¿Cómo detectar el cáncer de colon? Experto explica los signos de alerta que pueden advertir la presencia de esta enfermedad

El cáncer de colon es una enfermedad que puede avanzar sin generar señales evidentes en sus primeras etapas. Por ello, reconocer los cambios en el organismo y acudir a una evaluación médica ante ciertos síntomas resulta clave para lograr una detección temprana.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), más del 90 % de los casos de cáncer colorrectal pueden tratarse con éxito cuando son detectados a tiempo. Sin embargo, una de las principales dificultades es que sus primeros signos pueden parecer molestias digestivas habituales.
Esta situación también alcanza a personas jóvenes. Según especialistas, el cáncer colorrectal registra cada vez más casos en adultos menores de 50 años, quienes en muchos casos reciben un diagnóstico cuando la enfermedad se encuentra en fases más avanzadas debido a la demora en buscar atención médica.
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Señales de alerta
El doctor Héctor Shibao, cirujano general y especialista en coloproctología, explicó a la Agencia Andina que algunos tumores del recto y del ano pueden confundirse inicialmente con enfermedades benignas porque presentan señales similares.
“Algunos tumores del recto y del ano pueden confundirse inicialmente con enfermedades benignas porque producen síntomas muy parecidos, como sangrado, molestias al evacuar o sensación de bulto”, señaló el especialista.
Entre los signos que deben motivar una consulta médica se encuentran:
- Estreñimiento persistente.
- Cambios en el hábito intestinal, como variaciones frecuentes en la forma o frecuencia de las deposiciones.
- Sensación de evacuación incompleta.
- Gases frecuentes.
- Hinchazón abdominal.
- Sangrado ocasional al evacuar.
Shibao explicó que estas señales suelen ser ignoradas porque aparecen de manera intermitente o pueden atribuirse a problemas comunes. “El problema no es que los pacientes tengan síntomas, sino que estas señales no sean tomadas en cuenta porque suelen parecer molestias comunes que no requieren ayuda profesional”, indicó.
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Algunas personas tardan en buscar ayuda médica por cáncer de colon
Uno de los principales riesgos del cáncer colorrectal es que sus primeros síntomas pueden parecer leves. Una persona puede presentar sangrado ocasional, cambios digestivos o molestias en la zona anal y asumir que se trata de hemorroides u otra condición sin mayor importancia.
El especialista recordó el caso de Ana, una paciente de 42 años que comenzó a notar pequeñas manchas de sangre después de ir al baño. Debido a que el sangrado aparecía y desaparecía, pensó que se trataba de hemorroides y decidió esperar.
“Cuando finalmente acudió a una evaluación especializada el diagnóstico arrojó cáncer anal”, explicó Shibao a la Agencia Andina, al señalar que esta situación refleja la importancia de consultar ante síntomas persistentes.
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El médico sostuvo que cuando estos tumores son detectados en una etapa inicial, las posibilidades de un tratamiento exitoso aumentan. En cambio, una detección tardía puede hacer que las alternativas terapéuticas sean más complejas y afectar la calidad de vida del paciente.
Factores de riesgo
Aunque las causas exactas del cáncer de colon continúan bajo investigación, su aparición se relaciona con factores como la alimentación, el exceso de peso, el sedentarismo y cambios en el estilo de vida.
El especialista indicó que las personas mayores de 50 o 60 años que presentan más gases de lo habitual, sensación de llenura después de comer o un estreñimiento cada vez más frecuente deben considerar una evaluación médica, incluso si no tienen pérdida de peso, anemia o dolor intenso.
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Estas señales pueden aparecer en etapas avanzadas de la enfermedad, por lo que esperar a que los síntomas sean más evidentes puede retrasar el diagnóstico.
La detección temprana mediante controles médicos y la atención ante cambios persistentes en el organismo son herramientas fundamentales para enfrentar esta enfermedad y aumentar las posibilidades de tratamiento.
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