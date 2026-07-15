Gratificación para empleados públicos: fecha límite de pago y condiciones mínimas para recibir el beneficio

Una mano sostiene un sobre de gratificación junto a billetes de soles peruanos y un monitor que muestra el portal del Banco de la Nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy 15 de julio de 2026, los trabajadores del sector público en Perú recibirán la gratificación por Fiestas Patrias, un pago extraordinario depositado en sus cuentas conforme al calendario oficial. Este beneficio, previsto para empleados de diversos regímenes laborales, reconoce la antigüedad y el tiempo efectivamente laborado durante el semestre, y en el caso de quienes pertenecen al régimen 728, corresponde a una gratificación legal proporcional a su sueldo mensual, conforme a la Ley N.° 27735.

Régimen 728: Gratificación y condiciones

Los trabajadores estatales bajo el régimen 728 (actividad privada) no perciben el aguinaldo público de S/ 300, sino una gratificación legal equivalente al sueldo mensual, calculada proporcionalmente según la Ley N.° 27735.

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En el caso de un trabajador que inició labores en marzo de 2026, las condiciones para acceder a este beneficio en Fiestas Patrias se cumplen plenamente:

El depósito debe realizarse como máximo el miércoles 15 de julio de 2026.

El pago suele reflejarse en las fechas asignadas a cada sector dentro del cronograma de pagos del Banco de la Nación, programado entre el 17 y el 22 de julio de 2026.

El cálculo de la gratificación toma en cuenta los meses calendario completos laborados durante el semestre enero-junio. En este escenario, se consideran cuatro meses completos: marzo, abril, mayo y junio.

Una mano sostiene un billete de cien soles peruanos ante un calendario de escritorio que señala las fechas de pago del 15, 17 y 22 de julio, junto a un documento del Banco de la Nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cálculo del monto proporcional y bonificación adicional

El monto a recibir por gratificación en el régimen 728 se determina mediante una fórmula sencilla:

Por cada mes completo laborado, corresponde un sexto de la remuneración mensual bruta.

Si el trabajador inició en marzo, el pago será de cuatro sextos (4/6) del sueldo mensual.

A este monto se suma un 9% adicional por concepto de EsSalud (Seguro Social de Salud), o un 6.75% si el trabajador está afiliado a una Entidad Prestadora de Salud (EPS).

La modalidad de pago permite que las entidades estatales procesen la gratificación junto a la remuneración habitual en una sola planilla, facilitando el acceso inmediato al beneficio.

Dos personas verifican un calendario de fechas de pago del Banco de la Nación de Perú en una computadora portátil, con un calendario de escritorio visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos individuales y confirmación de derecho

Para acceder a la gratificación proporcional en el régimen 728, el trabajador debe cumplir dos condiciones:

Mantener vínculo laboral vigente al 30 de junio de 2026.

Haber superado el mes mínimo de permanencia exigido por la ley.

A continuación, un resumen utilitario para los trabajadores del Estado que buscan confirmar si acceden al beneficio:

Revisar el régimen laboral al que pertenecen ( CAS , 276 , 728 , Servir ).

Verificar la fecha de inicio de labores en la planilla estatal.

Consultar con la oficina de recursos humanos o administración de su entidad el cronograma de pago asignado.

Cumplir con estos requisitos garantiza el acceso a la gratificación o aguinaldo, siempre que la entidad cuente con el presupuesto correspondiente y siga el cronograma del Banco de la Nación.

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Una mano recibe un sobre de gratificación junto a billetes de soles peruanos y una calculadora en una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones sobre pagos y consultas pendientes

El proceso de pago de la gratificación por Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público en Perú está sujeto no solo al régimen laboral, sino también a la disponibilidad presupuestal y las directivas del MEF. La fecha límite para el depósito es el 15 de julio de 2026, aunque el dinero suele verse reflejado entre el 17 y el 22 de julio, según la programación sectorial.

Los trabajadores pueden consultar el estado del pago en el portal institucional de su entidad o en las plataformas habilitadas por el Banco de la Nación .

Ante cualquier duda sobre el monto o la modalidad de pago, la recomendación es comunicarse directamente con la oficina de recursos humanos de la entidad empleadora.

El cumplimiento de los requisitos y la verificación del cronograma permiten a los trabajadores del Estado acceder a su gratificación de manera oportuna y sin contratiempos.

Requisitos generales para acceder al aguinaldo

El acceso a la bonificación está determinado por el régimen laboral vigente. Para los trabajadores bajo los regímenes del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 728 y la Ley del Servicio Civil (Servir), los requisitos mínimos incluyen:

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Estar laborando al 30 de junio del año en curso, o encontrarse en uso de descanso vacacional o licencia con goce de remuneraciones.

Contar con una antigüedad mínima de tres meses al 30 de junio. Si el trabajador no cumple con este período, el monto del aguinaldo se calcula de manera proporcional a los meses y días efectivamente trabajados.

La proporcionalidad en el pago permite que quienes se incorporaron recientemente al sector público reciban un monto ajustado a su tiempo de servicio, evitando así exclusiones por antigüedad insuficiente.

Trabajadores públicos en una oficina del gobierno peruano celebran discretamente, uno de ellos elevando un sobre, bajo un cartel de "Fiestas Patrias" y la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones para trabajadores CAS

El régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) presenta particularidades en la entrega de este beneficio. La Ley 32563 dispuso el otorgamiento de gratificaciones completas, equivalentes a un sueldo íntegro, para los trabajadores bajo este régimen. Sin embargo, su aplicación depende de la disponibilidad presupuestal de cada entidad pública y de las autorizaciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La entrega efectiva del beneficio para CAS puede variar según el presupuesto institucional.

Para confirmar el monto y la modalidad de pago, cada trabajador debe consultar a su entidad empleadora.

Las controversias recientes han generado diferencias en la aplicación nacional, por lo que la consulta directa resulta fundamental.

Todos los trabajadores, privados y públicos, recibirán su bono por Fiestas Patrias, ya sea aguinaldo o gratificación. Pero los trabajadores CAS no recibirían ni un solo sol. - Crédito Difusión

El pago del aguinaldo o gratificación para los trabajadores CAS puede verse condicionado a la gestión presupuestal y a las directivas que emita el MEF en el marco de las regulaciones anuales.

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