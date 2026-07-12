Perú

Amplían extradición de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, para procesarlo por organización criminal y extorsión

La Fiscalía incorporará nuevos hechos al proceso contra el presunto cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, relacionados con ataques a transportistas y cobro de cupos

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Hombre con barba y bigote, camisa roja con la palabra DETENIDO, esposado en una mesa con documentos. Al fondo, edificio con columnas, bandera de Perú y otra bandera.
Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, se encuentra esposado frente al Palacio de Justicia del Perú, rodeado de documentos que simbolizan una investigación judicial en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste consiguió que se amplíe la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, para que sea procesado en el Perú por los presuntos delitos de organización criminal, tentativa de homicidio, lesiones graves seguidas de muerte y extorsión.

La medida fue obtenida por el Equipo 3 de dicha fiscalía, a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco, luego de reunir nuevos elementos de convicción que vincularían al investigado con diversos hechos delictivos ocurridos en los distritos de Ancón, Independencia y Puente Piedra.

La ampliación de la extradición permitirá que se incorporen nuevos hechos al proceso judicial contra Moreno, quien es señalado por el Ministerio Público como presunto líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, dedicada presuntamente a actividades como extorsión y actos de violencia.

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Edificio del Ministerio Público, foto de un hombre con letrero DETENIDO, texto Lima Noroeste, hashtag LoÚltimo y texto de ampliación de extradición
Una imagen del edificio de la Fiscalía de la Nación en Perú con una foto de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', informa sobre la ampliación de su extradición por delitos en Lima Noroeste. (Fiscalía)

Investigan liderazgo criminal de ‘El Monstruo’

De acuerdo con la investigación fiscal, Erick Moreno habría encabezado esta red criminal y ordenado diversos ataques registrados entre los años 2024 y 2025. Las autoridades sostienen que la organización operaba mediante amenazas y acciones violentas contra transportistas y ciudadanos.

Entre los hechos investigados figura el atentado contra un conductor de transporte colectivo ocurrido en Ancón durante 2024. Asimismo, la Fiscalía atribuye a la organización el presunto cobro de cupos semanales de S/ 40 a choferes que brindaban servicio en esa zona de Lima Norte.

Además, el Ministerio Público señala que Moreno habría participado en actos de extorsión contra particulares y una empresa de transporte en 2025, a la que presuntamente exigió el pago de S/ 60 000 a cambio de no atentar contra su flota de vehículos.

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Erick Moreno, alias 'El Monstruo' fue condenado a 35 años de cárcel. (Foto composición: Infobae Perú)
Erick Moreno, alias 'El Monstruo' fue condenado a 35 años de cárcel. (Foto composición: Infobae Perú)

‘El Monstruo’ afronta nuevas acusaciones

La investigación también incluye el asesinato de un conductor de colectivo ocurrido a inicios de 2025, hecho que forma parte de los delitos que podrán ser procesados luego de la aprobación de la ampliación de extradición.

Erick Moreno fue capturado en Paraguay en octubre de 2025, después de permanecer prófugo de la justicia peruana desde 2023. Posteriormente, fue extraditado al Perú el 28 de enero y se le dictó tres años de prisión preventiva por el presunto delito de pertenencia a una organización criminal.

El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ también tenía una condena previa de 32 años de prisión por delitos como secuestro, hurto, homicidio y sicariato. Durante una audiencia judicial, Moreno pidió perdón por los asesinatos cometidos, aunque negó haber participado en algunos de los hechos que ahora se le atribuyen.

“El Monstruo” admite secuestros y pide perdón: confesión de Erick Moreno Hernández ante el tribunal
“El Monstruo” admite secuestros y pide perdón: confesión de Erick Moreno Hernández ante el tribunal| Foto: Latina Noticias/Andina (Composición)

Proceso contra Erick Moreno seguirá en Perú

La Fiscalía indicó que la ampliación de la extradición fue posible gracias a los elementos obtenidos durante la investigación, los cuales vinculan al detenido con los nuevos delitos incorporados al expediente.

Con esta decisión, las autoridades peruanas podrán avanzar con las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad penal de Moreno por los hechos investigados en Lima Norte.

Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE
Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE

El caso continuará bajo seguimiento del Ministerio Público, mientras se desarrollan las etapas del proceso judicial contra quien es considerado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del crimen organizado en la zona norte de Lima.

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