Seis temblores en un día reavivan la memoria sísmica de Ica, la región que vivió el terremoto de Pisco en 2007

La serie de sismos en Ica reavivó el recuerdo del terremoto de Pisco de 2007, que afectó al sur del Perú. (Andina)

La región de Ica experimentó en las últimas horas seis sismos, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El fenómeno causó cierta preocupación en la población, avivando el recuerdo del devastador terremoto que afectó a la ciudad de Pisco y a todo el sur peruano en 2007.

La actividad sísmica, registrada entre el 13 y 14 de julio de 2026, no dejó daños materiales ni víctimas, pero reactivó la memoria colectiva sobre la vulnerabilidad de una zona históricamente expuesta a eventos telúricos.

El primer sismo se produjo el 13 de julio a las 21:55 horas, con una magnitud de 3.7 y una profundidad de 38 kilómetros. El epicentro se localizó a 87 kilómetros al suroeste de Ica, presentando una intensidad entre II y III en la escala de intensidad en la ciudad.

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Dos sismos se registraron frente a la costa de Ica durante la noche del 14 de julio. Captura de pantalla

El 14 de julio, la secuencia sísmica continuó con cinco movimientos telúricos adicionales:

A las 16:19, se registró un sismo de 3.8 de magnitud, con epicentro a 88 kilómetros al suroeste de Ica y una profundidad de 37 kilómetros. La intensidad fue III en la ciudad de Ica.

Tres horas después, a las 19:33, un nuevo evento alcanzó los 4.0 grados de magnitud y 38 kilómetros de profundidad, ubicándose a 92 kilómetros al suroeste de Ica.

A las 21:40, el cuarto sismo del día alcanzó 4.6 de magnitud, con una profundidad de 34 kilómetros y epicentro a 108 kilómetros al suroeste de Ica. El IGP informó una intensidad II-III para la ciudad de Ica.

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Aproximadamente una hora después, a las 23:07, se registró otro evento de 4.0 de magnitud, a 90 kilómetros al suroeste de Ica y 31 kilómetros de profundidad.

Un mapa satelital de Perú muestra la ubicación de Ica con un epicentro sísmico indicado por un sistema de ondas concéntricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último sismo ocurrió a las 23:40, con una magnitud de 4.1, profundidad de 32 kilómetros y epicentro a 100 kilómetros al suroeste de Ica. La intensidad reportada fue II-III en la capital regional.

El Centro Sismológico Nacional detalló en cada informe la localización, magnitud, profundidad y la intensidad sentida en la región. Los reportes oficiales del IGP, divulgados a través de canales institucionales, permitieron un seguimiento detallado de la secuencia sísmica en tiempo real.

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El evento más fuerte alcanzó 4.6 de magnitud, una cifra que, según los registros oficiales, no representa riesgo grave, aunque mantiene en alerta a la población de Ica por el antecedente de grandes terremotos.

Viviendas informales de ladrillo muestran daños estructurales y escombros en el suelo en una zona periurbana de Ica, Perú, tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terremoto en Pisco de 2007

La serie de sismos reaviva el recuerdo del terremoto de 2007, que devastó la ciudad de Pisco y afectó de manera directa a miles de habitantes de Ica y otras provincias del sur del Perú.

Aquel evento, considerado uno de los más destructivos en la historia reciente del país, dejó graves consecuencias en infraestructura y vidas humanas. La población local asocia cada nuevo periodo de actividad sísmica con esos episodios del pasado, manteniendo una actitud vigilante y de prevención ante posibles réplicas o eventos de mayor magnitud.

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Indeci: la mochila de emergencia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población de zonas sísmicas, como Ica y Pisco, preparar una mochila de emergencia con los siguientes elementos básicos:

Indeci recomienda en Ica y Pisco preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y documentos. (Andina)

Agua potable para al menos tres días.

Alimentos no perecibles, incluyendo barras energéticas.

Linterna y pilas de reserva.

Radio portátil con pilas adicionales.

Botiquín de primeros auxilios, incluyendo medicamentos personales.

Documentos personales en una bolsa impermeable.

Ropa de abrigo y mantas ligeras.

Mascarillas y artículos de higiene.

Silbato para señalización en caso de rescate.

Contar con una mochila de emergencia accesible puede marcar la diferencia ante cualquier eventualidad sísmica, asegurando la supervivencia y la rápida respuesta en contextos de desastre. Las autoridades insisten en que la prevención es la principal herramienta ante la imposibilidad de predecir los movimientos telúricos.

La vigilancia sísmica y la respuesta institucional

El Instituto Geofísico del Perú mantiene la vigilancia constante sobre la actividad sísmica en el litoral y el sur del país. Los reportes de las últimas horas evidencian una secuencia poco usual de seis movimientos en un intervalo corto, lo que pone a prueba los protocolos de alerta y la preparación de la población.

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Indeci recomienda en Ica y Pisco preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y documentos. (Andina)

Según los boletines oficiales, la mayoría de los eventos tuvieron epicentro mar adentro, a decenas de kilómetros de la costa de Ica, y profundidades entre 31 y 38 kilómetros.

El monitoreo y la comunicación oportuna de los reportes del IGP son fundamentales para que las autoridades locales, como Indeci, coordinen acciones de prevención y refuercen la cultura de preparación ante sismos. L

a reciente actividad no dejó daños, pero refuerza la necesidad de mantener la atención y fortalecer la educación sobre la gestión de riesgos en una de las regiones más expuestas del Perú.