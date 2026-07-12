Canal TV que transmitirá la Copa Federación de vóley Sub 17: duelos de Perú ante España, Corea del Sur y República Dominicana

La selección peruana de vóley Sub 17 continúa afinando detalles para afrontar uno de los retos más importantes de la temporada: el Mundial de la categoría, que se disputará en Chile del 6 al 16 de agosto. Con ese objetivo en mente, el técnico Marcello Bencardino volverá a poner a prueba a sus dirigidas en la Copa Federación Sub 17, un certamen internacional que reunirá a cuatro selecciones clasificadas a la máxima cita juvenil.
El equipo nacional llega con buenas sensaciones tras los dos encuentros amistosos que disputó recientemente frente a Chile, anfitrión del Mundial. Más allá de los resultados, el comando técnico destacó el crecimiento colectivo del plantel y la posibilidad de evaluar distintos esquemas de juego frente a un rival de exigencia internacional.
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Ahora, la exigencia aumentará. Del 31 de julio al 2 de agosto, el Polideportivo Eduardo Dibós —conocido como Lucha Fuentes— será escenario de la Copa Federación Sub 17, torneo en el que Perú enfrentará a España, Corea del Sur y República Dominicana, tres selecciones que también estarán presentes en el Mundial y que representan una valiosa oportunidad para medir el verdadero nivel de la ‘bicolor’ antes del debut oficial en Chile.
Dónde ver los partidos de la Copa Federación de vóley Sub 17 2026
Los encuentros de la Copa Federación Sub 17 podrán seguirse por la señal de Latina Televisión, que confirmó la transmisión oficial del certamen a través de sus plataformas.
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“Latina Televisión se complace en anunciar que transmitirá la Copa Federación Sub 17, torneo que servirá como preparación para nuestra selección peruana que se alista para el Mundial”, informó la cadena mediante sus redes sociales.
El torneo permitirá que la afición peruana acompañe a una generación que ilusiona por su proyección y talento. La ‘blanquirroja’ buscará aprovechar estos tres compromisos para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Chile, certamen que se desarrollará del 6 al 16 de agosto y reunirá a las mejores selecciones Sub 17 del planeta.
Perú ganó sus dos partidos de la Copa del Pacífico
Los amistosos disputados frente a Chile dejaron un balance ampliamente favorable para la selección peruana. En el primer compromiso, jugado en Tacna, las dirigidas por Marcello Bencardino remontaron el marcador para imponerse por 3-1, con actuaciones sobresalientes de Fernanda Pinto, Victoria Olavarría y Tamara Galdós.
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Al día siguiente, en Arica, Perú volvió a demostrar personalidad para quedarse con un ajustado triunfo por 3-2 y conquistar la Copa del Pacífico 2026. En la ciudad fronteriza chilena, la escuadra nacional sufrió más de la cuenta, pues mantenía una ventaja de dos sets las ‘sureñas’ igualaron la cuenta. En el último set, reaccionaron para llevarse el triunfo.
Más allá del resultado, ambos encuentros permitieron al comando técnico comprobar el crecimiento del equipo frente al anfitrión del próximo Mundial y reforzar la confianza de un grupo que buscará trasladar ese buen momento al certamen ecuménico.
El desafío de Perú: Con la mira en el Mundial Sub 17
La Copa Federación Sub 17 es una parada crucial en el camino de preparación de la selección peruana, cuyo gran objetivo es llegar a punto a la cita mundialista. Este certamen frente a combinados exigentes será la oportunidad perfecta para que el combinado nacional pula su estrategia táctica y pruebe diferentes variantes en un escenario de competencia real.
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Bajo la dirección técnica de Marcello Bencardino, el plantel —que ya sostiene una base sólida de jóvenes talentos— saca el máximo provecho de cada partido para mejorar el juego colectivo y consolidar su estilo. La meta a corto plazo es ajustar esos pequeños detalles que definen los partidos en el Mundial, consolidando a esta generación como el gran futuro del vóley juvenil en el país.
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