Niño genio venezolano que ganó las Olimpiadas de Matemáticas para Perú tiene 9 años, pero ¿cuánto es su CI?

Fabio Isaac Bravo Acosta posa con su medalla de oro y las banderas de Venezuela y Perú, y en su hogar tras ganar la Olimpiada de Matemáticas Copernicus en Singapur.

Un niño genio de 9 años le dio al Perú la medalla de oro en la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus 2026, celebrada en Singapur. Su nombre es Fabio Isaac Bravo Acosta, venezolano de nacimiento y residente en Lima desde los primeros años de su vida, y su desempeño frente a estudiantes de 187 países lo ubica entre los talentos académicos más jóvenes del continente.

Su victoria en Singapur se suma a una medalla de plata previa obtenida en las Olimpiadas de Matemáticas de Nueva York, también organizadas por Copernicus, certamen que le abrió la puerta a la ronda mundial. Fue precisamente en medio de una competencia de natación que sus padres se enteraron de que había clasificado. “Me inscribí solo para tener experiencia”, reconoció Fabio en diálogo con RPP.

PUBLICIDAD

Fabio Bravo, un niño venezolano de 8 años, ha destacado tanto en matemáticas como en natación desde temprana edad. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

¿Cuál es el CI del niño genio venezolano?

Fabio Bravo posee un coeficiente intelectual de 146 puntos, una cifra que, según los baremos de los principales test de inteligencia, corresponde al rango de “altamente dotado” o “genio” según la escala de clasificación de Lewis Terman. Para ponerlo en perspectiva: el CI promedio de la población se sitúa entre 85 y 115 puntos, y solo 1 de cada 1.000 personas alcanza un puntaje de 146 o superior, de acuerdo con datos de Riot IQ.

Ese nivel de inteligencia se refleja en la amplitud de sus intereses. Desde temprana edad, Bravo mostró curiosidad por la geografía, la química y el inglés, idioma que aprendió de forma autodidacta y que luego perfeccionó en el colegio Bridge House International, donde estudia actualmente. En Singapur, lo usó para comunicarse con competidores de distintos países.

PUBLICIDAD

Su rendimiento académico convive con una vida deportiva igualmente activa. En natación, disciplina que practica entre dos y tres horas diarias, acumula ya 85 medallas, frente a las 27 que tenía el año anterior. En la ceremonia de premiación lució las banderas de Venezuela, su país natal, y de Perú, la nación que representó en la competencia. “En dos días tengo el Nacional”, adelantó Fabio para el citado medio.

Fabio Isaac Bravo Acosta, de 9 años, posa con sus medallas frente a una representación digital de un cerebro y ecuaciones matemáticas que ilustra su alto coeficiente intelectual y logros en la Olimpiada Copernicus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es el niño genio?

Nacido en Venezuela y llegado a Lima desde muy pequeño, Fabio Isaac Bravo Acosta tiene 9 años y cursa la educación primaria. Su vínculo con las matemáticas comenzó a los cuatro años, no como una obligación escolar, sino como un juego. “Desde los 4 años yo tomé las matemáticas, no como algo para aprender, sino como un juego”, contó. Al cumplir cinco años ya resolvía multiplicaciones; poco después, operaciones de mayor complejidad.

PUBLICIDAD

La motivación, según él mismo asegura, nace de adentro. Cuando le preguntaron si sus padres lo presionan para entrenar y estudiar, la respuesta fue contundente: “No, más bien yo soy el que los levanta para que me lleven a las 5:30 a.m. para entrenar”. El tiempo que dedica al estudio de matemáticas es de aproximadamente una hora diaria, complementado con las sesiones de natación.

La Olimpiada de Matemáticas Copernicus es una competencia académica internacional fundada en 2020 en Houston, Texas, dirigida a estudiantes desde el tercer grado de primaria hasta el doceavo grado de secundaria. En su edición 2026, reunió a más de 2.000 estudiantes de 187 países, y sus pruebas en matemáticas abarcan geometría, álgebra, teoría de números y matemáticas discretas.

PUBLICIDAD

Fabio Bravo Acosta, campeón de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus 2026 en Singapur, posa con sus medallas y trofeos.

¿Qué significa tener un CI de 146?

El coeficiente intelectual se distribuye en la población siguiendo una curva de campana: la gran mayoría de las personas se ubica entre 85 y 115 puntos, que corresponde al rango promedio. A partir de 130 puntos, los especialistas hablan de un CI “muy superior” o “superdotado”, y menos del 2,14% de la población mundial llega a ese nivel, de acuerdo con datos de Verywell Mind.

Un puntaje de 146, como el de Bravo, se sitúa en el rango denominado “altamente dotado” (entre 145 y 159 puntos), una franja a la que accede menos del 0,13% de la población. En los sistemas de clasificación históricos, como el de Stanford-Binet desarrollado por Terman, cualquier puntaje superior a 140 era descrito directamente como “genio”. Hoy, la psicología científica prefiere términos más precisos, como “muy superior” o “excepcionalmente dotado”, aunque la rareza estadística de esos puntajes no varía.

PUBLICIDAD

No obstante, tener un CI elevado no garantiza por sí solo el éxito académico o profesional: los investigadores señalan que factores como la perseverancia, el entorno y las oportunidades de desarrollo inciden tanto o más que el puntaje en sí. El caso de Bravo, que combina un CI de 146 con disciplina diaria en dos áreas distintas —matemáticas y natación—, ilustra esa combinación.

Un científico se encuentra sobre una curva de distribución de coeficiente intelectual en una sala de análisis con pantallas y equipo de laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se calcula el CI?

La fórmula original del CI fue propuesta por el psicólogo alemán Wilhelm Stern a principios del siglo XX y se basaba en una operación simple: dividir la edad mental de una persona entre su edad cronológica y multiplicar el resultado por 100. Así, un niño de 10 años que respondía como el promedio de un niño de 12 obtenía un CI de 120. Esta fórmula, conocida como “CI cociente”, quedó obsoleta porque no funcionaba de forma confiable en adultos.

PUBLICIDAD

Los test actuales utilizan el llamado “CI de desviación”, un método propuesto por David Wechsler en 1939 y adoptado por todos los instrumentos de evaluación modernos, como la Escala de Inteligencia de Wechsler (WAIS) y el Stanford-Binet. Este sistema compara el rendimiento del evaluado con el de una muestra representativa de personas de su misma edad, fija el promedio en 100 puntos y establece una desviación estándar de 15 puntos. El resultado indica qué tan por encima o por debajo del promedio se ubica el evaluado dentro de su grupo etario.

El cálculo del coeficiente intelectual considera tiempo, respuestas correctas y edad del individuo

Las pruebas incluyen tareas de razonamiento verbal, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y razonamiento perceptivo. Ningún test de CI mide la inteligencia en su totalidad: factores como la inteligencia emocional, la creatividad o las habilidades sociales quedan fuera de su alcance. Por eso, los psicólogos advierten que un puntaje alto es un indicador valioso, pero no una medida definitiva ni absoluta de las capacidades de una persona.

PUBLICIDAD