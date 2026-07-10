Fernando Pacheco admite que se siente en deuda con Sporting Cristal y analizaría un retorno: “No me cerraría a una posible vuelta”

Mientras Fernando Pacheco llega al mes de unas vacaciones forzadas por la demora de elegir una propuesta formal después de terminar su contrato con Ironi Kiryat Shmona, ha aprovechado el tiempo para seguir con detenimiento el tránsito de Sporting Cristal en el 2026.
Tocado profundamente por la notoria crisis deportiva que azota a la institución, Pacheco no descarta un probable retorno a La Florida con el firme propósito de contribuir en el alza del equipo, aunque todo dependería de que los directivos le trasladen una propuesta seria y formal a su entorno empresarial.
“No lo sé, todo puede pasar. Hoy en día, con 26 años, no me cerraría a una posible vuelta a Cristal”, dijo Fernando en una entrevista concedida a Entre Ceja y Ceja, añadiendo que “recién hemos conversado con mi representante y las puertas de los equipos siempre están abiertas y de una manera u otra si Cristal se aparece en el camino no tendría por qué decirle no”.
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Pacheco también ha desvelado que “me choca bastante” el desempeño del club ‘rimense’ en el primer semestre del año, porque “no ha cambiado nada, son los mismos jugadores, pero el fútbol es de momentos, de rechas y el club viene pasando por una situación complicada”.
Comprensión por postura de tribuna
A Pacheco, durante largos periodos, le ha incomodado la forma en cómo el simpatizante de Cristal ha expresado su cólera con el plantel cuando las cosas no salían bien en el periodo anterior. Sin embargo, al momento que realizó una reflexión personal, comprendió el sentir de aquellos que se ubican en las tribunas.
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“Es complicado. Uno como jugador, a veces, en caliente le incomoda muchas cosas que dice el hincha y se termina yendo de boca a boca con insultos y lo demás, pero en frío uno entiende que el hincha siempre está y apoya”.
En otro pasaje de la charla, Fernando Pacheco admitió que se siente en deuda con la institución del Rímac, sobre todo por la circunstancia que eligió para desmarcarse: “Creo que sí, porque hubiese sido diferente el año pasado terminar en una mejor posición. Tuvimos chances de poder hacerlo y no supimos aprovecharlas”.
En el ejercicio liguero pasado surgieron problemas futbolísticos elocuentes en Sporting Cristal, pero no fueron subsanados para la siguiente temporada pese a que el equipo acabó en el tercer lugar de la Liga 1, después de perder la final de los ‘playoffs’ de la Copa Libertadores a manos de Cusco FC.
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Reflexión del periplo rimense
Fernando Pacheco manifestó que, aunque alcanzó la cúspide de su rendimiento profesional con Sporting Cristal, considera que pudo haber superado su propio umbral si se hubiera entregado al 100%.
“Me faltó. Creo que no supe darle lo mejor al club por momentos. Cristal ha sido muy bueno en todos los sentidos“, señaló Fernando, atribuyendo al equipo un rol fundamental en su desarrollo deportivo y personal.
Pacheco añadió que los últimos años no han sido los mejores en el ámbito personal, debido a que no lograron cumplir los objetivos trazados. El jugador expresó que existe una sensación de revancha, motivada por la búsqueda de mejores resultados tanto individuales como colectivos.
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Formado en las categorías menores de Sporting Cristal, Fernando Pacheco logró llegar a la élite del fútbol peruano representando a los ‘cerveceros’. Durante sus distintos periodos en el club, dejó un registro de goles y asistencias.
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