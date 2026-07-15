Profesor de religión acusado de abuso sexual en colegio de Comas está prófugo desde el día de los hechos

El caso reportado en el colegio José Carlos Mariátegui, ubicado en el distrito de Comas, continúa siendo preocupación para los padres y madres que buscan resguardar la seguridad de sus menores tras la denuncia de abuso sexual contra el profesor de Religión, Víctor Gerardo Alama Barrenzuela. Según los testimonios recogidos por TV Perú, el docente habría abandonado la institución el mismo día en que ocurrieron los hechos, el 2 de julio, y desde entonces no ha sido ubicado por las autoridades.
Padres exigen acciones y protección para los estudiantes
Padres de familia informaron que la denuncia formal se presentó al día siguiente en la comisaría de San Carlos Villa. Desde entonces, la comunidad escolar ha expresado su preocupación ante la falta de información clara sobre el paradero del docente y el desarrollo de la investigación.
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“El profesor está prófugo desde el 2 de julio y no sabemos nada de él. Queremos que las autoridades tomen medidas inmediatas”, señaló uno de los padres.
La ausencia de respuestas ha generado desconfianza y temor entre las familias, quienes exigen garantías para la seguridad de los estudiantes.
La Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte intervino tras conocer el caso, manteniendo reuniones con la dirección del colegio para verificar la aplicación de los protocolos de protección.
La institución pidió a las autoridades educativas que aseguren la protección de los menores, realicen una investigación ágil y eviten cualquier forma de revictimización. La Defensoría también confirmó que continuará supervisando el proceso para salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes involucrados.
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De acuerdo con la versión de los padres, el profesor acusado fue retirado del colegio. Además, solicitaron que se investigue si existen más víctimas dentro de la institución. Durante las manifestaciones, una madre recordó un caso similar ocurrido en 2024, cuando un subdirector fue denunciado por acoso a una alumna de secundaria. A pesar de la denuncia, el caso no avanzó por falta de seguimiento de la familia de la víctima.
Representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) acudieron al colegio para informar que el docente ha sido separado y que la denuncia sigue el curso correspondiente en la Fiscalía.
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¿Cómo denunciar un caso de violencia sexual?
Para denunciar un caso de abuso sexual, existen varias vías oficiales y gratuitas, accesibles en todo el país. Las más importantes son:
- Línea 100: Servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, disponible las 24 horas para recibir denuncias de violencia sexual o familiar y brindar orientación psicológica y legal.
- Comisarías de la Policía Nacional del Perú (PNP): Se puede acudir de manera presencial a cualquier comisaría para presentar una denuncia verbal o escrita.
- Fiscalía de la Nación: Recibe denuncias presenciales y virtuales sobre delitos sexuales.
- Centros Emergencia Mujer (CEM): Ofrecen atención integral gratuita (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia sexual.
Al presentar la denuncia, se recomienda aportar toda la información disponible y, en casos de menores, solicitar atención psicológica inmediata para la víctima. Las autoridades deben activar protocolos de protección y evitar cualquier forma de revictimización.
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