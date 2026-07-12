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Hernán Barcos saca cara por la Copa de la Liga 2026 ante la desvalorización de Horacio Melgarejo: “Hay que respetar, las palabras fueron infelices”

El delantero de Sporting Cristal, que sobresalió con una anotación ante Bentín Tacna Heroica, aseguró que todos los certámenes del Perú merecen respeto. “¿Menospreciar un torneo organizado por la FPF?”, cuestionó

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Hernán Barcos sale en defensa de la Copa de la Liga tras ataques de Horacio Melgarejo. - Crédito: Sporting Cristal / Cienciano
Hernán Barcos sale en defensa de la Copa de la Liga tras ataques de Horacio Melgarejo. - Crédito: Sporting Cristal / Cienciano

Hernán Barcos vivió un momento especial más en su carrera. Entrando en la recta final de su carrera, ha hecho su debut oficial con Sporting Cristal de manera exitosa al anotar su primer gol en el Rímac, el cual sirvió para desmarcar a Bentín Tacna Heroica de la Copa de la Liga 2026.

Aunque HB9 se encontraba emocionado por la diana rubricada, se dio un pequeño espacio en la conferencia de prensa para defender la organización del certamen nacional, luego de que el estratega de Cienciano, Horacio Melgarejo, lo despreciara incluso con términos despectivos y malsonantes.

Hernán Barcos alineó como titular ante Bentín Tacna Heroica y anotó. - Crédito: Difusión
Hernán Barcos alineó como titular ante Bentín Tacna Heroica y anotó. - Crédito: Difusión

Nosotros sí tomamos en serio este campeonato como cualquiera que juguemos, porque estamos en Cristal y creo que cualquier torneo que se haga hay que respetarlo. Primero que todo, hay que respetar. Después, si no te gusta o te gusta, se entiende”, destacó Hernán.

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Las palabras del entrenador fueron infelices por el hecho de haber quedado afuera, porque si ganaba no creo que salía a decir eso. ¿Menospreciar un campeonato organizado por la federación? Acá en Cristal le tomamos total seriedad a todos los torneos que juguemos y vamos a tratar de ganarlos a todos", sumó.

Revive las mejores jugadas del emocionante partido entre Sporting Cristal y Bentín Tacna. Tras un empate 1-1 en el tiempo regular, con el primer gol de Hernán Barcos para los celestes, todo se definió en una dramática tanda de penales. - Bicolor

Con respecto al desafío que representó medirse contra Bentín Tacna Heroica, Barcos indicó que “quedó claro que ningún equipo es fácil. Por más que sea un equipo de segunda, vino, se plantó, jugó muy bien y a nosotros nos costó ganarles. Es más, lo ganamos en penales. Entonces, hay que respetar a todos”.

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Finalmente, Hernán reconoció que necesitan mejorar para no pasar mayores apremios. “No convertimos todas las que creamos, pero prefiero crear diez y hacer una que no crear ninguna. Entonces, es importante a trabajar la finalización, que siempre es bueno”, cerró.

Hernán Barcos disponiéndose a festejar con Yoshimar Yotún. - Crédito: Copa de la Liga
Hernán Barcos disponiéndose a festejar con Yoshimar Yotún. - Crédito: Copa de la Liga

Hernán Barcos sale al auxilio

Contrario a lo que se tenía pensado, Sporting Cristal tuvo que exigirse más de la cuenta en los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Por varios tramos, Bentín Tacna Heroica, del ascenso nacional, se empeñó a ser un hueso duro de roer en el Rímac.

Es más, la visita se atrevió a descerrajar el compromiso con un gol de Julio García cerca del final del primer acto. Con esa anotación inesperada los protagonistas se fueron a los vestuarios para analizar replanteos de cara al complemento.

Revive el emocionante momento en que Hernán Barcos, el 'Pirata', marca su primer gol con la camiseta de Sporting Cristal en su partido debut, aprovechando un rebote en el área para sellar el empate. - Bicolor

De vuelta al escenario, Sporting Cristal niveló el tanteador de la mano del veterano Hernán Barcos, quien sumó así su primera diana oficial con los ‘cerveceros’. Nada más arrancando el segundo tiempo, el ‘Pirata’ aprovechó un rebote de Michael Sotillo al testarazo de Leandro Sosa y niveló la balanza.

Después de la conquista del longevo ariete, quien ha iniciado con pie derecho su andadura en La Florida, llegaron varias ocasiones de gol de un Cristal que creció de golpe, pero entre las intervenciones de Michael Sotillo y la falta de puntería quedaron más que malgastadas.

Hernán Barcos ha comenzado a celebrar en el estadio Alberto Gallardo. - Crédito: Copa de la Liga
Hernán Barcos ha comenzado a celebrar en el estadio Alberto Gallardo. - Crédito: Copa de la Liga

Mientras el trámite del partido apuntaba a una clara resolución por la vía de los penales, el entrenador Roberto Mosquera agitó la banca de suplentes en un intento de refrescar al equipo. Así pues, decidió darle entrada a Irven Ávila por un exhausto Hernán Barcos, que se marchó entre aplausos por su espléndido desempeño.

Igualado el envite a uno, el vencedor de la llave se definió en los tiros desde el manchón de penal. Sporting Cristal pudo zanjar la ronda por una parada clave del joven portero César Bautista y los yerros de un par de lanzadores del Bentín Tacna Heroica. Al final, los locales se hicieron con el boleto a los cuartos de final.

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