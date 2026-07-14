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Estos son los jugadores sancionados que quedaron fuera del arranque del Clausura de la Liga 1 2026

La primera fecha del segundo torneo, prevista para el viernes 17 de julio, se jugará con ocho inhabilitados por castigos disciplinarios pendientes del certamen anterior

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Liga 1 – UTC - Perú – deportes – 14 julio
El arranque del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 llega con ocho ausencias obligadas por castigos del Apertura, repartidas en seis clubes, entre expulsiones recientes y el límite de cinco amonestaciones (Liga 1)

Los primeros partidos del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, programados para el viernes 17 de julio, no contarán con ocho futbolistas que quedaron inhabilitados para la fecha inicial por sanciones pendientes del Torneo Apertura.

La lista reúne a jugadores de ADT, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II, Sport Boys y UTC, todos obligados a cumplir una fecha de castigo antes de volver a estar disponibles. En cinco casos, la suspensión se origina por expulsiones en la jornada final del certamen previo; en los tres restantes, la causa es la acumulación de cinco amonestaciones.

La ausencia colectiva más sensible será la de UTC, que llegará a su estreno en el Clausura con tres bajas confirmadas para su cruce ante Atlético Grau.

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La nómina de sancionados para la primera fecha incluye a Jhair Soto (ADT), José Zevallos (Cusco FC), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Juan Peralta (Juan Pablo II), Jostin Alarcón (Sport Boys), además de Michel Rasmussen, Arquímides Figuera y David Camacho (UTC).

Sanciones pendientes: expulsiones y acumulación de amarillas

Liga 1 – UTC - Perú – deportes – 14 julio
La primera jornada del Clausura 2026 tendrá un condicionante disciplinario: ocho jugadores quedaron inhabilitados por castigos arrastrados del Apertura y recién podrán reaparecer en la siguiente fecha. (Liga 1)

El arranque del Clausura se verá condicionado por castigos que quedaron arrastrados desde el Apertura. En total, ocho futbolistas no podrán ser utilizados en la primera fecha del segundo torneo del año por sanciones disciplinarias ya registradas.

En cinco de esos casos, el impedimento corresponde a la tarjeta roja recibida en la última jornada del Apertura, situación que activa el cumplimiento automático de la suspensión en la siguiente presentación oficial del equipo. Por esa razón, esos jugadores deberán esperar hasta la segunda fecha para volver a ser elegibles.

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Los otros tres quedaron fuera del estreno del Clausura por haber llegado al límite de cinco tarjetas amarillas durante el torneo anterior. Esa sumatoria de amonestaciones también genera una fecha de inhabilitación que se hace efectiva en el siguiente compromiso del calendario.

Los ocho jugadores que no podrán jugar la primera fecha del Clausura

Liga 1 – UTC - Perú – deportes – 14 julio
La relación de suspendidos para la primera fecha del Clausura ya quedó definida. Ocho futbolistas de seis equipos deberán observar el debut desde fuera mientras cumplen sus respectivas sanciones. (Liga 1)

Las ausencias confirmadas para la primera jornada se distribuyen en seis equipos. En ADT, la baja será Jhair Soto, mientras que Cusco FC no podrá contar con José Zevallos para su primer compromiso del certamen.

Deportivo Garcilaso tendrá como ausente a Erick Canales y Juan Pablo II afrontará el inicio del torneo sin Juan Peralta. En el caso de Sport Boys, el jugador inhabilitado para el debut será Jostin Alarcón.

La situación más marcada se presentará en UTC, que tendrá tres nombres fuera de convocatoria para el primer partido del Clausura: Michel Rasmussen, Arquímides Figuera y David Camacho.

De esta manera, el torneo comenzará con equipos que deberán ajustar sus planes de alineación y alternativas en el banco, debido a que estas sanciones no admiten excepción para la primera fecha.

UTC, el club con más bajas: tres ausencias ante Atlético Grau

Liga 1 – UTC - Perú – deportes – 14 julio
El estreno de UTC en el Clausura llegará con un obstáculo importante. El conjunto cajamarquino no dispondrá de tres jugadores por sanción, la mayor cantidad de bajas entre todos los clubes. (Liga 1)

Dentro del grupo de equipos afectados, UTC aparece como el más comprometido en cantidad de jugadores suspendidos. Para su estreno en el Clausura, el conjunto cajamarquino no tendrá disponibles a Michel Rasmussen, Arquímides Figuera ni David Camacho, tres futbolistas que deberán cumplir su sanción antes de poder reaparecer.

El impacto se reflejará de inmediato porque esas bajas se producirán en el partido del debut, que será frente a Atlético Grau. Con esa combinación de ausencias, el comando técnico estará obligado a reorganizar su formación inicial y sus opciones de recambio, a la espera de recuperar a esos jugadores para la segunda jornada.

El Clausura, que iniciará el 17 de julio, pondrá en marcha su primera fecha con este condicionante disciplinario ya definido, en un contexto en el que cada punto puede influir desde el comienzo en el recorrido de los clubes a lo largo del segundo certamen del año.

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