Magaly Medina explota contra ATV y acusa a ‘Día D’ de “lavarle la cara” a Alejandra Baigorria: “Una falta de respeto”

Indignación total. Magaly Medina explota contra su propio canal, ATV, por darle tribuna a Alejandra Baigorria en una entrevista que, según la conductora, es una 'falta de respeto' y una 'burla' a la investigación que su programa realizó. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La conductora Magaly Medina arremetió el lunes 7 de julio contra el programa dominical ‘Día D’ y contra la propia cadena ATV por emitir una entrevista a Alejandra Baigorria sin coordinación con su espacio periodístico. La queja tiene un trasfondo que la hace más llamativa: ambos programas pertenecen al mismo canal.

Para Medina, que otro espacio de la misma casa televisora le diera tribuna a Baigorria para reescribir la historia del ampay de Said Palao en Argentina equivale a desautorizar públicamente la investigación que su equipo realizó meses atrás. El domingo 6 de julio, ‘Día D’ emitió una extensa conversación con Baigorria en la que la empresaria defendió su decisión de continuar con su matrimonio y afirmó que siempre supo que su esposo viajaría a Argentina con mujeres.

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Al día siguiente, Medina llegó al aire con la queja lista. “Esta inconsulta nota a Alejandra Baigorria es una falta de respeto a la investigación de mi programa. Pareciera que en este canal no hay un gerente de producción”, disparó desde el set de ‘Magaly TV La Firme’, evidenciando su malestar.

La entrevista en ‘Día D’ que encendió a Magaly

El eje del reclamo de Medina no fue solo la existencia de la entrevista, sino la forma en que se condujo. A su juicio, el reportero a cargo del espacio dominical no estaba al tanto del historial del caso y eso se notó en las preguntas que no se hicieron. “El reportero no es alguien que esté empapado del tema, no es capaz de decirle: ‘¿Por qué lloraste si dices que tú sabías que tu marido se iba con chicas?’”, cuestionó la periodista.

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Magaly Medina analiza la entrevista de Alejandra Baigorria en el programa 'Día D', donde la empresaria presenta una nueva versión sobre la polémica despedida de soltero de Said Palao en Argentina, contradiciendo sus reacciones iniciales. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Baigorria había declarado en ‘Día D’ que la confianza con su esposo permanece intacta y que la decisión de perdonarlo fue suya. “Lo perdoné, fue mi decisión, estamos bien, la confianza sigue intacta. Lo que importa acá para mí es que estamos bien y que es mi decisión. Y que si me equivoco, es mía. Aguantaré todas las balas que me quieran caer. Yo tomé la decisión de luchar por mi matrimonio, por algo en lo que yo confié”, afirmó la empresaria en el programa dominical.

Para Medina, esa versión choca de frente con lo que ocurrió en los días posteriores al ampay. Recordó que en aquel momento Said Palao salió a llorar en ‘Esto es Guerra’ y admitió públicamente haber cometido un error. “Si tu mujer sabe que te vas a divertir con amiguitas, entonces no salgas a decir que tu matrimonio ahora pende de un hilo”, señaló.

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Y citó las propias palabras del deportista: “‘No he sabido valorar nada el amor que Alejandra me ha dado’, salió él a reconocer y a llorar”. Ante eso, la conductora fue directa: “Si él ya reconoció que metió la pata públicamente, ¿tú por qué sales ahora a intentar decir todo lo contrario? No puedes”. La periodista también recordó el llanto de Baigorria tras la difusión del reportaje.

“Ella salió llorando: ‘Ay, yo no sé qué voy a hacer’. Pero ahora, en este programa de ‘Día D’, le permitieron decir todo lo que a ella se le ocurrió y nadie le cuestionó”, señaló Medina, quien añadió que millones de mujeres empatizaron con la empresaria precisamente porque creyeron que había sido víctima de una traición. “Las mujeres nos solidarizamos con su pena, con su dolor, con la traición”, dijo.

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Magaly Medina acusó a ‘Día D’ y a ATV de desautorizar la investigación de ‘Magaly TV La Firme’ con una entrevista a Alejandra Baigorria sobre el ampay de Said Palao en Argentina.

Medina comparó el tratamiento del dominical con el que hace la Chola Chabuca en América Televisión. “En un intento, supongo yo, de parecer lo que hace la Chola Chabuca cuando trata siempre de lavarle la cara a todos aquellos que están bastante complicados con sus versiones”, sostuvo.

La defensa de la investigación y la revelación de una fuente privilegiada

Más allá de la disputa con ‘Día D’, Medina aprovechó el momento para reivindicar el trabajo que llevó a su equipo hasta Argentina. Reveló que el reportaje no fue producto de la casualidad ni de una cobertura improvisada: “Tuvimos información privilegiada ciertamente y la fuente no se dice jamás. Los periodistas nunca decimos nuestra fuente”, afirmó.

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La conductora fue más lejos y puso en duda que Baigorria conociera todos los detalles de lo que ocurrió en el yate. “Yo creo que tú no sabías nada. Tú sabías que se iba un grupo de amigos, pero no sabías cómo lo planificaron, cómo lo planearon”, dijo Medina, quien insistió en que las mujeres presentes en la embarcación eran contratadas. “Esas mujeres eran mujeres contratadas, por Dios”, afirmó.

Y lanzó una serie de preguntas que, a su juicio, nadie en ‘Día D’ se molestó en formular: “¿Cuántos días fueron? ¿Para qué alquilaron el Airbnb? ¿Las chicas se quedaron a dormir en el Airbnb?”

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La periodista también reveló que la investigación fue financiada exclusivamente por su equipo de producción y que ningún directivo del canal respaldó el proyecto en su momento. “Una investigación en la que nadie de este canal, ningún directivo, confió ni apoyó”, afirmó, antes de calificar la entrevista de ‘Día D’ como un acto que contradice ese esfuerzo.

La conductora de Magaly TV La Firme respondió con dureza a la entrevista que Alejandra Baigorria concedió a Día D, donde aseguró que conocía los detalles de la despedida de soltero de Said Palao. ATV/ Magaly TV La Firme.

La postura de Baigorria y la réplica personal de Medina

En su paso por el dominical, Alejandra Baigorria también se refirió a por qué impidió que Said Palao respondiera a una periodista tras el escándalo. Según explicó, la pregunta iba dirigida exclusivamente a ella. “No es que no le dejara hablar, sino que la persona no le preguntó a él, fue directo a atacarme a mí. Yo considero que tenía la suficiente capacidad para responderle a ella”, aclaró.

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Ante la postura de la empresaria, Medina no ocultó su opinión sobre cómo habría manejado la situación. “Siempre digo, con el dolor de mi corazón, si a mí me pasa algo así, agarro mis cosas y me alejo de esa persona. Yo no estoy para perdonar”, señaló.

Y le propuso a Baigorria una versión más directa de su discurso público: “Si lo perdonaste, asúmelo. Di: ‘Sí, lo amo demasiado, me pidió perdón y decidí darle otra oportunidad para reconstruir la confianza’. Esa era la respuesta”. La conductora también respondió a una indirecta que Baigorria lanzó en ‘Día D’ sobre relaciones pasadas.

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La empresaria había dicho: “No estaría con alguien que en el break que tuvimos, estuvo con otra”. Medina no esquivó la alusión y reafirmó que tiene autoridad moral para opinar sobre el tema. “Si tengo la autoridad moral para decirte, aconsejarte y ponerlo ahí, es porque es lo que yo haría”, concluyó la periodista, quien remarcó que durante su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano nunca ha enfrentado una situación similar.