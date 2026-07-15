Corte de agua para el viernes 17 de julio por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El servicio será interrumpido progresivamente en las zonas contempladas en el cronograma de mantenimiento establecido por la entidad - Créditos: Magnific.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión programada del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana para este viernes 17 de julio, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución. La restricción alcanzará a viviendas y locales comerciales ubicados en las zonas incluidas en el cronograma de la empresa.

La institución indicó que la interrupción se aplicará de manera progresiva, por lo que el tiempo de afectación dependerá del distrito, el sector y el horario previsto para cada intervención.

La empresa precisó que los cortes se ejecutarán según el cronograma definido para cada zona y recomendó a los usuarios de los sectores comprendidos tomar previsiones ante la restricción del servicio.

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La suspensión del servicio se realizará de manera progresiva, de acuerdo con el cronograma establecido para las zonas incluidas en los trabajos de mantenimiento - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

A. H. Nuevo Horizonte

A. H. Fernando Belaúnde Terry zona José C. Mariátegui

A. H. Las Antillas

A. H. Asunción de Cachuy

A. H. Fernando Belaúnde Terry

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

P. J. San Gabriel Alto

R- Virgen de la Candelaria I:

A. H. Nuevo Horizonte

A. H. Fernando Belaunde de Terry

A. H. Las Antillas

A. H. Asunción de Cachuy

R- Virgen de la Candelaria II

A. H. Fernando Belaunde Terry

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

A. H. Cerro Sauce Alto sector 1

Asoc. Inca Manco Cápac Programa La Basilia

Parque Zonal Wiracocha

Urb. Industrial Las Flores 81

Hiper Mercados

APV Inca Manco Cápac 2.ª etapa

Urb. Villa Flores

APV Inca Manco Cápac 3.ª etapa

Los Jardines de San Vicente

A. H. Los Palomares B

Asoc. de Viv. Villa Casuarinas

A. H. Cerro Sauce Alto, sector 1

Asoc. San Vicente

Asoc. San Marcos

Asoc. Pro Viv. Chavín de Huántar

APV Inca Manco Cápac 2.ª etapa

Fábrica Celima

Asoc. San Juan I

Asoc. San Jorge

Asoc. San Juan I

APV Inca Manco Cápac 2.ª etapa (Industrial)

Urb. Los Ángeles

Zona Litigio

A. H. Santa Rosa de Azcarrunz

A. H. Los Palomares (Alto Horizonte)

P. J. Jardines de Santa Clarita, sector Jardines de Celima

Asoc. Santa Clarita

Hospital Solidaridad

Agru. Villa Victoria

APV Villa Rosario

Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.

Cercado de Lima

Urb. AVEP 2da etapa

C.H. Antúnez de Mayolo

Urb. Pando 3ra etapa

Urb. Las Brisas 2da etapa.

Cuadrante:

Calle Leonidas La Serre, calle Julio Rodavero y av. La Alborada

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Carabayllo

P. J. El Progreso 2do sector

Cuadrante:

Av. Camino Real, av. La Rivera, av. 12 de febrero, av. El Pacayal y río Chillón

Hora: 12 m - 8 p. m.

Santiago de Surco

Urb. Las Gardenias

Urb. Chacarilla del Estanque

Urb. Pancho Fierro

Urb. Santa María.

Cuadrante:

Av. Primavera, av. De la Floresta, av. Alejandro Velasco Astete, calle Mariel, jirón Batalla de San Juan y av. Caminos del Inca.

Hora: 12 m - 11 p. m.

Ate

A. H. Huaycán zona H

A. H. Huaycán zona L

A. H. Huaycán zona M

A. H. Huaycán zona O

A. H. Huaycán zona P

A. H. Inmigrantes de Chincho

Hora: 9 a. m. - 9 p. m.

Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.