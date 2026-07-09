Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego: la fecha que busca retirar armamento ilegal del mundo

Aunque los operativos de recolección e inutilización buscan retirar armamento fuera de regulación, los datos sobre fabricación anual y munición producida sugieren que el impacto sostenido depende de controles más amplios sobre el comercio (Andina)

Cada 9 de julio, distintos países realizan campañas de entrega voluntaria y operativos de inutilización de armamento en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

La jornada se consolidó en 2001, después de una conferencia celebrada en la sede de Naciones Unidas centrada en el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras. El objetivo es sacar de circulación armas fuera de control legal y reducir su disponibilidad en ámbitos civiles.

En paralelo, se organizan actividades de sensibilización y encuentros públicos para exponer el impacto social de la violencia armada y promover prácticas de convivencia basadas en la prevención.

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Desde cuándo se conmemora y cuál fue el origen de la fecha

El Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego se conmemora cada 9 de julio desde 2001, tras una iniciativa impulsada en la ONU para combatir el comercio ilícito de armamento. (Andina)

El Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego se conmemora cada 9 de julio y se instaló como una fecha global a partir de 2001. Su impulso se vinculó con una conferencia dedicada al comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, realizada ese año en la sede de Naciones Unidas.

La elección de la jornada respondió a la necesidad de promover acciones coordinadas que disminuyeran la presencia de armamento ilegal o fuera de regulación clara en manos civiles. Bajo esta premisa, la conmemoración se asoció con mecanismos de recolección de armas, su posterior inutilización y la difusión de mensajes públicos orientados a desalentar la tenencia y el tráfico ilícito.

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Desde entonces, la fecha se convirtió en un punto de referencia para que comunidades y autoridades organicen iniciativas de entrega voluntaria. En esas campañas, el foco se coloca en retirar armas que pueden quedar expuestas a robos, pérdidas o reventa, además de aquellas incautadas en procedimientos.

Qué busca la destrucción pública de armas y qué problema intenta frenar

La destrucción pública de armas busca reducir el armamento fuera del control legal y disminuir su uso en delitos, homicidios y otros hechos de violencia que afectan a miles de personas. (Andina)

La jornada plantea un objetivo directo: reducir la disponibilidad de armas de fuego fuera del control legal y, con ello, limitar su potencial uso en delitos y hechos de violencia. En ese marco se difundieron cifras sobre la magnitud del armamento en circulación y sobre la relación entre destrucción y fabricación.

En un comunicado, se indicó que existían alrededor de 640 millones de armas de fuego en circulación, equivalentes a una por cada diez habitantes del planeta. También se señaló que cada año se fabricaban en torno a ocho millones de armas de fuego nuevas y aproximadamente 14.000 millones de unidades de munición militar.

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El mismo documento remarcó que, aunque cada año se destruía una media de 800.000 armas de fuego, por cada arma destruida se fabricaban otras diez. En ese contexto, la directora de Oxfam, Barbara Stocking, afirmó: “El Día de la Destrucción de Armas de Fuego es un momento en el que ciudadanos corrientes de todo el mundo realizan una acción positiva para abordar de frente el problema de las armas de fuego. Pero cuando se producen diez armas de fuego nuevas por cada una que se destruye, los esfuerzos de las personas corrientes se ven debilitados por la negativa a actuar de los gobiernos: un ejemplo clásico de un paso adelante y diez atrás. Sin un tratado internacional sobre el comercio de armas, los esfuerzos locales para abordar el problema seguirán sufriendo el sabotaje de la inacción de los gobiernos y las armas de fuego seguirán llegando a las manos equivocadas".

Además, se advirtió que las armas en manos indebidas causaban la muerte de cientos de miles de personas cada año y heridas a muchas más, con participación en actos delictivos, homicidios, desplazamientos forzados, violaciones y torturas.

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Cómo se conmemora el 9 de julio: entrega voluntaria, recolección y eliminación

La conmemoración incluye centros de recepción de armas, operativos de inutilización y campañas informativas que buscan reducir la tenencia ilegal y crear conciencia ciudadana. (Andina)

Las conmemoraciones del 9 de julio suelen concentrarse en la entrega voluntaria de armas y en actos de destrucción o inutilización. En algunos casos, se instalan centros de recepción para que los ciudadanos entreguen armamento destinado a su eliminación. En otros, se ejecutan procesos logísticos de destrucción a gran escala.

Estas actividades se complementan con encuentros públicos de sensibilización. Se realizan charlas, conferencias y simposios con el objetivo de informar sobre los riesgos asociados con la posesión de armas de fuego y de promover prácticas de prevención en la vida cotidiana.

La conmemoración también se apoya en acciones comunicacionales. Se impulsa la difusión de mensajes de concienciación en redes sociales con el hashtag #DíaInternacionalDeLaDestrucciónDeArmasDeFuego, como parte de una estrategia para ampliar el alcance del llamado a reducir el tráfico ilícito y la tenencia de armas.

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En paralelo, se remarcó que, pese a las campañas de entrega, el número de rifles, revólveres y pistolas parecía haber aumentado con el tiempo, un dato que reforzó el planteo de que la disminución sostenida del armamento disponible depende de medidas que exceden la destrucción puntual y apuntan a la producción y a los controles sobre el comercio.