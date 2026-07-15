Perú

La banda escolar de Huaycán que se hizo viral se prepara para las celebraciones de Fiestas Patrias 2026

Ciento veinte niños y adolescentes del Colegio Manuel González Prada participan en desfiles y eventos comunitarios, destacando por su preparación musical, uniformes distintivos y el impacto generado en plataformas digitales

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Este reportaje periodístico cubre la preparación de la banda escolar del Colegio Manuel González Prada en Huaycán. Un grupo de aproximadamente 120 estudiantes, con edades entre los 6 y 17 años, ensaya para el desfile de Fiestas Patrias del 28 y 29 de julio. Los jóvenes músicos visten uniformes de colores azul, amarillo y blanco, y tocan diversos instrumentos musicales como tambores y saxofones. Se observan entrevistas a un profesor y a algunos alumnos, quienes demuestran parte de su repertorio musical. El evento se desarrolla en una cancha techada con decoraciones festivas.

El Colegio Manuel González Prada de Huaycán presentó este año una banda escolar integrada por ciento veinte estudiantes de primaria y secundaria, quienes se preparan desde marzo para destacar en las celebraciones de Fiestas Patrias. Según explicó el profesor César Castillares, los integrantes oscilan entre los seis y los diecisiete años y ensayan un repertorio que abarca tanto música tradicional peruana como adaptaciones internacionales. Latina describió la jornada como un despliegue de disciplina y entusiasmo.

La banda ha logrado notoriedad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde sus presentaciones se han vuelto virales durante las festividades de julio. De acuerdo con el reporte de Latina, los estudiantes interpretan temas reconocidos por generaciones de peruanos en Fiestas Patrias, y muchos usuarios identifican las melodías por sus ritmos característicos, aunque no siempre recuerdan los nombres de las composiciones.

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Profesor de la banda del colegio de Huaycán revela que enfrenta cáncer|Gio Comunica (TikTok/Infobae)
Profesor de la banda del colegio de Huaycán revela que enfrenta cáncer|Gio Comunica (TikTok/Infobae)

El mes de julio, asociado tradicionalmente a las Fiestas Patrias en Perú, representa para la comunidad educativa un momento de encuentro y orgullo. Desde el inicio del año escolar, la banda del Colegio Manuel González Prada dedica sus ensayos a perfeccionar un repertorio amplio y variado. Según relató el profesor Castillares, la agrupación se distingue por su organización y la motivación de sus integrantes, quienes participan voluntariamente en las actividades musicales.

Los ensayos incluyen rutinas de percusión, instrumentos de viento y arreglos para adaptaciones de diferentes géneros. Latina destacó que este trabajo sostenido permite a los estudiantes enfrentar con confianza las exigencias de eventos públicos, como la tradicional parada militar de cada julio.

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La banda escolar de Huaycán que se hizo viral se prepara para las celebraciones de Fiestas Patrias 2026. Latina
La banda escolar de Huaycán que se hizo viral se prepara para las celebraciones de Fiestas Patrias 2026. Latina

Uniformes, identidad y redes sociales

El uniforme de la banda, compuesto por colores que identifican al colegio, es otro elemento central en la puesta en escena. María, una de las integrantes con dos años en la agrupación, describió cómo los colores del atuendo refuerzan el sentido de pertenencia y orgullo institucional. “Son colores que representan a nuestro colegio”, afirmó la estudiante en diálogo con Latina. La periodista presente resaltó el atractivo visual de los uniformes y el impacto que generan durante los desfiles.

La notoriedad alcanzada por la banda se debe en parte a su presencia en TikTok, donde varios videos muestran a los jóvenes interpretando temas tradicionales y adaptaciones de cumbia e incluso música internacional. La comunidad reconoce la diversidad de ritmos y la capacidad de los músicos para conectar con el público de todas las edades.

La banda escolar de Huaycán que se hizo viral se prepara para las celebraciones de Fiestas Patrias 2026. Latina
La banda escolar de Huaycán que se hizo viral se prepara para las celebraciones de Fiestas Patrias 2026. Latina

Testimonios y nuevos talentos

La agrupación se caracteriza por la incorporación constante de nuevos talentos. Entre los más jóvenes destaca Miguelito, un niño de ocho años que se ha especializado en el saxofón. Según relató el profesor Castillares en declaraciones recogidas por Latina, los estudiantes de primaria empiezan su formación musical desde pequeños, y quienes muestran habilidades avanzadas son integrados a la banda de secundaria.

Miguelito, entrevistado durante la jornada, compartió que lleva un año practicando el saxofón. “Cuestión de costumbre”, respondió sobre la dificultad de dominar las baquetas y los instrumentos de viento. El entusiasmo del público y la reacción de sus compañeros reflejan el ambiente de apoyo que caracteriza a la agrupación.

La banda escolar de Huaycán que se hizo viral se prepara para las celebraciones de Fiestas Patrias 2026. Latina
La banda escolar de Huaycán que se hizo viral se prepara para las celebraciones de Fiestas Patrias 2026. Latina

Repertorio y celebración comunitaria

El repertorio de la banda incluye marchas patrióticas, temas populares y adaptaciones de cumbia, que se interpretan tanto en los desfiles escolares como en los eventos comunitarios de Huaycán. Según indicó el profesor Castillares, este año la banda estrenó una armonía especial para el aniversario de la localidad, mostrando la versatilidad del grupo y su compromiso con las tradiciones locales.

La cobertura realizada por Latina concluyó con la interpretación de una cumbia, que animó tanto al público presente como a los conductores del programa. La participación de los jóvenes músicos en las festividades patrias fortalece el vínculo entre el colegio, la comunidad y la identidad nacional.

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