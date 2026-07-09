Claudia Palza revela el alcance de su lesión rumbo a la Copa Sudamericana de Vóley: “Recién la próxima semana voy a poder saltar”

Claudia Palza, la nueva incorporación de Universitario, señaló cómo se gestó su llegada a Universitario y explicó que probablemente no sea parte de la delegación de la selección peruana para la Copa Sudamericana. Crédito: Instagram Movistar Deportes.

La selección peruana de vóley femenino podría afrontar una sensible baja de cara a uno de sus principales desafíos del año. Claudia Palza, una de las centrales consideradas por Antonio Rizola para integrar el plantel nacional, reveló que la lesión que la marginó de la reciente Copa Latina todavía no le permite entrenar con normalidad y pone en serio riesgo su presencia en la Copa Sudamericana 2026.

La ahora jugadora de Universitario de Deportes era una de las voleibolistas llamadas a sumar minutos en el torneo amistoso que disputó la ‘bicolor’ semanas atrás. Sin embargo, una lesión en el talón de Aquiles frustró sus planes y la dejó fuera de la competencia, impidiéndole continuar con el proceso que lidera el estratega brasileño.

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En diálogo con ‘Movistar Deportes’, Palza explicó que la dolencia corresponde a un pequeño desgarro en el talón de Aquiles y reconoció que su recuperación todavía requiere tiempo. Aunque ya volvió a entrenarse junto a sus compañeras, aclaró que aún no puede realizar trabajos de salto, un aspecto indispensable para una central. “Estoy con un pequeño desgarro en el talón de Aquiles. Recién esta semana estoy entrenando con las chicas, pero recién la próxima semana voy a poder saltar”, señaló.

Claudia Palza es una de las centrales que Antonio Rizola suele tener a su disposición en la selección peruana. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Ese panorama hace que su presencia en la Copa Sudamericana sea muy poco probable. Perú será anfitrión del certamen continental y afrontará el reto de defender la medalla de plata obtenida en la edición pasada. No obstante, la propia voleibolista admitió que difícilmente llegará a tiempo para integrar la convocatoria. “Creo que no llego a la Copa Sudamericana”, manifestó con sinceridad.

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La posible ausencia de Palza representa un contratiempo para Antonio Rizola, aunque el seleccionador cuenta con otras alternativas para cubrir la posición de central. Jugadoras como Ginna López, Diana de la Peña y Coraima Gómez han venido trabajando con regularidad durante el proceso y aparecen como las principales opciones para ocupar ese lugar en caso se confirme la baja de la nueva jugadora crema.

Su llegada a Universitario

Mientras continúa recuperándose de su lesión, Claudia Palza también se prepara para afrontar un nuevo reto a nivel de clubes. La central regresó a la Liga Peruana de Vóley luego de un breve paso por el campeonato venezolano, al que emigró tras su salida de Rebaza Acosta por un episodio de indisciplina. Ahora buscará redimirse defendiendo la camiseta de Universitario de Deportes, equipo que la temporada pasada logró subir por primera vez al podio del torneo nacional.

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Claudia Palza se une a las filas de Universitario. Crédito: X Universitario.

La propia voleibolista contó que su llegada al conjunto crema se produjo cuando estaba muy cerca de cerrar un acuerdo con Deportivo Géminis. Sin embargo, un mensaje de Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, cambió el rumbo de las negociaciones. “Fabrizio me habló por Instagram. Yo iba a fichar por un club, estaba a punto de firmar, pero no firmé”, explicó.

Palza también destacó que uno de los factores que la convencieron fue el proyecto deportivo que viene construyendo Universitario. Considera que se trata de un club con aspiraciones importantes y que incluso podría disputar el próximo Campeonato Sudamericano de Clubes en Lima. Además, valoró las condiciones que la institución ofrece a sus deportistas.

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“Siento que la U es un equipo grande. Puede que participe en el Sudamericano de Clubes acá en Lima. Es un club que ayuda mucho a los deportistas, tienen fisio, todo. Van a tener un piso bueno para los deportistas. También conozco a todas las de la U y me llevo bien con ellas. Y bueno, a darle esta temporada”, concluyó.