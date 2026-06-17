La inesperada revelación sobre el interés de Paolo Guerrero por comprar acreencias de Alianza Lima: “Hay gente atrás, no es su dinero”

La inesperada revelación sobre el interés de Paolo Guerrero por comprar acreencias de Alianza Lima.

Paolo Guerrero sacudió el entorno de Alianza Lima tras declarar en una entrevista que busca adquirir las acreencias del club, lo que lo convertiría en su principal propietario. La noticia generó diversas reacciones, tanto a favor como en contra.

En el programa de YouTube Fútbol Champán, el periodista Enrique La Rosa opinó sobre el tema y lanzó una frase contundente: “Si alguien realmente ama a Alianza, no buscaría adueñarse del club. Nadie paga diez por algo que vale cinco, a menos que tenga un plan para recuperar esa inversión”.

Con esto, La Rosa puso en duda que la motivación de Guerrero sea únicamente el amor por el club. Su compañera, Elo Bengoechea, agregó: “Se dice que Paolo Guerrero va a comprar, pero hay gente detrás y no es su dinero. Eso ya no es transparente”.

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Periodistas revelan que existe una persona detrás del delantero que busca ser dueño del club 'blanquiazul'. Créditos: Fútbol Champán / Youtube.

La Rosa retomó ese punto y señaló: “Lo que señala Elo es que sería distinto si fuera su dinero. Al final, lo más importante es quién pone el dinero”, advirtiendo que la presencia de Guerrero no garantiza transparencia.

Bengoechea también cuestionó la credibilidad de Guerrero y recordó su paso por la Universidad César Vallejo, donde no cumplió el contrato pactado y terminó marchándose a Alianza Lima.

“¿Paolo Guerrero ha sido una persona intachable, coherente, y de palabra? Por ejemplo, le dio su palabra a César Vallejo y después se retractó. Primero se comprometió con un lado y luego se fue al otro. Hizo un plan con los Acuña y en dos días dijo que quería irse a Alianza. El fútbol cambia, pero la palabra también tiene valor”, sostuvo.

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Enrique La Rosa y Elo Bengoechea opinaron sobre el interés de Paolo Guerrero por comprar acreencias de Alianza Lima.

Lo que dijo Guerrero sobre comprar Alianza Lima

La posibilidad de que Paolo Guerrero ingrese a la dirigencia de Alianza Lima adquirió relevancia tras sus recientes declaraciones sobre la compra de las acreencias del club. En una entrevista con el diario Gestión, el delantero afirmó: “Actualmente estamos muy interesados en adquirir las acreencias del club. Me encantaría ser una persona que pueda ayudar al club y al fútbol peruano en general”.

Guerrero remarcó que su interés no se limita al aspecto financiero y expresó su preocupación por la carencia de recursos e infraestructura en la institución: “Me causa preocupación que el club más importante del país no tenga un centro de entrenamiento, no tenga una estructura, no tenga un plan de trabajo, de desarrollo para las divisiones menores”.

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En relación a la operación, las negociaciones continúan, con énfasis en los detalles económicos. Se indicó que el capital a invertir corresponde al patrimonio personal del futbolista, quien a sus 42 años busca iniciar una nueva etapa en su relación con el club.

Guerrero también mencionó que viene preparándose desde hace tiempo para su etapa posterior al retiro: “Me vengo preparando hace muchos años para el post fútbol. Esta situación precipita algunas decisiones, pero el Grupo Coril está vendiendo ahora y quizá mañana sea tarde”.

Paolo Guerrero apunta a ser dueño de Alianza Lima.

Coril desmintió a Paolo Guerrero

Grupo Coril respondió de manera categórica a las declaraciones de Paolo Guerrero sobre una supuesta negociación para la compra de las acreencias de Alianza Lima. A través de un comunicado oficial, la corporación negó cualquier vínculo con el delantero y descartó la existencia de reuniones o conversaciones al respecto.

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En su mensaje, Grupo Coril rechazó las afirmaciones difundidas y aclaró que no participa en iniciativas, conversaciones ni negociaciones relacionadas con la adquisición de acreencias del club. “Con relación a la información difundida sobre una eventual propuesta para adquirir acreencias vinculadas a Alianza Lima, Grupo Coril precisa que no tiene participación alguna en las iniciativas, conversaciones o negociaciones mencionadas en dicha publicación”, indicó la empresa.

El comunicado también precisó que Grupo Coril no es titular de las acreencias mencionadas ni interviene en procesos de compra, venta o cesión vinculados a ellas. “Cualquier gestión que terceros puedan realizar al respecto es completamente ajena a la empresa”, añadieron. Finalmente, la organización solicitó no ser relacionada con este tema y rechazó cualquier interpretación que sugiera su participación en las operaciones mencionadas.

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