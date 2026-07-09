Sporting Cristal se queda sin Silvana Alfaro para la final ante Universitario de la Liga Femenina 2026: ¿Qué pasó con la portera?

Sporting Cristal afrontará la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenina sin una de sus piezas más determinantes. El club comunicó que la arquera Silvana Alfaro dejará la institución para continuar su carrera fuera del país, luego de recibir una propuesta del exterior en la recta final del periodo de transferencias.
La baja se produce justo después de que el equipo sellara su clasificación a la definición ante Universitario de Deportes. En el anuncio, el cuadro del Rímac precisó que la salida se ejecutó “respetando los acuerdos y cláusulas” del vínculo contractual, y remarcó que el registro de jugadoras en el destino de Alfaro “cierra mañana 9 de julio”. Con esa confirmación, el cuerpo técnico deberá ajustar su plan para los duelos por el título.
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La salida de Alfaro y el mensaje oficial del club
La institución celeste informó que la portera nacional no seguirá en el plantel para la serie decisiva del Apertura. Según lo señalado por el propio club, la propuesta llegó desde el extranjero y resultó determinante por la cercanía con el cierre del libro de pases en el lugar de destino.
En su comunicado difundido en redes sociales, Sporting Cristal expresó: “Respetando los acuerdos y cláusulas de su contrato, Silvana Alfaro deja nuestro club debido a una oferta del extranjero, y siendo que el libro de pases de su destino cierra mañana 9 de julio”. El mensaje también incluyó un reconocimiento a su aporte en la campaña que llevó al equipo a la final.
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En la misma línea, el club agregó: “Agradecemos su compromiso y trabajo para ayudar al equipo a clasificar a la final del Torneo Apertura 2026”. La despedida oficial se produjo el miércoles 8 de julio, en una comunicación que tomó relevancia por el calendario inmediato de la definición.
Alfaro, por su parte, se marchará para asumir un nuevo desafío internacional. En el material disponible sobre su próximo paso, se indicó que el ofrecimiento proviene del fútbol femenino de Chile y que se trataría de un equipo importante, en una negociación cerrada a contrarreloj por las fechas del registro.
Qué cambia en el arco de Sporting Cristal para la final
La ausencia de Silvana Alfaro obliga a Sporting Cristal a modificar la conducción del arco en el tramo más exigente del torneo. Con la titular fuera de la serie definitoria, el equipo rimense deberá respaldarse en la alternativa que ya estaba considerada dentro del plantel.
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De acuerdo con la información proporcionada, la arquera que asumirá la responsabilidad en la final de la primera parte del año será Fernanda Lizárraga. El cambio se dará en un contexto de alta presión competitiva, con una definición ante un rival directo como Universitario de Deportes.
La salida se concretó luego del partido de clasificación, cuando el grupo ya tenía conocimiento del desenlace. En el texto aportado se detalla que Alfaro se despidió de sus compañeras el último domingo, una vez culminado el encuentro definitorio ante Atlético Andahuaylas.
En ese tramo, la guardameta expresó emociones vinculadas a su proceso reciente y al impacto de perderse la final. “Hace exactamente un año no sabía si quería seguir jugando más porque me estaba lastimando mucho y estos seis meses lo he disfrutado tanto. De verdad, me voy habiéndolo dejado todo y, sí, me voy con el corazón roto porque no voy a estar en la final”, señaló post partido.
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Luego añadió: “Porque uno puede estar en muchas finales, perderlas o ganarlas, pero lo que yo sentí acá es algo muy especial, creo que nunca me había sentido muy parte de un grupo. Me voy agradecida y de verdad lamento no poder estar, pero sé que les va a ir muy bien, estaré pendiente”.
El calendario de la definición ante Universitario
La final del Torneo Apertura 2026 enfrentará a Sporting Cristal y Universitario de Deportes en una serie que definirá al campeón de la primera parte de la temporada en la Liga Femenina.
Según la información incluida, el primer encuentro se disputará el domingo 12 de julio a las 15:15 horas locales (20:15 GMT) en el Estadio Alberto Gallardo. Ese compromiso será el inicio de la llave en la que el equipo celeste ya no contará con Alfaro como titular.
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El segundo partido está programado para el viernes 17 de julio a las 20:00 horas en Perú. Ambos duelos, de acuerdo con el texto proporcionado, tendrán transmisión de Bicolor+ en su canal oficial de YouTube.
La baja de Alfaro se produce en la antesala de esta agenda, con el plantel obligado a sostener su rendimiento en un contexto de cambio en una posición clave. Sporting Cristal llega a la final tras el cruce de clasificación ante Atlético Andahuaylas, mientras que Universitario será el oponente en la definición del Apertura, con el arco rimense ahora bajo la custodia de Lizárraga.
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