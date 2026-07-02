Iván Zamorano hizo crudo análisis de la selección peruana: “Que Paolo Guerrero juegue con 42 años dice que no hay recambio”

El 'Bam Bam' habló de la actualidad del balompié nacional y del 'Depredador'. (Video: L1 MAX)

Las semanas recientes han estado marcadas por la disputa de los partidos del Mundial 2026 en Norteamérica. En ese contexto, las ausencias de Chile y Perú no han pasado desapercibidas para referentes históricos del fútbol sudamericano. El hecho que ambas selecciones hayan quedado fuera en las Eliminatorias ha dado pie a un duro análisis sobre el presente y el futuro de estos equipos.

El exdelantero Iván Zamorano ha sido especialmente enfático al referirse a la situación de Perú y la vigencia de Paolo Guerrero. “En Perú ha pasado algo parecido a nosotros. Viendo a Paolo Guerrero, por ejemplo, jugar con 42 años quiere decir que no tienen recambio, que él sigue siendo el mejor. Entonces, también han descuidado un poco eso”, afirmó en diálogo con L1 MAX.

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La ausencia de la ‘bicolor’ en la cita mundialista actual tiene varias aristas, pero para ‘Bam Bam’ el factor de mayor peso ha sido la inestabilidad en la conducción técnica. “Yo creo que les ha afectado también el cambio de entrenador, muy seguido. A veces llegaba uno con una idea, después a los tres meses cambiaban de técnico. ¿De Gareca se cambió a otro muy distinto? Eso afecta muchísimo", advirtió.

Iván Zamorano hizo crudo análisis de la selección peruana y Paolo Guerrero.

En respuesta a la pregunta sobre el motivo principal de la eliminación de Perú y Chile, Iván Zamorano señaló que la falta de continuidad y de un proyecto federativo sólido terminó por condicionar el rendimiento de ambas escuadras. A esto sumó la convicción de que ambos países siguen teniendo talento, pero carecen de un proceso sostenido: “Pero es indudable que si hablamos de la materia prima, tanto Perú como Chile, hay materia prima. Lo que pasa es que hay que trabajar”.

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El presente de Paolo Guerrero en Alianza Lima

La actualidad de Paolo Guerrero ha sido seguida con atención tanto en Perú como en el exterior. El delantero, que se mantiene activo a los 42 años en Alianza Lima, representa una excepción en el fútbol sudamericano, donde la mayoría de los atacantes se retiran mucho antes. En esta temporada se ha ganado con el titularato y acumula 15 presentaciones, en las que ha anotado cuatro goles.

El hecho de que el veterano artillero siga siendo el referente ofensivo no solo habla de su profesionalismo, sino también del déficit en el recambio generacional. Sus competidores en el ataque ‘blanquiazul’ son su compatriota Luis Ramos y el argentino Federico Girotti, aunque para el DT Pablo Guede, el ‘Depredador’ es el ‘9′ inicialista.

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El delantero Paolo Guerrero comparte su emoción tras coronarse campeón del Torneo Apertura con Alianza Lima. El 'Depredador' habla sobre la solidez del equipo, el sueño cumplido de ganar con el club de sus amores y el objetivo de seguir trabajando para el Clausura.

El consejo de Ricardo Gareca a Mano Menezes en la selección peruana

El debate sobre el rumbo del fútbol peruano también ha contado con la mirada de Ricardo Gareca, técnico que condujo a la selección al Mundial de Rusia 2018. En sus declaraciones para Embasados, el ‘Tigre’ recomendó a la actual dirigencia respaldar plenamente al nuevo entrenador, el brasileño Mano Menezes. “Perú tiene que hacer un proceso, en el cual primero tiene que respaldar un técnico, y ese técnico lo tiene que respaldar el presidente o la comisión directiva y todos; tiene que llegar a decir: ‘bueno, al Mano Menezes hay que respaldarlo hasta las últimas consecuencias, dentro de lo que se puede’”.

El argentino sostuvo que el éxito de un proyecto depende del tiempo y de la confianza depositada en el cuerpo técnico, tanto dentro como fuera del campo de juego. Además, instó a que la Federación Peruana de Fútbol haga un cambio profundo en el desarrollo de las divisiones menores, obligando a los clubes a invertir en infraestructura y a fomentar la competencia juvenil en todo el país.

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Por último, subrayó la necesidad de iniciar un proceso integral y paciente: “Que arme el técnico un grupo respaldado más que nada dentro del campo de juego y fuera del campo de juego”. Según Gareca, si la federación no asume un compromiso real con el crecimiento del fútbol base, el recambio generacional seguirá siendo una deuda pendiente.