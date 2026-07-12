España - Francia, una rivalidad de más de 100 años de historia: del penalti de Raúl al cabezazo de Giroud que silenció al Calderón o la Eurocopa de 2024

Un partido entre España y Francia (EFE/JJ Guillén)

España y Francia convergen en las semifinales del Mundial 2026. Dos estilos completamente distintos, con un mismo objetivo. El imponente ataque galo, frente a dominio de balón español. Kylian Mbappé frente Lamine Yamal. Una nueva rivalidad y dos viejas conocidas, con un largo pasado detrás se enfrentan por el pase a la final. La historia de una no se entiende sin la otra, fue hace más de 100 años cuando comenzó una titánica rivalidad, que el próximo martes escribirá un nuevo episodio.

La primera vez que España y Francia cruzaron sus caminos fue el 30 de abril de 1922 en Burdeos, cuando La Roja logró una contundente victoria por 0-4 frente a Les Bleus. En esa ocasión, el alcalde de San Sebastián encabezó la delegación española y cerca de 10.000 personas asistieron al estadio. Antes del inicio, ambos equipos rindieron homenaje a los caídos de la Primera Guerra Mundial, depositando un ramo de flores en un monumento en recuerdo de las víctimas. Ese día, Alcántara y Travieso fueron los protagonistas en la cancha, firmando dos goles cada uno.

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Décadas después, la rivalidad se intensificó en grandes citas donde España impuso su su superioridad, aunque esta no duraría para siempre. El 27 de junio de 1984, en la final de la Eurocopa, Francia y España se encontraron en el Parc des Princes de París. El partido quedó marcado por el gol de Michel Platini, quien transformó un tiro libre que se le escapó de las manos al portero Luis Arconada, una acción que resultó decisiva y permitió a Francia conquistar su primera Eurocopa ante su afición.

El exjugador francés Zinedine Zidane (EFE/GEORGI LICOVSKI)

A principios de los años noventa, la llamada “leyenda negra” contra Francia tomó fuerza cuando ambos equipos compartieron grupo en la fase de clasificación para la Eurocopa de 1992. Francia, con Jean-Pierre Papin como gran figura, ganó los dos partidos. En París, Papin anotó un gol de media chilena y los galos se impusieron 3-1. Luego, sorprendieron a España en Sevilla, donde la selección nunca había perdido hasta ese momento. Esos resultados dejaron fuera a España de la Eurocopa de Suecia, consolidando la reputación de Francia como un rival difícil de superar.

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En los años siguientes, futbolistas como Youri Djorkaeff y Zinedine Zidane se convirtieron en nombres recurrentes en los duelos entre ambos países. Djorkaeff marcó contra España en dos Eurocopas consecutivas: en 1996, su tanto significó el empate 1-1, y en 2000, anotó el segundo en el triunfo francés por 2-1 en cuartos de final. Zidane, por su parte, fue decisivo en la Eurocopa 2000 con un gol de falta directa en la victoria 2-1, y repitió protagonismo en el Mundial de 2006, al anotar el tercer gol en el triunfo 3-1 de Francia sobre España en octavos de final.

El guardameta de la selección española levanta el trofeo de la Eurocopa 2012 (EFE/Srdjan Suki)

Uno de los momentos más recordados para la afición española en los duelos ante Francia ocurrió en la Eurocopa 2000. En el minuto 90, Raúl tuvo en sus pies la oportunidad de igualar el marcador desde el punto de penalti y forzar la prórroga. No solo se fue un gol. Se fue un sueño. El delantero español lanzó el balón por encima del travesaño. Su reacción, con las manos en la cabeza, reflejó la desilusión de todo un país.

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Un titánico Xabi Alonso o la Eurocopa de 2024

Años más tarde, el 23 de junio de 2012, España y Francia se enfrentaron en Donetsk por un lugar en las semifinales de la Eurocopa. El partido tuvo un valor simbólico especial para Xabi Alonso, quien celebraba su partido número cien con la selección. El mediocampista tuvo una actuación sobresaliente, marcando los dos goles del partido: uno de cabeza y otro de penalti, asegurando la clasificación de España. El 16 de octubre de ese mismo año, el estadio Vicente Calderón fue testigo de un empate agónico. España tenía la victoria tras un gol de Sergio Ramos, pero en el minuto 94, un centro al área terminó en la cabeza de Giroud, que puso el 1-1 y silenció el estadio. Francia se marchó con un punto valioso y España recibió un golpe inesperado.

En marzo de 2013, en París, Pedro consiguió el tanto decisivo en la victoria sobre Francia, tras culminar una jugada iniciada por Monreal. Ese triunfo permitió a España recuperar el liderato del grupo y encaminar su clasificación al Mundial de Brasil. En la final de la Nations League 2021, España se adelantó con un gol de Oyarzabal, pero Francia respondió con un tanto de Benzema y el gol de la victoria de Mbappé, en una acción polémica por posible fuera de juego. El marcador no volvió a moverse y Francia se llevó el título.

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El último duelo entre ambas fue en la Eurocopa 2024, Francia se puso en ventaja con un tanto de Kolo Muani, pero España reaccionó con los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo. El tanto de Yamal no solo empató el encuentro, sino que lo convirtió en el goleador más joven en la historia del torneo, con solo 16 años y 362 días, un nuevo hito en la intensa historia entre ambas selecciones. Ahora, ambas selecciones se vuelven a ver las caras para afrontar el duelo de semifinales del Mundial 2026 y escribir un nuevo capítulo en su historia.