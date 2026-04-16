Santiago Ormeño hizo autocrítica por su carrera deportiva y confía en volver a la Liga MX: “Ya maduré, me siento mejor que nunca”

Santiago Ormeño habla de que ha madurado como futbolista y espera retomar su carrera. Futboldecabeza YouTube

Durante la última etapa de Ricardo Gareca al frente de la selección peruana, Santiago Ormeño se perfiló como uno de los delanteros con mayor proyección. La expectativa creció tras su irrupción, pero el rendimiento del atacante experimentó una disminución, al punto de quedar fuera del radar internacional pese a que luego fue considerado por Juan Reynoso y Jorge Fossati.

Recientemente, una lesión en el tobillo sufrida en el Qingdao Huanghai de China complicó todavía más su panorama. Ahora, tras recuperarse, el jugador busca relanzar su carrera y encontrar un nuevo destino profesional.

A pesar de que en los meses recientes su nombre estuvo vinculado a clubes de la Liga 1, las negociaciones no avanzaron y la posibilidad quedó en pausa. Hoy, el delantero se declara listo física y mentalmente para buscar una nueva oportunidad, especialmente en la Liga MX, donde su último registro fue con Puebla en 2024.

El delantero peruano le dio la victoria a su equipo en Liga MX.

Para quienes se preguntan si el futbolista está preparado para regresar al fútbol mexicano y volver a celebrar goles, su respuesta fue directa en entrevista para Fútbol de Cabeza: “Sí, lo estoy. Ahora te puedo decir que ya maduré, nunca fui un inmaduro mal hecho, pero sí puedo decir que ya maduré. Tuve un hijo, ya me cambiaron muchas cosas, estoy casado, mi hijo es mi vida entera y me ha cambiado el chip”.

Según el propio Ormeño, el proceso de madurez que atravesó fuera de la cancha ha sido determinante en su transformación personal. “Me siento mejor que nunca en mi vida para poder rendir en la cancha. Ya me siento maduro, no es lo mismo agarrar una pelota a los 22 años que a los 32. Siento que estoy experimentado y que hay cosas que ya no me van a pesar, ya no voy a hacer y eso puede ser bueno”, aseguró.

Actualmente, Ormeño se encuentra en libertad contractual mientras espera la resolución de un proceso legal con el equipo chino. Explicó que, una vez superado el litigio, estará en condiciones de negociar con cualquier club interesado. “Estoy bien, ahorita estoy libre porque tengo un proceso legal con el equipo de China. Ya está por solucionarse y ya con eso veremos a dónde caemos. Me encantaría la verdad jugar en México. Soy Santiago Ormeño, me siento mejor que nunca, quiero retomar mi carrera y así va a ser”, declaró.

Santiago Ormeño solo jugó dos partidos con Qingdao Hainiu. - crédito: CSL

La experiencia internacional también ocupa un lugar especial en la memoria de Ormeño, quien recordó que, al enfrentarse a la decisión de representar a México o Perú a nivel absoluto, optó por la camiseta peruana sin dudarlo: “¿México o Perú? Perú”. Además, destacó que llegó a participar en todos los torneos relevantes durante su ciclo con el combinado nacional: “Jugué Copa América, Eliminatorias, todo”.

Autocrítica de Santiago Ormeño por su carrera deportiva

Santiago Ormeño no evita la autocrítica al analizar su desempeño a lo largo de los años. Y es que reconoce que la mentalidad ha sido un factor clave, aunque admite que no siempre logró mantenerla en el nivel deseado. “Creo que tengo una buena mentalidad, pero me faltó mejorarla, porque hubo muchas veces que siempre me levanto, pero también me es fácil caerme. Mentalmente sí me afectaron cosas y muchas veces fueron momentos específicos que me afectaron y me costaba volver a agarrar, y cuando agarraba, pasaba algo”, contó.

‘Ormedeus’ rechazó la etiqueta de indisciplinado, pero reconoce que pudo haber sido más riguroso en el aspecto profesional. “No me considero ser fiestero, indisciplinado ni nada de eso, pero sí un poco más de profesionalismo debí llevarlo al extremo. Creo que eso me hubiera ayudado mucho o me podría ayudar mucho”, reflexionó.

La posibilidad de volver a la Liga MX representa, para Ormeño, no solo una oportunidad profesional, sino también la chance de demostrar que la madurez y la experiencia pueden marcar la diferencia en la cancha. Con un presente transformado y la confianza renovada, el delantero se prepara para escribir un nuevo capítulo en su carrera.