hice? Como estaba con Marcos Rojo en el equipo, le digo: ‘Marco, escúchame, vamos a enfrentar a Argentina. Habla con el enano, para estar asegurado’”, recordó.
La estrategia funcionó. Durante el partido encontró el momento indicado para confirmar que todo estaba arreglado. “En una jugada que quedó por ahí, medio el rebote y lo voy a levantar, le digo: ‘Enano, ¿te habló Marco?’. Me responde: ‘Sí, negro, ya Marco me dijo’. ‘Listo, listo, no te digo más’, le dije y me fui para otro lado”, relató entre risas.
Gracias a ese acuerdo, el peruano pudo quedarse con la camiseta del capitán argentino. Sin embargo, esa no es la única reliquia que conserva del campeón del mundo. Advíncula también guarda otras dos camisetas de Messi con Inter Miami. Una de ellas la intercambió durante el amistoso entre Alianza Lima y el club de la MLS en la ‘Tarde Blanquiazul’ de este año.
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“Entonces, tengo esa de Argentina, tengo la del Inter Miami también, que ahora cambié (jugando amistoso en Matute). Y tengo otra del Inter Miami firmada”, detalló.
La camiseta firmada que Luka Modric le envió tras una entrevista
Advíncula también recordó una anécdota con Luka Modric que terminó con un inesperado regalo del croata. El peruano contó que años atrás se animó a pedirle la camiseta al volante del Real Madrid, pero recibió una respuesta que lo dejó avergonzado.
“Yo de viejo he perdido la vergüenza. Ahora que me estoy retirando, estoy empezando a pedir camisetas. Antes no pedía. Ahora estoy empezando a pedir camisetas de estos cracks, porque a mí también me pasó con Modric, que una vez le pedí la camiseta y me dijo: ‘Ya la cambié’. Sentí una vergüenza y empecé a mirar para todos lados”.
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Tiempo después, durante una entrevista, relató públicamente ese episodio. La historia llegó hasta el propio Modric, quien tuvo un gran gesto con el peruano.
“Después en una entrevista me tocaron ese tema de las camisetas y conté lo que pasó con Modric. No sé cómo le llegó la entrevista y el tipo me mandó la camiseta del Real Madrid firmada. Justo cuando yo estaba en Vallecas, me la mandó”, reveló.
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